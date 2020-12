Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 21 de diciembre

ABC Actualizado: 21/12/2020 07:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. España se inhibe en lo que decida Bruselas y no suspende los vuelos con Reino Unido. España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió ayer no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora. El Gobierno de Pedro Sánchez había pedido este domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dieran «una respuesta comunitaria» para impedir los vuelos desde Reino Unido. Lo hacía después de que Bélgica, Países Bajos e Italia decidiesen anticiparse y cortar sus conexiones aéreas con Reino Unido. Durante la tarde se produjeron reuniones de alto nivel a instancias del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero en el intervalo de tiempo transcurrido entre la petición de España y esa posición común que no llegaba, otros países se blindaban y cerraban también sus fronteras con Berlín.

2. Italia detecta un contagio de coronavirus con la variedad de Reino Unido. Las autoridades sanitarias de Italia han detectado el caso de un sujeto contagiado con la misma variedad de coronavirus detectada en Reino Unido y le puesto en aislamiento, según confirmó hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El departamento científico del hospital policlínico del Celio, en Roma, ha secuenciado en una persona llegada al país el genoma de un virus SARS-CoV-2 «con la variante localizada en las últimas semanas en Reino Unido», se lee en la nota. El paciente y su pareja habían llegado a Italia «en los últimos días» con un vuelo aterrizado en el aeropuerto romano de Fiumicino y han sido puestos en aislamiento.

3. La CEOE se planta con la congelación del SMI y acaricia el apoyo de Sánchez. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve hoy a reunirse con los agentes sociales para abordar el futuro del salario mínimo interprofesional con las posibilidades de acuerdo cada vez más difusas. Los empresarios llegan a la mesa de negociación con una propuesta bajo el brazo idéntica a la que ya mostraron el martes pasado en la primera de las reuniones con sindicatos y el Ejecutivo: el salario mínimo debe ser congelado. Fuentes empresariales consultadas por ABC aseguran que los argumentos de la patronal en la mesa de negociación se centrarán en desgranar cómo no se cumple ni una sola de las condiciones que se recomiendan en el Estatuto de los Trabajadores. Su artículo 25 establece cuatro condiciones para que el Gobierno, previa consulta con empresarios y sindicatos, acometa o no un alza de este indicador.

4. Iglesias consolida una guerra de guerrillas para ganar espacios en el Gobierno. PSOE y Unidas Podemos (UP) hacen balance de su primer año de Gobierno. Hay cierto sabor agridulce por la certeza de que la crisis sanitaria condicionará la legislatura cuando ésta apenas ha empezado. Pero también dulce por haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado, a falta de un par de trámites parlamentarios, con más apoyos de los logrados en la investidura. Pero pese a ese balón de oxígeno, las cuitas en la coalición se han multiplicado en las últimas fechas. «Si lo comparas con el Gobierno anterior, las competencias de todos los ministerios de UP representan un ministerio y medio». El comentario de un alto mandatario del Ejecutivo ejemplifica cómo se ha encontrado Pablo Iglesias en Moncloa: atrapado en unas competencias por debajo del protagonismo político que requerían sus intereses. Las que necesitaría para no verse subordinado.

5. Londres y Bruselas no logran el acuerdo pos-Brexit en el último plazo y sus relaciones quedan en el limbo. Los negociadores europeos y británicos constataron este domingo una vez más su incapacidad para llegar a un acuerdo, a pesar de que todos sostienen que estaban «a milímetros de conseguirlo», lo que deja a la situación entre las dos orillas del canal de La Mancha en un limbo ante el que no existen previsiones legales. Los equipos de Michel Barnier y David Frost han decidido seguir trabajando este lunes, pero el Parlamento Europeo ya había advertido que no tendrá tiempo para proceder a la ratificación de un posible tratado de libre comercio para que entre en vigor el 1 de enero si no había un acuerdo antes de la medianoche del domingo. «La UE sigue comprometida con un acuerdo justo, recíproco y equilibrado. Respetamos la soberanía del Reino Unido. Y esperamos lo mismo. Tanto la UE como el Reino Unido deben tener derecho a establecer sus propias leyes y controlar sus propias aguas». Este fue el último mensaje de Barnier a media tarde de ayer antes de que trascendiera que los negociadores habían decidido suspender el trabajo hasta el lunes. La pesca es el principal punto de desacuerdo.

6. Clase y lucha de un Madrid gozoso. Cinco victorias seguidas del Madrid. En todas mostró algo brillante que parecía olvidado. Contra el Eibar apareció otra velocidad. Ganó contra un rival indesmayable por la circulación de la primera parte y la capacidad de sacrificio en la segunda. Un Madrid completo y en desarrollo, con varios ángulos, que se eleva sobre la clase de unos veteranos rejuvenecidos. También por el cese de las rotaciones. Salieron los mismos (el bloque) y Rodrygo por la izquierda, cogiéndole el sitio a Asensio. Era un partido norteno, nocturno y prenavideño, un partido de “segundos balones”, descendientes de los “palos cortos”, pero el Madrid alcanzó momentos de un fútbol excelente.