Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 9 de abril

1. El Gobierno prepara el escenario de un verano sin turismo exterior. El Gobierno trabaja ya con un plan que contempla un verano sin turismo exterior, con las fronteras cerradas en ese caso. Pero también con medidas en la restricción de la movilidad nacional , el uso de mascarillas en el transporte público y el mantenimiento de las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias. En dicho escenario la medida de mayor impacto para la economía nacional sería la que se pone negro sobre blanco: cierre de fronteras (total o parcial), lo que supondría que no entrase el potente flujo de turismo internacional y en su lugar el fomento del turismo nacional durante todo el verano como alternativa vacacional.

2. El Gobierno recurre ahora a laboratorios y universidades con equipos PCR tras la denuncia de ABC. El Ministerio de Ciencia e Innovación envió ayer una nota para anunciar la coordinación de un proceso «para que los centros de investigación y universidades que cumplan con los requisitos de bioseguridad y dispongan del personal y suministros suficientes puedan colaborar en el diagnóstico del COVID-19». Lo hace después de que ABC desvelara el lunes que miles de científicos se sentían infrautilizados por el Gobierno y que cuestiones meramente burocráticas impedía la utilización de cientos de máquinas PCR -las más eficaces para detectar la enfermedad-, y que estuvieran arrinconadas en laboratorios y centros de investigación.

3. Faltan al menos «10.000 muertos» en las estadísticas del coronavirus en España. El impacto de los atentados del 11 de marzo en Madrid fue en un día; el del coronavirus durará meses. Y esta opinión, deslizada por fuentes conocedoras del sector funerario a ABC, la comparten médicos, forenses, epidemiólogos y personal de Justicia consultado por este periódico. El Gobierno se ha visto desbordado por la dimensión de la pandemia, y aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue repitiendo que los métodos de contabilidad de los fallecidos por Covid-19 son los más exigentes de la Unión Europea y se ajustan a lo dictado por las autoridades sanitarias internacionales, lo cierto es que las críticas que le hacen desde esos sectores tanteados nacen de la «improvisación absoluta» que se ha adoptado para centralizar el recuento de los fallecidos, la falta de pruebas y las deficiencias en la metodología, que no se corresponde, según las fuentes, a las personas que están muriendo.

4. Estados Unidos pone a Sánchez como ejemplo de lo que no hay que hacer. El fiasco de la compra de 58.000 tests fallidos para diagnosticar coronavirus por parte del Gobierno de España, en parte devueltos a China, se ha convertido en un ejemplo de lo que no hacer por parte de los países que luchan contra la pandemia. Hasta la Casa Blanca ha llegado ese grave error, y el propio Donald Trump se ha pronunciado sobre él. «Eso no puede suceder en EE.UU.» , dijo el presidente estadounidense, porque el material «se prueba, se analiza y se investiga».

5. Cuatro mil sanitarios probarán si fármacos contra el VIH y la malaria previenen el Covid-19. El Ministerio de Sanidad ha apostado por dos viejos medicamentos para frenar el avance del coronavirus. El ministro Salvador Illa anunció ayer la puesta en marcha de un ensayo clínico con más de 4.000 profesionales sanitarios de alto riesgo. Médicos, enfermeros, celadores y técnicos de laboratorio probarán durante cuatro semanas un tratamiento preventivo que podría funcionar como una barrera frente al coronavirus. De manera preventiva y aleatoria probarán fármacos contra el VIH e hidroxicloroquina, basada en un medicamento que se usa desde hace cuatro décadas contra la malaria.

6. El Real Madrid rechazó siempre el ERTE. Ha sido un acuerdo a calzón quitado entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. Todo lo firmaron en una hora. Fue un pacto muy sencillo que abarca al primer equipo de fútbol, a la plantilla de baloncesto, a los técnicos y a los altos ejecutivos de la entidad. Los profesionales de fútbol y baloncesto, los entrenadores y los directivos profesionales han pactado con la entidad la disminución de sus emolumentos en un 10 por ciento si la temporada se disputa, aunque sea a puerta cerrada, y una aminoración del 20 por ciento si la campaña finalmente se cancela.