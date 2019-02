Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 18 de febrero

ABC

Actualizado: 18/02/2019 07:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Pedro Sánchez purgará de las listas todo tipo de disidencia. El PSOE empieza esta semana su camino de cara al 28 de abril, que tendrá como gran punto de interés la elaboración de las listas electorales con las que Pedro Sánchez quiere consolidar su posición en el partido y desterrar cualquier atisbo de contestación. Unas candidaturas que tendrán el foco en el Congreso y abrirán la puerta a muchos ministros del actual Gobierno y otras figuras afines al presidente del Gobierno. Con estos cambios Sánchez culminará la toma de control del partido, una situación de la que nunca ha podido gozar con tranquilidad. Tras su reelección como secretario general en junio de 2017 Sánchez sometió al PSOE a su voluntad. El shock que invadió a sus rivales tras su contundente victoria en las primarias permitió al renacido líder empezar a trabajar en una estructura de partido que pudiese controlar. Lo que sucedió el 1 de octubre de 2016, que marcará siempre a Sánchez, no podía volver a pasar. Y no sucederá. Tras esas primarias el secretario general dibujó un nuevo Comité Federal de afines. Sin más oposición a su persona que la presencia estatutaria de los líderes autonómicos, cada vez menos oposición y rompiendo normas no escritas que siempre se habían respetado hasta la fecha como la presencia en el máximo órgano entre Congresos de los antiguos secretarios de Organización.

2. Casado impulsará un 155 duro aunque no tenga el apoyo del PSOE. El 155 también ha entrado en campaña electoral. El 28 de abril los partidos se dividirán en dos bloques: los que quieren una nueva intervención en Cataluña, más contundente que la anterior, para frenar de una vez por todas el desafío independentista, y los que se oponen a esa medida excepcional y prefieren una política de distensión y negociación entre el Gobierno y los separatistas. Pablo Casado lidera la primera opción con la promesa de que impulsará el 155 en el primer Consejo de Ministros que presida. El presidente de los populares está dispuesto a llegar hasta el final para desactivar el intento de «reventar el Estado» desde la Generalitat de Cataluña, y lo hará con el PSOE o sin él, según fuentes de la dirección nacional del PP. «¿Estaría dispuesto Pablo Casado a aprobar un 155 sin el acuerdo del PSOE?», preguntó ABC a fuentes populares, muy próximas a Casado. La respuesta es rápida y tajante: «Sí, totalmente». El PP buscará el consenso con Ciudadanos y con Vox, en el caso de que este obtenga representación en la Cámara Alta, y si el PSOE quiere sumarse, tendrá la puerta abierta. Pero «si no está en el acuerdo, lo haremos igual», advierten en el PP.

3. Las urnas abren la puerta a una nueva era de reformas en España. Los españoles acudirán a votar el próximo 28 de abril a las terceras elecciones generales celebradas en cuatro años, después de haber pasado ya por unos comicios autonómicos catalanes y andaluces y una moción de censura. Y con la mirada puesta en la cita autonómica, municipal y europea tan solo un mes después. Un escenario muy alejado de la certidumbre tan preciada por los inversores que ha sumido a España en una suerte de parálisis regulatoria. Por lo pronto, 2019 será un «año perdido» más en el que las instituciones estarán o en funciones o arrancando tras el verano. Dando este coste por perdido, empresarios y economistas ven en la cita del mes de abril la posibilidad de poner fin a un periodo de inacción económica y de abrir la puerta a un nuevo escenario en que las reformas estructurales vuelvan a tener cabida. Así lo creen los expertos consultados por ABC que, aunque destacan el alto riesgo de que el resultado ofrezca una aritmética complicada, recuerdan la urgencia de reactivar las reformas que han quedado paralizadas para consolidar el crecimiento diferencial del que ahora disfruta España frente a sus socios europeos.

4. Maduro expulsa a los europarlamentarios que iban a visitar a Guaidó en Venezuela. Venezuela expulsó este domingo a una misión de europarlamentarios que iba a visitar el país y sostener varias reuniones, entre ellas una con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país por medio centenar de naciones, informó a Efe el diputado español Esteban González Pons. «Nos están expulsando, primero nos han retenido (...) nos han retirado el pasaporte y sin explicarnos nada los pasaportes siguen retenidos. Nos están conduciendo directamente a un avión que espero sea el que va a Madrid, pero nos están expulsando del país», dijo González Pons a Efe por teléfono. La comisión que viajó a Venezuela está integrada por Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo (PE); Esther de Lange, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo PPE y tesorero.

5. Las familias temen el cierre de los centros de educación especial. Hoy le toca a Laura preparar el café, mientras Bryan hace la cama, guarda la ropa en una cajonera o tiende la ropa. No, no son pareja, ni tampoco amigos. Son compañeros de clase. La imagen es contundente. Y las preguntas que surgen de ella, también: ¿Tú crees que todo esto podría realizarse en un colegio ordinario?, lanza la directora pedagógica del colegio Los Álamos, Mercedes Herrero. El aula se ha tenido que convertir en un hogar (también en el sentido metafórico) y hay razones de peso. Los profesores intentan, con el programa de iniciación a la vida adulta, que estos jóvenes de entre 16 y 21 años tengan la mayor autonomía posible. No solo ven al alumno desde lo académico (aquí no basta con aprender raíces cuadradas) sino también desde su autonomía, desde la inclusión a través de la organización de salidas fuera del centro en las que aprendan a coger un autobús, picar un billete o, simplemente, dar los buenos días.

6. Un polémico final tiñe de azulgrana la Copa del Rey. En estos tiempos en los que el VAR acapara los focos y todo el mundo recela de la tecnología en el deporte, fue el video el que decidió una de las finales más emocionantes y con más historia de los últimos tiempos. Un duelo que podría haber caído de cualquiera de los dos lados, pero que lo hizo en el del campeón tras una prorróga que tuvo su epílogo en la mesa de anotadores. Allí, tras ver las imágenes, los árbitros validaron una canasta de Tomic que previamente habían anulado por tapón de Randolph que consideraron ilegal. Un final con suspense, que silenció a la grada del WiZink Center y coronó al Barcelona. A falta de talento puro, el Barça ha igualado el clásico a través del músculo. Lo ha bajado al barro y ahí ha encontrado una rendija para meterle mano al Real Madrid. La apuesta de Pesic para llevar al equipo al triunfo el año pasado se ha redoblado esta temporada, en la que los azulgranas son aún más duros. Pura roca.