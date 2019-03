Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 25 de marzo

1. Sánchez solo podría gobernar si pacta con Podemos y los separatistas. Si las elecciones generales se celebraran ahora, Pedro Sánchez tendría los votos suficientes para formar Gobierno con el apoyo de Unidos Podemos y los independentistas catalanes. Todo dependerá entonces de lo que esté dispuesto a ceder el dirigente socialista frente a Puigdemont y Torra para seguir en La Moncloa, porque no tiene más opciones para mantenerse en el poder, según se desprende del último barómetro de GAD3/ABC, que tiene una muestra de 7.500 entrevistas realizadas del 1 al 22 de marzo. El centro-derecha no acaba de despegar con la fuerza suficiente en esta precampaña electoral como para formar una mayoría de Gobierno. La fragmentación está resultando demoledora para este bloque, que en número de votos sí destaca y podría sobrepasar los 11 millones, más de los 10,8 millones que consiguió el PP de Rajoy en 2011, cuando logró una mayoría absoluta de 186 escaños, y de los 10,3 millones de Aznar en 2000.

2. Mueller concluye que Trump no conspiró con Rusia en su campaña electoral. Tras casi dos años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller ha determinado que no hubo complot entre Rusia y la campaña de Donald Trump para inclinar el resultado de las elecciones a favor del candidato republicano. La sospecha sobre una interferencia de Rusia con la connivencia de Trump ha marcado buena parte de la presidencia del multimillonario neoyorquino y las conclusiones de Mueller, conocidas ayer a última hora, suponen un triunfo para el presidente de EE.UU., que ha negado mil y una veces el complot con Rusia. Las conclusiones de Mueller fueron comunicadas este domingo por el fiscal general de EE.UU., William Barr, al Congreso, después de que el viernes el fiscal especial comunicara que había cerrado su investigación. Barr elaboró un resumen de cuatro páginas en el que expuso su visión sobre la información recabada por Mueller.

3. Contratiempo en el recibimiento a los Reyes a su llegada a Argentina. Don Felipe y Doña Leticia aterrizaron en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las nueve de la noche (1:00 hora española) para emprender su octava visita de Estado como Reyes, la primera en Argentina. Aunque su llegada fue puntual, su recibimiento se retrasó durante casi una hora por un inesperado problema de logística: la falta de una escalera adecuada para la altura de la puerta del Airbus 310 español. Después de idas y vueltas de escaleras, con el reloj corriendo y el protocolo esperando, y con una nube de mosquitos atraídos por lo focos, llegó por fin la escalera del avión presidencial argentino, adornada con los colores de su bandera, para solucionar el contratiempo, ya casi a las diez de la noche. Después de la larga espera, los Reyes, a pesar de todo sonrientes, fueron recibidos a pie de avión por el ministro de Exteriores y Cooperación de España, Josep Borrel, que los acompañará en este viaje, y por su homólogo argentino, Jorge Marcelo Faurie, además de por el embajador argentino en Madrid, Ramón Puerta, y por el embajador español en Buenos Aires, Javier Sandomingo.

4. El patriarca sobre el crimen de Los Visita: «El culpable se entregará pronto y su familia se irá». El polvorín del Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas) se apacigua tras una semana de altercados derivados del crimen de Francisco Doctor, de 63 años, en la puerta de su casa cuando se interpuso para que uno de los miembros del clan de Los Visita no acuchillara al mayor de sus hijos. Él recibió el pinchazo en el cuello y su muerte desató la furia contenida de todo un barrio en contra del yugo al que les tenía sometida esa familia de etnia gitana, a decir de los afectados. Los sospechosos, D. C. A., alias «El Yaqui», y su hijo, J. C. B., «El Chule», se dieron a la fuga instantes después, tras asestar uno de ellos la puñalada mortal a Paco, como era conocida la víctima. Están en busca y captura. «El sentido común es imprescindible; es el que debe imperar siempre. Poco a poco las aguas están volviendo a su cauce y cuando todo se tranquilice, los fugados se entregarán y la familia del culpable se irá». Así de convencido se mostró ayer Rafael Lozano, de 80 años, patriarca de las 136 familias de Entrevías. De porte distinguido y ademanes amables, mostraba su pesar por el asesinato y por el estallido vecinal contra el clan señalado.

5. El buque Juan Carlos I parte de Guecho con récord de visitantes. La Armada Española partió ayer del puerto de Guecho agradecida por la calurosa acogida del pueblo vasco y bajo la promesa de regresar lo antes posible a sus aguas con otra de sus unidades «más insignes». Tal fue la impresión que causó entre la tripulación del Juan Carlos I la respuesta de los ciudadanos, que este domingo, en la última jornada de puertas abiertas, volvieron a colapsar el muelle de cruceros de la localidad vizcaína. En total, 12.300 personas lograron acceder al buque durante el fin de semana, de las cuales 7.500 lo hicieron el sábado. Se trata de una cifra récord en una sola jornada, celebraban ayer en el portaaviones, pues supera en 500 personas la que se registró en Motril (Granada) el pasado octubre. Por otro lado, a lo largo de la mañana de este domingo accedieron 4.800 visitantes al portaaviones, mientras que otros cientos tuvieron que resignarse a verlo desde fuera. La Armada calcula que más de 13.500 personas se desplazaron a lo largo del fin de semana hasta el puerto gechotarra para admirar el buque.

6. May intenta salvar su plan entre rumores de complots para derrocarla. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo al acabar la última cumbre que en el dramático proceso del Brexit «todo es posible». La situación de la primera ministra británica, Theresa May, es cada vez más precaria y se cumplan o no las amenazas de que se produzca un complot contra ella en el seno de su propio Gobierno que desveló el Sunday Times, en Bruselas esperan que el horizonte se pueda despejar a corto plazo, esta semana, aunque tampoco pueden predecir qué aparecerá detrás de esta espesa niebla que cubre el Canal. May realizó el domingo consultas intensas en la casa de campo oficial del primer ministro ante una semana crucial para el Brexit y ante intensos rumores sobnre conspiraciones contra su liderazgo. «La primera ministra y varios ministros del Gobierno se han reunido en Chequers para unas largas conversaciones sobre el Brexit con otros altos cargos», explicó un portavoz oficial, quien añadió que «en la reunión se han abordado varias cuestiones, incluida la de si hay apoyo suficiente en la Cámara de los Comunes para volver a plantear una votación esta semana».