Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 24 de septiembre

1. Sánchez plagió en su libro 161 líneas con 1.651 palabras de seis textos ajenos y sin ningún tipo de cita. Pedro Sánchez plagió en su libro, «La nueva diplomacia económica española» (Delta, 2013), un mínimo de 161 líneas que suman 1.651 palabras, según un primer análisis de ABC al texto, basado en su tesis doctoral. Se trata de párrafos completos sin comillas ni ninguna otra referencia para dar a conocer los documentos originales, que fueron copiados y pegados sin ni siquiera leves paráfrasis. El libro, firmado junto a Carlos Ocaña Orbis, quien fuera jefe de Gabinete de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, plagió esas 161 líneas de seis textos ajenos: una intervención del propio Sebastián en el Congreso de los Diputados; un comunicado de la Presidencia española de la UE; una respuesta parlamentaria del Gobierno de Zapatero; una normativa de la Secretaría de Estado de Comercio; la nota de prensa de un Consejo de Ministros; y la ponencia de un embajador en una mesa redonda de la Universidad Camilo José Cela.

2. Varios ministros prefieren urnas pero Sánchez insiste en los PGE. La duración de la legislatura depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Esta es la sensación general en Moncloa y en Ferraz. Y aunque el presidente del Gobierno no lo ha dicho de manera tan explícita, sí es lo que ha dado a entender al afirmar la pasada semana durante una entrevista que el Gobierno «solo tiene una opción, que es aprobar sus Presupuestos, y vamos a intentar aprobarlos». Y destacar, en referencia a las cuentas actualmente en vigor que, «estos no son mis Presupuestos». Pero, según aseguran altos dirigentes socialistas con interlocución con la Presidencia del Gobierno, habría ya varios ministros que en privado le han confesado al presidente su opinión de que «lo más conveniente» sería adelantar las elecciones para evitar un mayor desgaste, acuciado especialmente por el caso de su tesis, pero para aprovechar los estímulos positivos de la llegada al Gobierno y que se considera que todavía no se han agotado.

3. Detienen a otros tres supuestos implicados en atentado contra Maduro. El Gobierno de Venezuela informó este domingo de la detención de otros tres supuestos implicados en el fallido atentado con drones explosivos contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, entre los que se encuentra un coronel retirado. «Fue capturado por organismos de seguridad del Estado el señor Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias morfeo», dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que anunció también el arresto de Angela Lisbeth Expósito Carrillo, «alias la perrera», y del coronel retirado Ramón Santiago Velasco García, «alias corocoro». Las detenciones fueron practicadas el sábado de madrugada, dijo el ministro en rueda de prensa. Rivas Vivas es acusado de ser el que grabaría en vídeo el «asesinato del presidente», siempre según Rodríguez, y Expósito Carrillo de resguardar a este en su vivienda.

4. El déficit de la Seguridad Social rondará los 19.500 millones de euros este año. El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social lejos de reducirse, aumenta. Las mayores subidas aplicadas este año han elevado la factura de las pensiones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas. Fuentes consultadas por ABC sitúan los números rojos de la Seguridad Social en el entorno de los 19.500 millones este año, lo que supondrá casi 4.000 millones más que en 2017 e incumplir la rebaja del desequilibrio que se preveía para este ejercicio. La previsión inicial era que, subiendo un 0,25% las pensiones, el déficit del sistema se redujera del 1,6% al 1,4% este año (de 18.800 millones a 17.300 millones), lo que permitiría rebajar el desvío desde los 18.800 millones de 2017 a algo más de 17.300 millones.

5. Así manipulan la Historia de España en Cataluña: a la carta, «esquizofrenia editorial». Los expertos en Historia lo han calificado de «esquizofrenia» editorial. Les resulta «inadmisible» y «preocupante», según dicen, que un grupo editorial relate el mismo episodio histórico en dos claves «absolutamente diferentes» en función de sus intereses y del territorio al que va dirigido. La Asociación de Historiadores de Cataluña hace tiempo que alerta sobre esta práctica que, según afirman a ABC portavoces de esta organización, «impacta directamente en los alumnos ya que pone en riesgo la calidad educativa y contradice lo establecido en el Real Decreto 126/2014 sobre los conocimientos sobre Geografía e Historia que deben alcanzar los estudiantes españoles en esta asignatura».

6. España presentará una protesta diplomática a la OEA por los insultos de su secretario general a Zapatero. El Gobierno presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una protesta diplomática por los insultos de su secretario general, Luis Almagro, contra el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en declaraciones a periodistas en la Misión española ante la ONU. La protesta se materializará a través de una nota diplomática a Almagro por parte del embajador español ante la organización, donde España tiene estatus de observador permanente. Fuentes del Ejecutivo ya expresaron este sábado su malestar por las declaraciones de Almagro y señalaron que, si bien se puede discrepar sobre el fondo de un asunto, «no se debe perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos personales», y menos aún cuando se trata de un expresidente del Gobierno de España.