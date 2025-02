Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 16 de noviembre

1. Pavor de las pymes a tener que pagar 1.950 millones de deuda a Hacienda . Cientos de miles de pymes y autónomos deben tener marcado en el calendario una fecha clave: el 20 de noviembre, la Agencia Tributaria cobrará las deudas tributarias sobre las que se hayan pedido aplazamiento desde el pasado marzo. Hacienda aprobó la posibilidad de postergar sin aval deudas inferiores a 30.000 euros al inicio de la crisis, para personas o empresas con un volumen de operaciones inferior a seis millones de euros -6.010.121,4 para ser más concreto-, con tres -y luego cuatro, a partir de mayo- meses sin intereses y dos meses más a un interés del 3,75%. Pues bien, el plazo final acaba este mes de noviembre y la Agencia Tributaria cobrará a final de mes el grueso de los 1.946 millones de euros que aún tenía pendientes en el último informe mensual de recaudación tributaria de septiembre.

2. Reservas de dos a ocho meses: el material anti-Covid no llega igual a toda España . Los sanitarios españoles no volverán a verse obligados a usar bolsas de basura para protegerse. Al menos, esa es la percepción general que tienen viendo la reserva estratégica de material de la que disponen las comunidades autónomas para hacer frente al Covid-19, aunque esta no es igual -ni siquiera parecida- entre las distintas regiones de España. Mientras hay autonomías que cuentan con stock para afrontar la lucha contra el coronavirus durante los próximos ocho meses , hay otras que apenas tienen reservas de material para ocho semanas. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha se sitúan a la cabeza en cuanto a reserva estratégica de productos para trabajar contra el virus. El material del que dispone Madrid, según los datos facilitados por la consejería de Sanidad a ABC, alcanza para cubrir las necesidades de los próximos ocho meses.

3. Sánchez acaricia los Presupuestos en busca de autonomía política frente a Iglesias . El anhelo de Pedro Sánchez es lograr aprobar unos Presupuestos propios. Algo que todavía no ha conseguido. El Gobierno ha acelerado el calendario para que estén en vigor en los primeros días de enero. En el Consejo de Ministros es compartida la sensación de que el nuevo año, incluso pese a la incertidumbre que arroje Cataluña, abre una nueva etapa política. «Con unos Presupuestos acabas la legislatura», resume un alto cargo del Gobierno. «Permitirán mirar a largo plazo y el presidente ganará margen de actuación», considera un ministro del Ejecutivo. « Con Presupuestos todo será más cómodo para el presidente, también con menos dependencia de Iglesias », plantea otro integrante del Gobierno del ala socialista.

4. El Constitucional de Perú adelanta a hoy su cita para pronunciarse sobre la moción de censura a Vizcarra . Poco después de que el presidente interino Manuel Merinorenunciara ayer al cargo, el presidente destituido, Martín Vizcarra, reapareció ante los medios peruanos diciendo: «Ha salido un dictadorzuelo de Palacio, no se trata de reemplazarlo por otro». De ese modo, Vizcarra dejó abierto el espacio a regresar al poder a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que dictaminará si el acto de vacancia moral permanente tiene asidero legal o puede declararse como un acto nulo. Tras la tragedia en la que fallecieron dos estudiantes, el Tribunal Constitucional anunció ayer el adelanto para hoy de la sesión, que tenía previsto celebrar inicialmente el miércoles 18 de noviembre, con el fin de valorar la moción censura a la que fue sometido Vizcarra, y pronunciarse sobre la salida del mandatario del sillón presidencial.

5. Fuertes recelos del «riverismo» por la acumulación de poder del número 3 de Cs . Inés Arrimadas avanza entre zancadillas de propios y extraños . En marzo recibió el complicadísimo encargo de reflotar una nave a la deriva que dilapidó su mejor resultado histórico en apenas 7 meses. De los más cercanos al capitán que llevó a Ciudadanos (Cs) a perder 47 escaños de unas elecciones a otras, apenas quedan dos: Carlos Cuadrado y José María Espejo. Albert Rivera, expresidente de Cs, asumió el catastrófico resultado en primera persona y dimitió menos de 24 horas después de conocerse el descenso de su partido a los infiernos: los diez diputados. Le siguió poco después Fernando de Páramo, responsable de Comunicación y muy cercano al líder, y en diferido, tras completarse la sucesión, dejó la vida política también José Manuel Villegas, mano derecha de Rivera. Fran Hervías, secretario de Organización, se apeó de la primera línea, pero ejerce ahora de senador.

6. Los demonios de Luis Enrique . Luis Enrique, algo tendrá que los demás no saben ver, dice que le encanta su equipo, pero lo cierto es que España lleva tres partidos sin ganar y solo seis triunfos en las 13 tardes con el asturiano de técnico, normalizada la derrota sin que a nadie le sorprenda ya. Mañana, en La Cartuja, España tiene una cita sin red ante Alemania, imperativa la victoria para llegar a la fase final de la Liga de las Naciones después de haber ensuciado el traje en las últimas noches. Ayer, en Basilea, el equipo trabajó con sonrisas después del empatito ante Suiza, pero planean fantasmas y hay dudas, no es para menos. Y, por mucho que niegue la mayor, quien más tiene es el propio Luis Enrique, que alimenta debates aparentemente cerrados, como el de la portería, e intensifica otros, como el de la delantera y su composición.