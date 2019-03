Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 11 de marzo

1. El centro-derecha baja y el pacto «Frankenstein» es el único que suma. El bautizado como pacto «Frankenstein», que une al PSOE de Sánchez con independentistas catalanes, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y los herederos de Batasuna, se va haciendo fuerte en esta precampaña electoral. Según el último barómetro de GAD3/ABC, el PSOE mantiene su tendencia al alza y sumaría 189 diputados junto a los partidos que auparon a Sánchez a La Moncloa, lo que sobrepasa claramente la barrera de los 176 escaños, que marca la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, el centro-derecha se desinfla, arrastrado sobre todo por una caída sostenida de Ciudadanos, y se quedaría ahora con 161 diputados. El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba fue quien empleó por primera vez el término «Frankenstein» para referirse a un posible Gobierno del PSOE con independentistas y podemitas. Fue en el año de bloqueo político, en 2016, cuando el exsecretario general del PSOE criticó un Gobierno de esas características al asegurar que sería una «investidura Frankenstein». Como es sabido, a Sánchez le importó poco esa opinión cuando presentó la moción de censura.

2. El parón de la industria alerta de la llegada de una nueva crisis. Hace meses que comenzaron a otearse nubarrones en el horizonte y, sin apenas darnos cuenta, ya están cayendo las primeras gotas sobre nuestro tejado. Las señales de desaceleración económica se acumulan mientras las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento se han convertido en la tónica general. El Banco de España, Eurostat, el FMI y, esta última semana, la OCDE era la encargada de poner negro sobre blanco que en 2019 la Eurozona crecerá nueve décimas menos de lo previsto, hasta el 1%. España consigue aguantar el tipo con una aparente fortaleza de su PIB –que se estima crecerá un 2,2%–, si bien los economistas aconsejan leer bien la letra pequeña y alertan de que detrás de las buenas cifras se amontonan los indicadores de alerta. Tal y como pasó con los «brotes verdes» de Zapatero, la economía muestra inapelables signos de desgaste, aunque el PIB aún mantenga la inercia del crecimiento. El indicador que más preocupación está generando es la evolución de la industria. La primera señal de alarma la han dado las cifras adelantadas de Contabilidad Nacional de 2018. Según los datos del INE, el sector industrial entró en recesión técnica en el cuarto trimmestre al caer su actividad un 0,9% intertrimestral, que se suma al descenso del 0,3% en los tres meses anteriores.

3. La cesión de competencias educativas reduce el rendimiento de los alumnos. La cesión de competencias educativas del Estado a las comunidades autónomas hace que los alumnos saquen peores notas. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha analizado el impacto que ha tenido en los países de la OCDE la descentralización de los servicios públicos y, concretamente, de la educación. En España, en el caso de las comunidades donde los partidos nacionalistas tienen más tradición (Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra), la reducción del rendimiento académico es aún mayor. La cesión de competencias por parte del Estado a los gobiernos regionales tiene, sin embargo, un efecto positivo: genera un mayor acceso al sistema educativo, por ejemplo, contribuye a una mayor participación del alumnado en estudios superiores (universidad o formación profesional) y en la educación infantil.

4. Trump pedirá a los socios europeos que paguen el 150% del coste de las bases. Donald Trump planea exigir a los gobiernos de países aliados donde EE.UU. tiene tropas, incluida España, que paguen el coste de mantener las bases militares más una prima del 50%, según han revelado altos funcionarios de la Casa Blanca que han participado en el diseño de un plan al que ya se conoce oficiosamente como «Coste más 50». El gobierno norteamericano considera que, de este modo, forzará a los aliados de la OTAN a avanzar hacia el objetivo de invertir un 2% en defensa. España cuenta con dos instalaciones militares norteamericanas. En la base naval de Rota (Cádiz) hay un máximo de 4.250 uniformados y 1.000 civiles, además de 36 aeronaves de reconocimiento y cuatro destructores dotados del sistema Aegis de detección, seguimiento y derribo de misiles balísticos. En la base aérea de Morón (Sevilla) prestan servicio un máximo de 2.220 militares —en buena parte marines—, 500 funcionarios y 36 aeronaves, incluidos varios V-22 Osprey y Super Hercules para repostaje en vuelo.

5. El Parlamento venezolano declarará este lunes «estado de emergencia nacional» por los apagones. Tras más de 60 horas sin energía eléctrica, el Parlamento venezolano declarará hoy el estado de emergencia nacional, según anunció ayer el presidente interino, Juan Guaidó, desde la sede del poder legislativo, en Caracas. Guaidó aseguró que esta catástrofe debe ser atendida de inmediato. «No podemos voltear la cara y dejar sola a nuestra gente» dijo el también presidente del Parlamento, quien pidió a todos sus compatriotas alzar la voz y salir a las calles para exigir sus derechos. «No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela. No es cierto que todo está en calma», agregó. En el cuarto día sin luz aumentaron la cifra de pacientes fallecidos en los hospitales, gente atrapada en los ascensores. No hay combustible en las gasolineras. Los pasajeros varados en los aeropuertos. Los venezolanos han arrasado con las velas, pilas, baterías, agua mineral, pan de molde, galletas y chucherías en los pocos comercios que abrieron ayer, como la cadena de Farmatodo y algunos supermercados que cobraron en dólares y en efectivo y no con tarjetas porque el apagón ha bloqueado los puntos de venta electrónicos.

6. Nadal se exhibe ante Donaldson y jugará la tercera ronda del Indian Wells frente a Schwartzman. El tenista español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, hizo su debut en el Masters 1000 de Indian Wells por la puerta grande, con un triunfo fácil por 6-1 y 6-1 frente al estadounidense Jared Donaldson, a quien ganó en apenas una hora y 12 minutos. El partido no tuvo ninguna historia ante la superioridad del tres veces campeón del torneo, que busca alcanzar su título número 34 de Masters 1000 como profesional. Todo le salió bien a Nadal, de 32 años, ante Donaldson, que llegó como invitado al torneo, al ocupar el puesto número 192 del mundo, en lo que fue el segundo duelo entre ambos como profesionales. Nadal, que disputa su tercer torneo del año, después de haber perdido la final del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic, y de perder en la segunda ronda de Acapulco ante el australiano Nick Kyrgios, se mostró siempre cómodo en la pista central Stadium 1 de Indian Wells. Aunque Donaldson es 10 años más joven que el campeón español, Nadal impuso en todo momento su clase y condición de favorito a luchar por el título. Nadal acabó el partido con 59 puntos ganados por 35 de Donaldson e hizo cinco «break» de seis oportunidades, frente a ninguno del joven tenista estadounidense.