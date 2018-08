Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 20 de agosto

ABC

Actualizado: 20/08/2018 07:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La oposición llama a un paro nacional contra el «paquetazo rojo» de Maduro. En medio de un torbellino económico y social, los venezolanos se preparan hoy para que entre en vigencia el conjunto de medidas económicas decretadas por Nicolás Maduro el pasado viernes en el marco de su Plan de Recuperación Económica. El «paquetazo rojo» como tildaron popularmente a estas agresivas medidas, solo augura más hambre y miseria en un país que amanece diariamente con 3% más de inflación, según los economistas. Ante la confusión e incertidumbre que ha generado en los venezolanos estos anuncios, -en especial la eliminación de los cinco ceros a la moneda y la creación de nuevos impuestos- la oposición venezolana ha decidido capitalizar el descontento y convocar un paro nacional en contra de Nicolás Maduro y su «plan de destrucción económica».

2. Los aranceles de Trump convierten la OMC en un campo de batalla. La Organización Mundial del Comercio (OMC) nunca tuvo tanto trabajo por delante en sus 23 años de historia. La razón: la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. Primero fue su disputa con China; luego llegaron los gravámenes al acero (25%) y aluminio (10%) mundiales; y, por último, su contienda con Turquía. Una política comercial con base en la «seguridad nacional» que ha levantado en pie de guerra a las grandes potencias del globo, que han respondido al proteccionismo con la misma moneda: más aranceles. Y llevando los casos a la OMC. En lo que va de 2018, los países miembros de esta organización han iniciado 30 procedimientos de disputa internacional para que sea un tribunal de expertos el que resuelva la controversia. Una cifra «poco habitual», dicen las fuentes consultadas por ABC, que, en agosto, prácticamente dobla el total de procesos comenzados en años anteriores.

3. La Generalitat amenaza con multas de 30.000 euros por retirar lazos. Multas de entre 601 y 30.000 euros por retirar lazos amarillos. O, mejor dicho, por contravenir con una «infracción grave» la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana, conocida popularmente como «ley mordaza» y de la que el independentismo ha pedido repetidamente su derogación. El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) ya aprobó multar con hasta 200 euros a quienes «retiren símbolos de la vía pública», pero la Generalitat ha querido ir un poco más allá y amenaza ahora con aplicar la citada ley calificando de «daños en el dominio público» la retirada de símbolos independentistas. Así lo anunció la consejería de Interior después de informar de que los Mossos d’Esquadra habían identificado a 14 personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil, en las localidades tarraconenses de Mora La Nova, Tivissa y Vandellós como «posibles autores de daños al dominio público».

4. Zarrías llevará a la Junta de Andalucía a los tribunales al negarse a pagar la factura de su abogado en los ERE. La Junta de Andalucía tendrá que costear la defensa jurídica de todos los ex altos cargos que resulten absueltos en la denominada pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes autonómicos y exdirigentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2016 obligan a la Administración a cubrir estos gastos con cargo a los presupuestos amparándose en las propias normas autonómicas. La discusión no se centra en el pago en sí, que admite poca discusión, sino en el cuánto. Con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina —Susana Díaz estudia convocarlas para finales de noviembre—, el Gobierno andaluz no está por la labor de afrontar el desgaste político que le acarrería abonar abultadas minutas.

5. La reacción en cadena que cambiará la vida en la tierra. En 2007, un documental de la BBC sobre cambio climático mostraba lo que para los ingleses era un mapa del tiempo apocalíptico: Gran Bretaña en 2020 con veranos a 29-30 grados. Este verano, esas temperaturas se han superado durante la ola de calor y, junto a la sequía, han dejado imágenes inéditas: Hyde Park como los campos de Castilla; ambulancias haciendo cola en urgencias o amenazas de restringir el agua para riego. «Los escenarios que se preveían en los años 90 se han quedado cortos», explica María José Sanz, directora del Centro de Investigación de Cambio Climático BC3. Las consecuencias del calentamiento global han llegado décadas antes de lo esperado y, ahora, con modelos refinados, cada vez más estudios plantean la posibilidad de un futuro de condiciones inhóspitas para la vida humana si no se reducen las emisiones de CO2.

6. Lopetegui se estrena en Liga con el Madrid con una victoria sobre el Getafe (2-0). El verano del Madrid se puede resumir en un conjunto de frases como «¿Qué mejora lo que hay?» o «El Mercado tampoco ofrece nada». En las últimas horas se escucha otra, con tono desesperado: «Lo que sea. Que fichen lo que sea». Pero que fichen. Porque la plantilla del Madrid es insuficiente aunque el discurso oficial repita que es «muy completa» o incluso «completísima». El Madrid, a 20 de agosto, recuerda un poco al Arsenal pueril del nuevo estadio. La titularidad de Ceballos era una primera buena respuesta de Lopetegui. Había huecos en la grada, y cambio en la tipografía de las camisetas. La que vimos en pretemporada era horrible. El Madrid empezó buscando a un muy fino Bale. En el 16 remató de cabeza al larguero un pase de Marcelo y en el 20 centró un balón mal despejado por Soria que Carvajal convirtió en el 1-0.