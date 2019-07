Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 15 de julio

1. ABC entrevista a Joan Baldoví: «No hay acuerdo de investidura por la arrogancia del PSOE». Joan Baldoví (Sueca, Valencia, 7 de agosto de 1958) no es sospechoso de no querer llegar a acuerdos o de dificultarlos. En 2016 intentó hasta el último momento tender puentes entre PSOE y Podemos, y después votó a favor de las dos mociones de censura contra Mariano Rajoy. El día que Pedro Sánchez se convirtió en jefe del Gobierno su rostro irradiaba emoción en los pasillos del Congreso. Apoyó con lealtad todos los decretos del nuevo Ejecutivo e incluso los Presupuestos a pesar de que los socialistas apenas negociaron con él. Hoy, señala a Sánchez como máximo culpable de que no haya acuerdo para la investidura. «Llevamos más de dos meses y no se ha empleado a fondo para hacer un acuerdo. El PSOE se ha comportado durante estos meses como si tuviera mayoría absoluta. Creo que eso no fue lo que le pidieron los ciudadanos», asegura el diputado valenciano para este medio.

2. Iglesias y ONGs acogen a los «indocumentados» perseguidos por las redadas de Trump. Ayer domingo acabó la cuenta atrás que Donald Trump dio al servicio migratorio de su país para iniciar una serie de redadas en una decena de grandes ciudades del país con las que espera detener a al menos 2.000 personas contra las que pende orden de deportación. El insólito anuncio del presidente de Estados Unidos, que ha provocado una agónica espera en cientos de miles de indocumentados, ha unido a la oposición demócrata, a las organizaciones humanitarias y a las diversas agrupaciones religiosas del país, que ayer abrieron sus templos a aquellos que teman ser detenidos. En iglesias protestantes y católicas de las ciudades afectadas, incluidas Chicago y Baltimore, los sacerdotes alabaron a los activistas que han arriesgado sus vidas y su seguridad por proteger a inmigrantes sin papeles.

3. Segundo asalto para investir a Ayuso como presidenta antes de que acabe el mes. Tras el fallido el pleno de (no) investidura del pasado miércoles, el segundo asalto para que Isabel Díaz Ayuso sea investida presidenta de la Comunidad de Madrid marca su horizonte a final de mes. Es la fecha que, dentro de lo malo, se considera en los equipos negociadores como la más adecuada para que el futuro Gobierno tenga un margen mínimo de maniobra y arrancar en condiciones el próximo curso. Con las conversaciones prácticamente en el mismo punto que antes del fin de semana, PP, Ciudadanos y Vox encaran una nueva semana que podría ser clave para la gobernabilidad de la región. Con el PP y Ciudadanos en completa sintonía –ambos han firmado un acuerdo de 115 medidas–, los últimos mensajes de sus líderes dejan la pelota en el tejado de Rocío Monasterio, que ha guardado silencio durante las últimas 48 horas.

4. La persecución de Sánchez a los carburantes frena la expansión de las gasolineras. En nuestro país había 11.609 estaciones de servicio al acabar 2018, lo que supone 114 más que en 2017. Este crecimiento en número y en porcentaje (1%) es el menor de los últimos cinco años y es, según los expertos consultados, la consecuencia de la persecución del Gobierno socialista a los vehículos de gasolina y diésel. Precisamente, ahora se cumple un año de cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró la frase de que «el diésel tiene los días contados». Repsol, con 3.350 gasolineras, y Cepsa, con 1.522, sumaron el 42% del total en 2018. Les siguen BP (747), Disa (578) y Galp (570). Solo tres grupos más superan el centenar de estaciones de servicio: Esergui-Avia (186), Meroil (152) y Ballenoil (106). En total, hay ya en nuestro país casi 900 estaciones de servicio automáticas.

5. España deberá implantar el contenedor marrón antes de enero de 2024. Las comunidades autónomas y las entidades locales de toda España deberán implantar antes de enero de 2024 la recogida de restos orgánicos a través del contenedor marrón para aprovechar los biorresiduos, ya que ello es una exigencia «ineludible e inevitable» de la Unión Europea, informa Efe. Así lo advirtió la representación del Ministerio de Transición Ecológica Margarita Ruiz Saiz-Aja, durante los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Suances bajo el título «Soluciones para el aprovechamiento de los biorresiduos». En su ponencia, Ruiz Saiz-Aja analizó la situación actual de partida en España, donde tan solo Cataluña tiene implantado el denominado quinto contenedor (de color marrón), para la recogida de la fracción orgánica de los residuos domésticos.

6. El Atlético, dispuesto a ofrecer 60 millones por James. La pelota vuelve donde empezó a rodar hace dos meses. Al deseo de James Rodríguez por vivir en la capital de España. El colombiano anhelaba retornar al Real Madrid tras conseguir que el Bayern no ejerciera su derecho de compra por 42 millones, pero Zidane no contaba con él y el centrocampista expuso a Jorge Mendes, su apoderado, que intentara la operación Atlético de Madrid. El acuerdo prioritario en el traspaso de Marcos Llorente aparcó aquella opción, que el club rojiblanco no promovió. El superagente del fútbol movió entonces los hilos en Italia, donde los profesionales solo abonan el 25 por ciento de impuestos, y el Nápoles se puso al frente de la manifestación para fichar a James. Ancelotti, que le conoce muy bien, habló con el futbolista. El acuerdo personal entre técnico y jugador estaba sellado. Faltaba el dinero. El problema es que Aurelio de Laurentis, presidente del equipo, quería una cesión y no estaba dispuesto a pagar los 42 millones.