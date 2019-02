Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 25 de febrero

1. PP, Cs y Vox están a tres escaños de sumar mayoría en el Congreso. A poco más de dos meses para las elecciones generales del 28 de abril, el escenario político es incierto y el resultado se presenta muy abierto. Puede ocurrir de todo, desde una vuelta al pacto de Sánchez con los independentistas y podemitas para gobernar, hasta una mayoría del centro derecha. La diferencia entre una y otra opción es pequeña y la campaña será determinante. Según el barómetro de febrero de ABC/GAD3, el PSOE ganaría en las urnas, alimentado por la caída de Unidos Podemos, pero también de Ciudadanos, mientras que el centro derecha está, a día de hoy, tres escaños por debajo de la mayoría necesaria para poder gobernar. El PP, Ciudadanos y Vox sumarían ahora mismo 173 escaños, lo que descartaría esta opción para cambiar el Gobierno de España. Los populares son conscientes de que la movilización del electorado será imprescindible para poder frenar a Sánchez y los separatistas catalanes, a pesar de la dificultad añadida por el componente «desmovilizador» que supondrá la coincidencia de la campaña con la Semana Santa, por decisión del presidente socialista. «Vamos a sumar, no tengo duda de que seré presidente del Gobierno», aseguró ayer Pablo Casado a su llegada a Toledo. El líder del PP es optimista, está convencido de que su partido seguirá subiendo hasta las elecciones y conseguirá la suma necesaria para gobernar, como ocurrió en Andalucía.

2. Los Oscar desprecian a «Roma» y apuestan por «Green Book» como mejor película. Son extraños unos Oscar sin presentador. Por el escenario desfilaban actores, directores, cantantes y famosos de todo tipo y condición, como el chef José Andrés o la tenista Serena Williams. La sensación, en cualquier caso, es de que todo está deslabazado y de que por el Dolby Theatre entraban y salían hombres y mujeres encorsetados a decir su línea de guion y poco más. Incluso reivindicaciones como la de Javier Bardem hablando en español y criticando las fronteras sonaba forzada. Así, la gala se convirtió en lo que eran en el principio de los tiempos, una categoría detrás de otra hasta la victoria final, que fue lo único que se salió del guion: «Green Book» se alzaba como la mejor película del año. El «rún rún» de la noche ya aventuraba que «Roma» no las tenía todas consigo. Y eso que Alfonso Cuarón hizo historia al convertirse en el primer director en ganar el Oscar a la mejor fotografía. Pero no hizo historia como todos pensaban. «Roma» no se convirtió en la primera película en español en ganar el Oscar principal ni Netflix en la primera plataforma en subvertir el sistema de Hollywood. Tendrá que pasar al menos un año más para ver si lo logra.

3. El Rey defiende a España como una «democracia plena» en la inauguración del Mobile. Su Majestad el Rey Don Felipe ha reivindicado hoy la solidez de la democracia española durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress que empieza mañana. Don Felipe, ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -ambos asistieron a la cena pero no al besamanos previo-, los ministros Calviño, Batet y Duque, así como representantes de la industria, ha recordado que en 2018 España celebró el 40 aniversario de la Constitución, cuyo «amplio consenso» tanto en su elaboración como aprobación deben considerarse como un «éxito político«, extensible a todo el periodo de la «transición española», Frente al discurso que desde el independentismo trata de denigrar la imagen de España, cuestionando sus instituciones, más ahora en coincidencia con el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes secesionistas, Don Felipe ha señalado que nuestro país se ha ganado por derecho propio ser considerada una de las 20 «democracias plenas» del mundo, con el nivel de prosperidad y calidad de vida más alto de toda su historia. «Hoy España disfruta de instituciones sólidas, fortaleza política y económica» ha añadido el Rey.

4. Villacís utilizó el cargo de concejal para publicitar su sociedad en 2015. El Día de las Fuerzas Armadas de 2015, Begoña Villacís compartió palco con el esposo de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro (izquierda en la foto); su compañero de filas y homólogo en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y también con su marido, Antonio Suárez-Valdés (a la derecha en la imagen). En aquel momento, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento continuaba al frente de la gestión de Iuriscontencia S.L., la sociedad desde la que se gestiona el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés. Desde la cuenta de Twitter del despacho publicaron una foto autopromocionándose: «Los abogados de Suárez-Valdés, en el palco de autoridades». Este mensaje iba dedicado a sus potenciales clientes, ya que el grueso del negocio de Suárez-Valdés es el que representa a colectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Qué mejor día que el Doce de Octubre para lanzar ese tuit a sus seguidores (actualmente 1.881). Su especialidad es el derecho militar y penal militar, la Guardia Civil y la Policía. Como califica el gabinete jurídico en su web, es de «especial relevancia» el área «dedicado al derecho policial militar y de la Guardia Civil, que, contando con los más refutados profesionales, ostenta la defensa y representación de un importante número de miembros de dichos colectivos, con resultados mñas que notables en la defensa de sus intereses».

5. Gana fuerza la opción militar entre Guaidó y sus aliados. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acudirá hoy a la reunión de urgencia del Grupo de Lima en Bogotá en la que se tratará la posibilidad de crear una fuerza multilateral para deponer a Nicolás Maduro, después de que el régimen chavista cerrara sus fronteras y empleara la violencia para impedir la entrada de la ayuda humanitaria el sábado. Guaidó se reunirá también con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que ha venido a Bogotá para negociar el apoyo que la Casa Blanca pueda brindar a una misión para finalizar la crisis en Venezuela. El nuevo representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, anunció ayer que Guaidó planteará el uso de la fuerza a los países miembros de ese grupo creado en 2017 para dar una salida a la crisis humanitaria en Venezuela. «Vamos a exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro», dijo ayer Borges. Previamente, el propio Guaidó, que ya se encuentra en Bogotá, dijo que planteará a la comunidad internacional «tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria».

6. El Madrid se impone al Levante con dos penaltis de VAR. El Madrid ganó con discusión y error de VAR un partido que no le soluciona nada en Liga y cuya polémica será debidamente agitada antes de su partido de Copa contra el Barcelona. A doce del Barcelona empezaba el partido el Madrid, y Solari decidió poner a los que no puso contra el Girona, cuando sí tenía posibilidades ligueras. Una gestión que no se entiende. Un día rotaciones y a la semana siguiente once de gala para un trámite absoluto, que así se jugó y así se sintió. O tiene el criterio cambiante de un nuevo centrista o le dieron un mensaje desde el club que él tuvo inmediatamente en cuenta. Lo primero es malo, lo segundo es casi peor. Nadie parecía querer jugar ese partido, ni siquiera el balón, que corría con dificultad. Era el equipo local el que alegraba el juego, el que más nervio ponía. El Madrid estaba como suele estar cuando ha perdido las Ligas: presente solo físicamente. Y el Levante organizaba un juego directo con balones muy rápidos a sus puntas. Estaba cómodo, con menos balón pero muy metido en el partido. No le sirvió el gol de Roger para superar los dos penaltis blancos, convertidos por Benzema y Bale tras la intervención providencial del VAR.