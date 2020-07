Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 20 de julio

1. El fondo de recuperación encalla en las condiciones exigidas a los beneficiarios. Normalmente los jefes de Estado o de Gobierno que vienen a Bruselas para participar en un Consejo Europeo suelen reservar una noche de hotel. En la época en la que el presidente del Consejo era el polaco Donald Tusk se intentó incluso que el trámite se pudiera ventilar en un solo día dejando las cosas lo más preparadas posible con antelación. Sin embargo, nunca se pudo alcanzar un grado tal de eficiencia con el tiempo. Teniendo en cuenta que son 27 jefes de delegación, nada más la ronda de palabra, a diez minutos cada uno, hace que las reuniones no puedan durar menos de tres o cuatro horas, por sencillas que parezcan. En este Consejo Europeo se han batido todos los récords. Desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche encerrados en un edificio inmenso y semivacío tratando de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto plurianual y los fondos de rescate. Todos sin excepción dicen compartir la necesidad de llegar a un acuerdo pero no todos asumen que para ello hacen falta concesiones en todas direcciones.

2. España encara el camino crítico del crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Los casos de coronavirus diagnosticados en los últimos siete días ya duplican al número de contagios registrados hace una semana. Una situación que se ha precipitado por el rápido aumento en los últimos días, fundamentalmente en Cataluña y Aragón. La estabilidad en la «nueva normalidad» no ha durado ni un mes desde el final del estado de alarma. En la última semana se ha duplicado el número de casos totales, y se ha multiplicado por más de dos el número de casos de personas con síntomas. También ha comenzado a subir significativamente la cifra de hospitalizados, con más de dos centenares la última semana, una cifra inédita desde hace más de un mes.

3. Los partidos nacionales han perdido dos tercios de sus votos en el País Vasco en veinte años. Los datos en crudo de la evolución electoral en el País Vasco arrojan una realidad terrible para las fuerzas constitucionalistas. Es el hundimiento de quienes soportaron con su propia vida los cimientos de la democracia española frente al terrorismo. No es que no se les haya premiado por su deuda incalculable con la libertad, es que se les da la espalda. PP y PSOE apenas reciben hoy el apoyo del 20 por ciento de los vascos en las urnas. La foto es más desoladora aún si nos fijamos en el censo total. De los 1,8 millones de vascos llamados a votar, apenas el 10 por ciento (1820.000) cogió la papeleta del PSE (121.000) y del PP+Ciudadanos (61.000). En las últimas dos décadas, los dos grandes partidos nacionales han perdido dos tercios de los votos. Y su papel se ha reducido al de ser meros comparsas del nacionalismo en alza que suma el 67% de los apoyos y ocupa dos tercios del Parlamento vasco (52 de 75 escaños).

4. Rusia despliega su sistema antimisiles en Venezuela. La presencia militar rusa se afianza en Venezuela. Así lo recoge la iniciativa que el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, está ultimando ante la ONU y la OEA, según la cual Moscú cuenta en la actualidad con once sistemas de defensa antiaérea de última generación en diferentes estados del país caribeño. Según la información a la que ha accedido Ledezma, se están desplegando equipos S-400 y S-500, «considerados los mejores sistemas de defensa antiaérea del mundo, por su alcance de radar de rastreo y exploración, parámetros de altura y área que pueden cubrir». Tres de ellos estarían en el estado petrolero Zulia, en concreto en las zonas de la Guajira, Perijá y el Sur del Lago. Otros, en Táchira, Trujillo y Barinas. En La Guaira (estado Vargas), donde está ubicado el aeropuerto internacional de Maiquetía que da servicio a Caracas, habría dos más. En los estados Falcón, Apure y Carabobo se encontrarían los tres más recientes.

5. El Madrid no altera el descenso. Rotaciones ma non troppo del Madrid, que recibió al inicio el elegante pasillo del Leganés. Resolvió el trámite final de Butarque correctamente. No ganó, pero era más importante que nadie pudiera reprocharle nada. El descenso no se vio adulterado. El inicio del partido fue prometedor. Un fuerte tiro de Valverde y un toque alegre dirigido por Isco. Él sacó una falta en el minuto 9 que remató Ramos para el 0-1 en una soledad desacostumbrada. Fallo defensivo del Leganés. Hubo una respuesta local por su banda izquierda, que era la de Lucas Vázquez fungiendo otra vez de lateral. Volvió a sufrir el Madrid por ahí. Lucas Vázquez es un jugador sacrificado y polivalente, pero no tanto.

6. Rahm llega al número uno del mundo. Los récords están para batirlos y la historia, para reescribirse. Y cuando se pueden lograr ambas cosas con una motivación personal, el éxtasis deportivo ya puede ser absoluto. Para Jon Rahm , seguir los pasos de Severiano Ballesteros ha sido su obsesión desde que se hizo profesional; no solo buscaba ganar torneos, sino hacerlo en los mismos lugares que su ídolo. Y, además, dejar un legado para el golf español que se acercase lo más posible al del cántabro. Esta madrugada, en Ohio, ha conseguido encaramarse en la cima de su deporte a nivel mundial tras adjudicarse el Memorial con nueve golpes por debajo de par, tres por delante del estadounidense Ryan Palmer.