Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 7 de mayo

ABC Actualizado: 07/05/2020 07:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Estas son las provincias que han pedido entrar en la fase 1 de la desescalada y las que se descuelgan. En la carrera hacia la «nueva normalidad» en cuatro etapas que ha marcado el Gobierno central para toda España, hay áreas que ya se descuelgan. Así lo han trasladado sus presidentes regionales al Ministerio de Sanidad, que publicará en una orden la decisión de Salvador Illa sobre qué provincias están en disposición de adentrarse en la fase 1 el próximo 11 de mayo y cuáles no. Por el momento, en su comunicación al departamento, seis áreas sanitarias catalanas y más de 200 de Castilla y León se ven fuera y no han solicitado avanzar, aunque también recalcan que podrían hacerlo en cualquier momento y no aguardar los quince días predefinidos en cada estadío. De todas, la Comunidad de Madrid protagonizó la discusión más tensa que desembocó, finalmente, en la petición de dar un paso adelante en el desconfinamiento de la población.

2. Ximo Puig prometió hospitales de campaña en un mes pero los firmó para dentro de cuatro. El 19 de marzo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dijo que los tres hospitales de campaña que se iban a instalar junto al hospital La Fe de Valencia y los hospitales generales de Alicante y Castellón estarían «en quince días». Un día después, la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, de quien depende Emergencias, matizó a su jefe: «La mitad de las camas estarán disponibles en dos semanas y la totalidad en un mes». Tres días después, el 23 de marzo, la misma Gabriela Bravo firmó el contrato con la empresa adjudicataria: ni quince días, ni un mes. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, según muestra el documento, ahora publicado por la Generalitat.

3. Sanidad publica un estudio «desfasado» sobre el alcance del coronavirus entre el personal sanitario. La cifra de profesionales sanitarios contagiados de coronavirus no para de crecer aunque la pandemia se estabilice en España. Son casi 45.000 los que se han infectado, un dato que se ha incrementado un 40% en la última semana. Ante esta realidad, el Instituto de Salud Carlos III (ISC III) -dependiente del Ministerio de Sanidad- publicó ayer un informe sobre la situación de Covid-19 en personal sanitario en España en el que solo contempla datos aportados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sin embargo, los sanitarios se echaron ayer las manos a la cabeza cuando vieron el resultado. Aunque en el documento señalan que se basa en datos del 4 de mayo, el pasado lunes, solo cifra en 30.660 los profesionales de la salud contagiados y en 35 los fallecidos.

4. Telefónica y Liberty acuerdan la fusión de O2 y Virgin en Reino Unido. Telefónica ha logrado cerrar una operación corporativa en Reino Unido que se le resistía desde hace más de un lustro. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha acordado la fusión de su filial británica, O2, con Virgin Media, operador en ese país del grupo estadounidense Liberty Global. La integración de ambas marcas en una única sociedad, de la que cada teleco controlará un 50%, permitirá a la multinacional española ser más competitiva en el mercado británico y discutir el liderado a British Telecom (BT) a la vez que enjuga deuda.

5. Los bulos del Kremlin sobre una inminente guerra por Venezuela. En el universo paralelo de la desinformación en español financiada directamente por el Kremlin, hay una guerra en ciernes en el Caribe. Una serie de diarios digitales creados por Moscú han publicado informaciones dudosas como que «Rusia está lista para romper el bloqueo de Venezuela con sus buques de guerra» o que «las tropas rusas capturaron a mercenarios estadounidenses» en un frustrado intento de invasión ocurrido el domingo. Esas afirmaciones, poco creíbles, llegan después del éxito de la campaña de máxima presión de la Casa Blanca para cortar el suministro de petróleo venezolano a la empresa pública rusa Rosneft y después del despliegue en el Caribe de buques de guerra estadounidenses contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

6. Clubes de Segunda B y Tercera amenazan con un alud de demandas. A Luis Rubiales le espera un final de mandato bastante movido. La decisión de la RFEF de cancelar el fútbol no profesional, anular los descensos y decidir los ascensos a través de un playoff exprés le auguran un futuro inmediato rodeado de jueces y abogados. El presidente de la Federación ha obviado todas las ideas alternativas que recibió de los equipos de Segunda B y Tercera división. Varios clubes, muy molestos, amenazan con un alud de demandas al sentirse perjudicados, sobre todos aquellos que optaban a las plazas que daban acceso a subir de categoría y que han visto invalidados todos los méritos realizados hasta ahora.