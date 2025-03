Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 17 de febrero

1. Feijóo concentra el voto de centro-derecha y mantiene la mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo es la excepción dentro de un Partido Popular que sufre como nunca la fragmentación del centro-derecha en toda España. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las elecciones autonómicas del 5 abril sobrevive al retroceso de su partido en el conjunto del país y todo apunta a que podría repetir su mayoría absoluta en las urnas. Según el último barómetro de ABC/GAD3, el PP volverá a imponerse en Galicia con holgura y seguirá en el poder, sin necesidad de aliarse con Ciudadanos ni Vox, partidos con una escasísima implantación en esta comunidad. En la izquierda, el populismo se hunde y tanto los socialistas como los nacionalistas del BNG recogen sus votos perdidos.

2. El independentismo catalán no renuncia al racismo y la xenofobia. Cuando Anna Erra, diputada de JpC en el Parlamento de Cataluña y alcaldesa de Vic (Barcelona), tomó la palabra en el pleno celebrado en el Palacio del Parque de la Ciudadela el pasado miércoles para preguntar a la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre una campaña lingüística que propone a los catalanoparlantes no cambiar al español, si sus interlocutores tienen aspectos «físicos» que no corresponden con los de los «catalanes autóctonos», no imaginaba que su intervención la llevaría a disculparse horas después. Lo hizo a su manera, en Twitter, lamentando que la «interpretación» de sus palabras hubiera «molestado». Pero no rectificó su valoración xenófoba. Al contrario, volvió a difundirla en la misma red social de internet en la que había pedido «disculpas».

3. La patronal catalana anima a Pedro Sánchez a liquidar la política fiscal de Madrid. Barcelona, 7 de febrero. Pedro Sánchez se reúne con los empresarios catalanes en la sede de Fomento de Trabajo, donde le reclaman más inversiones para Cataluña y menos presión fiscal. Y en este contexto, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, pidió al presidente la supresión del impuesto de Patrimonio y una armonización de la fiscalidad de las autonomías para «evitar paraísos fiscales dentro del Estado español». El dirigente empresarial ha destapado con ello la caja de los truenos y se ha enfrentado de forma directa con Madrid, con CEIM, la organización que preside Miguel Garrido. «No se puede pedir que le suban los impuestos a otros. Que le bajen los impuestos a Cataluña es bueno para todos, pero que se aumenten en Madrid supondría una caída de la competitividad de las empresas, de la actividad y del empleo. No sería bueno para España», dijo a ABC.

4. Mezquitas, centros deportivos y ONG a los que Carmen Calvo no persigue por el IBI. Pocos impuestos pueden ser más detectables para el contribuyente que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La aplicación de un tributo similar –la regresiva «poll tax»– provocó tantos disturbios en Reino Unido que ayudó a poner fin a la carrera política de Margaret Thatcher como primera ministra en 1990. Treinta años más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir el melón de la exención del IBI por parte de los edificios propiedad de la Iglesia católica. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dio por hecho la pasada semana que la institución acabará pagando el tributo sobre aquellos inmuebles en los que no se celebra el culto.

5. Delcy Rodríguez acusa a la derecha española de doble moral por apoyo a Guaidó. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este domingo a los partidos de derecha españoles de tener «una profunda doble moral» por su apoyo al líder opositor Juan Guaidó , a quién acusó de ser «un enemigo de la patria». En una entrevista al canal privado Televen, al ser consultada sobre las críticas surgidas en España por su encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la vicepresidenta las atribuyó a «la banalidad» de los medios de comunicación.

6. El Real Madrid arrasa el sueño del Unicaja. El Real Madrid culminó su fantástico fin de semana en Málaga con otra exhibición que le permitió recuperar el trono copero perdido en 2018. Victoria contundente de los blancos que superaron a un impotente Unicaja, que no pudo hacer frente en ningún momento al poderío del conjunto madridista. Campazzo, otra vez el mejor, fue el motor de la victoria blanca, que lleva a las vitrinas de Chamartín un nuevo título, el 19 de la era Laso. Llevaba Málaga toda la vida esperando este partido. Años de historia. Temporadas llenas de ilusión que confluían todas en el Carpena. Era un día de fiesta para la ciudad que no tardó en convertirse en una pesadilla. Porque el Real Madrid escapó del papel de invitado para convertirse en protagonista principal del festejo. Campeón por la vía rápida. Rey de Copas.