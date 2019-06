Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 17 de junio

1. Martínez-Almeida resucita el sueño olímpico para 2032. El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) quiere borrar la palabra fracaso del palmarés de la capital. Tras cuatro intentos fallidos para albergar unos Juegos Olímpicos, la Corporación madrileña, recién constituida, tiene el objetivo de resucitar el sueño frustrado de sus predecesores en Cibeles. «Vamos a iniciar conversaciones para intentar traer los Juegos Olímpicos de 2032, para lo cual la candidatura se tendría que presentar en 2021», afirmó en declaraciones a ABC el regidor madrileño. El espíritu rojiblanco del nuevo regidor de Madrid le ha hecho volver a creer que es posible. Tanto es así que los populares incluyeron en su programa electoral la pretensión de alcanzar un «consenso para iniciar la carrera para que Madrid se pueda convertir en la sede de unos juegos olímpicos» e incluyeron este punto entre los 80 temas del acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos y Vox el pasado sábado.

2. Casado prepara cambios en el PP para «evolucionar» en los territorios. En Génova no ha habido tiempo para resacas después del «súper sábado», marcado en el PP por la reconquista de su joya más preciada, el Ayuntamiento de Madrid. Las conversaciones entre su secretario general, Teodoro García Egea, y el de Ciudadanos, José Manuel Villegas, continuaron ayer para avanzar en las estructuras de los nuevos gobiernos municipales. El número dos del PP no ha dejado de hablar ni un solo día desde el pasado 26 de mayo con José Manuel Villegas, por un lado, y con el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, por otro. Por separado, pero todos con un objetivo común. Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que el reto compartido ahora es que los gobiernos municipales formados actúen «con una sola voz, como un órgano realmente colegiado en el que no se distinga el partido de que cada representante».

3. El parón político frustra medidas urgentes para la economía española. La economía enfrenta, por segunda vez en tres años, un Gobierno en funciones que comienza a durar más de lo debido. El Ejecutivo busca que, tras salvar la formación de ejecutivos locales y, posteriormente, regionales, se despeje el camino para formar Gobierno, pero los plazos cada vez se dilatan más. Mientras tanto, se agolpan una retahíla de medidas urgentes que llevan meses esperando el visto bueno. Entre ellas, el reparto de 6.500 millones de euros en entregas a cuenta a comunidades autónomas –que han hecho sus presupuestos en base a estos recursos–, la aprobación de los mimbres para los Presupuestos del Estado de 2020 y la intriga de si la subida salarial del 0,25% a los funcionarios podrá llegar en la nómina de julio, como aseguró la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

4. Operación Oikos: La trama de los amaños de partidos funcionaba como una organización criminal. La Policía asegura en sus informes que la trama de los amaños en el fútbol funcionaba como una organización criminal. Y como tal cada uno cumplía un rol y se repartían las tareas de manera clara. El exjugador malagueño Carlos Aranda y el exmadridista Raúl Bravo están en la cúspide, como informó ABC, mientras que el actual jugador del Depor Íñigo López; el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, y el italiano afincado en Málaga Mattia Mariotti(Aranda quería entrar en la Serie A italiana a través de él) estarían en los escalones intermedios al menos en una parte de la operación. «Se ha podido constatar que la corrupción deportiva dentro de la S.D. Huesca alcanza a gran parte de su cúpula directiva, entre ellos su presidente Agustín Lasaosa», señalan los investigadores en uno de los informes entregados al juez instructor.

5. ABC entrevista a Jaime Bayly: «Trump no interviene en Venezuela porque la oposición no se lo pide». Jaime Bayly (Lima, 1965) es uno de los comunicadores más influyentes de América Latina. De afilada lengua, el periodista y escritor peruano desde su programa de televisión en Miami combate sin medias tintas las tiranías de izquierdas, pero fustiga también a Donald Trump o a Jair Bolsonaro. Se declara sin complejos un «derechista libertino»: «Soy bisexual, me he casado con dos mujeres pero he tenido novios, he probado todas las drogas a las que me han invitado y a las que no...», confiesa. De visita en Madrid para firmar en la Feria del Libro ejemplares de su nueva novela, «Pecho Frío» (Alfaguara), repasa para ABC la situación de Venezuela y otros países de la región.

6. España se arma para evitar incendios de sexta generación. En España son ya muchos los grupos que trabajan para investigar las nuevas dinámicas del fuego. « Estamos preparados para entender los incendios de sexta generación, para ceder terreno y atacar cuando se vaya a debilitar», explica Marc Castellnou, profesor asociado de la Universidad de Lérida y patrono de la Fundación Pau Costa. Porque con los grandes incendios no se trata de la cantidad de recursos. «Hay que saber reconocer cuándo no se puede atacar y guardar los esfuerzos para cuando sí se pueda», explica el también inspector de bomberos de la Generalitat de Cataluña. No hay nada que hacer cuando el equipo de extinción tiene una capacidad técnica para avanzar entre uno y dos kilómetros por hora si el fuego avanza a diez y aunque el criterio de oportunidad no es nada nuevo en ámbitos como el militar o los negocios, sí lo en la lucha contra incendios, reconoce Castellnou.