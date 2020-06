Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 1 de junio

Actualizado: 01/06/2020 07:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Exclusiva ABC: Irene Montero, el 9-M: «La bajada de cifras el 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir...». La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el pasado 9 de marzo que la bajada sustancial de participantes en la manifestación del 8-M este año se debió «al coronavirus», dado el «sentimiento generalizado de pánico que ya hay». Además, la ministra Montero arguyó que no lo iba a reconocer en público. Estas palabras las dirigió a una periodista de ETB en la previa de una entrevista para el programa de actualidad política «En Jake». La literalidad de la conversación, parte de un vídeo al que ha tenido acceso ABC y se puede ver sobre estas líneas, es la siguiente: Periodista: ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Irene Montero: Pues tía, creo que al coronavirus [...] No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir.

2. La gestión del coronavirus dispararía a Núñez Feijóo hacia un triunfo histórico, según el barómetro ABC/GAD3. Alberto Núñez Feijóo estaría en disposición no solo de ganar con una holgada mayoría absoluta las elecciones autonómicas en Galicia previstas para el próximo 12 de julio, sino incluso de alcanzar los registros históricos de Manuel Fraga en la década de los 90. Es el resultado que arroja el barómetro electoral de GAD3 elaborado para ABC sobre intención de voto, y en el que el actual presidente gallego sale reforzado a ojos de los encuestados: sube un punto respecto a los comicios de hace cuatro años, pero cuatro sobre el barómetro de marzo, realizado apenas una semana antes de la crisis del coronavirus. La gestión de Feijóo en la emergencia sanitaria lo catapulta hacia un contundente triunfo en apenas tres meses.

3. Sánchez prevé retomar la mesa de diálogo con Torra en julio. Pedro Sánchez consideró ayer la posibilidad de retomar la mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña a partir del mes de julio, cuando todo el país haya superado el proceso de desescalada. Así lo pronosticó durante la rueda de prensa posterior a la duodécima conferencia de presidentes de comunidades y ciudades autónomas. Recuperar los encuentros bilaterales no está reflejado en el acuerdo que firmaron el sábado La Moncloa y ERC para sellar su abstención en la sexta y última prórroga del estado de alarma, pero los republicanos defienden que ese pacto sí llevaba implícito el compromiso del presidente del Gobierno para retomar la mesa en la «nueva normalidad». «El Gobierno siempre ha mantenido, y ese es mi compromiso, que íbamos a retomar cuanto antes la agenda de la legislatura, y los compromisos de la investidura», expresó Sánchez.

4. La CE plantea un hachazo de 585 millones anuales a las ayudas de la PAC en plena crisis. La propuesta presupuestaria para el periodo 2021-2027presentada por la Comisión Europea la semana pasada no ha gustado nada en el campo español. Si bien, Bruselas pone sobre la mesa un nuevo fondo de reconstrucción económica de 750.000 millones de euros (bautizado como «Nueva Generación), que contempla entre otras cosas un «refuerzo»de 15.000 millones de euros para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural elevando el presupuesto comunitario hasta los 1,87 billones, asesta un fuerte hachazo a la Política Agraria Común (PAC). En concreto, del 9,7% en las ayudas directas y del 6,3% en desarrollo rural para el periodo 2021-2027. Si lo ponemos en cifras, para la PAC 2014-2020, de la que se benefician unas 700.000 personas en España,hay presupuestados 383.500 millones de euros, frente a los 348.000 millones del proyecto de la Comisión para los próximos siete años.

5. Noche de violencia y caos en la Casa Blanca. La muerte de Floyd y la aparición de un vídeo grabado por una viandante que recogía todo el episodio -«no puedo respirar», «me vais a matar», se escucha decir a Floyd, que se desvanece sin que el agente deje de ahogarle, con su rodilla sobre el cuello- han desatado una ola de protestas contra una lacra que no desaparece. La contestación al racismo estructural y a los abusos policiales que vive el país ha sido oscurecido por la violencia que ha acompañado a las protestas. En Mineápolis, la ciudad de Minnesota donde ocurrió la última tragedia, la situación estuvo bajo control en la madrugada de ayer, después de cuatro noches de caos y destrucción. El gobernador del estado, Tim Walz, había llamado a todos los miembros de la Guardia Nacional del estado, y las calles de la ciudad se inundaron de agentes del orden.

6. Secuelas del coronavirus: crac económico en la Fórmula 1. Después de la muerte y la angustia en el planeta, el coronavirus amenaza ahora con la ruina. La quiebra económica que se anuncia en cualquier foro ya se ha hecho presente en un deporte tan expuesto a estos vaivenes como la Fórmula 1. Ahora que el deshielo sanitario empieza a dar una tregua a la salud, el maldito Covid-19 ataca los cimientos financieros de la Fórmula 1. Ha sido una semana ardua para este deporte que combina negocio, industria e imagen. McLaren, el segundo mejor equipo de la historia y actual hogar de Carlos Sainz, anunció un plan de recortes que pondrá en la calle a 1.200 trabajadores de su grupo, 70 dedicados a la F1. Williams, que vivió en los años 80 y 90 los mejores lustros de su existencia, se ha puesto en venta total o parcial. Renault, la escudería que pretende devolver a Fernando Alonso a la parrilla, comunicó que sigue en este mundillo pese a las protestas que originó el plan de despidos de 15.000 empleados en todo el mundo.