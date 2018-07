Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 23 de julio

ABC

Actualizado: 23/07/2018 08:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La intrahistoria de la victoria de Casado: «Está siendo muy duro, pero vamos a ganar». Los equipos de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría han acabado extenuados, tras un proceso de primarias que se les ha hecho eterno, con dos campañas consecutivas. «Es más difícil ganar estas elecciones que la Presidencia del Gobierno», sentenció ayer un colaborador de Casado. El nuevo presidente del PP recorrió 25.000 kilómetros en apenas un mes, con más de 50 mítines y unas 60 declaraciones ante los medios. Los últimos días antes de su victoria fueron especialmente frenéticos, y el candidato nunca perdió la esperanza de ganar. «Está siendo muy duro, pero vamos a ganar», animó a los suyos poco antes de abrirse el Congreso del PP. ABC reconstruye las horas previas a una votación histórica.

2. Cataluña, donde más cuarteles de la Guardia Civil ha cerrado Interior. Cataluña es la región en la que se ha producido un mayor repliegue de la Guardia Civil en los últimos años. Lidera el ránking de cierre de cuarteles a nivel nacional, algo que a su vez ha ido unido a un sustancial recorte de la plantilla destacada en esa Comunidad. El continuado repliegue ha hecho que Cataluña sea la región española con menos agentes de la Guardia Civil por cada mil habitantes. Si el cómputo se hace por kilómetro cuadrado, la tasa es un 28% inferior a la media nacional. Y está un 73% por debajo de la media española si la ratio se calcula dividiendo el número de agentes por el total de municipios, según las cifras oficiales recopiladas por ABC. El hecho de que Cataluña tenga policía autonómica, los Mossos, no justifica esta circunstancia en toda su dimensión: el País Vasco también cuenta con su propio cuerpo policial, pero allí la presencia de la Guardia Civil es proporcionalmente mucho mayor que en Cataluña. Lo mismo en Navarra.

3. Puigdemont ya manda en un PDECat más fracturado y radicalizado. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tomado este fin de semana el control del PDECat, un partido que ayer cerraba su primera Asamblea Nacional con una profunda factura interna y más radicalizado. La defenestración de la hasta ayer coordinadora general Marta Pascal no ha sido indolora, y aunque Puigdemont ha logrado sus objetivos –alinear el partido con su estrategia y acabar con el liderazgo de Pascal– el precio a pagar ha sido alto. Por un lado, una inesperada reacción de las bases en forma de voto de protesta, y por otro, la laminación de un partido que se encamina a una absorción por parte de la Crida Nacional que impulsa el político prófugo. La histórica Convergència Democràtica, transformada en PDECat desde hace dos años, es ya no más que una sombra. El nuevo PDECat, fracturado, ideológicamente difuso, se suicida en favor del proyecto personalista de Puigdemont.

4. La repetición de una oposición militar para favorecer la igualdad perjudica a seis mujeres. El pasado viernes siete opositores (seis mujeres y un hombre) esperaban la publicación oficial de la lista de admitidos como futuros militares de carrera dentro del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental de Psicología. Se sabían ganadores, aunque aún restaba la notificación oficial por parte del Ministerio de Defensa y, claro está, la publicación de sus nombres. «Entre todos conocíamos quiénes estaban mejor situados, sólo hay que llevar la cuenta de las distintas pruebas, que se pasan en un Excel, algo que hacemos todos los opositores: pruebas físicas, psicológicas, reconocimiento médico, inglés y conocimiento propio en Psicología y práctica. Todos lo apuntamos todo. Además de los currículums y expedientes académicos», declara una fuente conocedora del concurso.

5. La oleada de pateras suma 447 inmigrantes más en un solo día. Cruz Roja empezó a preparar ayer un pabellón deportivo cedido por el Ayuntamiento de Cádiz, después de que hace unos días se habilitara otro en Jerez, para -informa Efe- poder llevar a cabo la primera asistencia a los inmigrantes que se acumulan tras un fin de semana récord de tráfico de pateras en el Mediterráneo, que ha desbordado todas las previsiones. Solamente ayer, Salvamento Marítimo rescató 24 pateras con 447 hombres y mujeres a bordo -una de ellas embarazada-, que fueron trasladados a puertos de Tarifa, Algeciras, Almería y Málaga. Sumados a los 329 que fueron recogidos en el mar el sábado y los 450 del vienes, son 1.226 las personas interceptadas en las últimas 72 horas en 66 embarcaciones en total. Con estas cifras, este verano puede convertirse en uno de los de mayor llegada de inmigrantes irregulares por mar desde que existen estadísticas, habida cuenta de que desde junio se han certificado 8.722, más que en los cinco meses anteriores juntos y más que en todo el año 2016.

6. Al menos diez heridos en un tiroteo masivo en Toronto. Al menos 10 personas han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo masivo en Toronto esta noche, han informado las autoridades locales. El suceso se produjo en la noche del domingo en un restaurante en el barrio de Riverdale de Toronto, la mayor ciudad de Canadá. El comandante adjunto de los servicios de Emergencia, Shawn Staff, señaló al diario The Globe and Mail que «varios presentan heridas de gran gravedad», sin ofrecer una cifra exacta. Las autoridades han asegurado a los medios locales que el autor de los disparos «ya no está activo», pero no han ofrecido detalles acerca de su identidad. Los testigos explicaron que habían escuchado cerca de una veintena de disparos, y que rápidamente se había desplazado a la zona un gran dispositivo médico y de seguridad.