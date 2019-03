Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 7 de marzo

1. El encaje de ministros en la listas del PSOE enfrenta a Ferraz con las bases y aparatos locales. Pedro Sánchez ganó las primarias de 2017 a lomos de la militancia. Su proyecto presumió de empoderar a las bases. Pero una vez alcanzado el poder, tanto orgánico como institucional, tratar de dominarlo no resulta fácil. Ni siquiera para un presidente del Gobierno. Sánchez ha determinado que todos sus ministros vayan en listas electorales el próximo 28 de abril. A estas horas solo la ministra de Economía, Nadia Calviño, parece fuera de esta carrera. Aunque desde el partido se asegura que hubo un intento por colocarla como cabeza de lista por La Coruña. No fue especialmente bien recibido entre las bases. Desde la pasada semana estos movimientos vienen provocando conflictos en las agrupaciones del partido. Y es que los estatutos que salieron del 39 Congreso Federal establecieron un mecanismo para la elaboración de listas que otorgaba un papel a la militancia. Deben ser las bases las que propongan nombres y se voten. Esos resultados deben pasar luego al comité provincial y luego al autonómico, que finalmente los transmite a Ferraz. Ahí, la Comisión Federal de Listas tiene capacidad para modificar a conveniencia las listas que lleguen por cada circunscripción. Aunque tendría el estigma de estar corrigiendo las propuestas de las bases. Pero cambios habrá a buen seguro.

2. Hacienda echa el lazo a los cazadores de safaris. Las garras de Hacienda se hunden sobre un colectivo inesperado: los cazadores españoles de safaris en África. La Agencia Tributaria ha alterado la forma de actuar que seguía para gravar las piezas de caza importadas y en los últimos meses viene reclamand o importes por IVA muy superiores a decenas de afectados. Así lo señalan fuentes jurídicas y del sector, que denuncian que las cuotas a pagar en el impuesto se han multiplicado «por veinte» en numerosos casos. El cazador está siendo cazado. Esta persecución fiscal se debe a la valoración que hace Hacienda de los trofeos de caza que se traen estos contribuyentes de sus incursiones en África. Como relatan en el despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo, que lleva a varios de los afectados, hasta ahora cuando un cazador importaba las piezas de los animales que había abatido, el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria calculaba la base imponible del IVA por el bien en cuestión a partir de la factura del taxidermista.

3. Investigan si el detenido de Vox en Lérida pagaba a chicos discapacitados a cambio de felaciones. Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes por la tarde en su lugar de trabajo al presidente de Vox en Lérida, José Antonio Ortiz Cambray. La Policía catalana investiga si el político abusó sexualmente de al menos dos jóvenes discapacitados internos en un centro de la zona. El partido, por su parte, se desentendió ayer del arresto y negó su liderazgo en la sucursal de Lérida. La dirección del partido comunicó a través de una nota que Ortiz no ocupaba ningún cargo de responsabilidad y que solo era un militante raso. Fuentes de Vox explicaron que su presentación como líder de Lérida «se ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales». Pero al trascender la noticia, la formación que encabeza Santiago Abascal se apresuró a borrar los mensajes en los que hacían referencia a Ortiz como presidente de la provincia. Aun así, desde el partido insisten en que el Comité Ejecutivo Nacional nunca aceptó su propuesta de presidencia y que hasta ayer «no se percataron» de que actuaba como líder.

4. El déficit comercial récord trastoca los planes de Trump de deshielo con China. «Podemos dar la vuelta al déficit comercial, y podemos hacerlo rápido», aseguró Donald Trump durante la campaña electoral de 2016, la que le llevó a la Casa Blanca. Era la misma época en la que repetía el nombre de un país, al igual que lo hace ahora, como principal motivo del deterioro de la clase media estadounidense -« China, China, China»- y prometía acabar con los abusos del gigante asiático contra su economía. Trump ve el déficit comercial como el reflejo de una relación económica injusta, en la que otros países se «aprovechan» de EE.UU., a pesar de que muchos economistas lo consideran un reflejo de las distintas fuerzas macroeconómicas en diferentes mercados. Dos años después de su llegada a la Casa Blanca y tras un año de guerra de aranceles comerciales con China, el objetivo de luchar contra el déficit comercial no se ha cumplido. Todo lo contrario: el Departamento de Comercio reconoció ayer que EE.UU. tuvo en 2018 un déficit comercial de 621.000 millones de dólares, un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Es un desequilibrio que aumenta en 100.000 millones el déficit que heredó de su antecesor, Barack Obama.

5. Nueva demanda al cardenal Pell por supuesto abuso sexual a unmenor en los años setenta. El cardenal australiano George Pell, detenido a la espera de conocer la condena por cinco cargos de pederastia, f ue demandado hoy por el presunto abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970. El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Pell incluye al estado de Victoria, los custodios de las Hermanas de Nazareth (anteriormente St Joseph) y los servicios familiares y para la infancia de la ciudad de Ballarat. «El nombre del demandante no puede ser revelado. Adicionalmente el archivo no está disponible en el buscador, por lo que la declaración de la demanda o cualquier otro documento presentado en este caso no será publicado por el tribunal», indicó la corte en un comunicado. El demandante, que se cree que vivió en el hogar gestionado por las Hermanas de Nazareth, sería una de las supuestas víctimas de un proceso que fue sobreseído la semana pasada en el que Pell estaba acusado de abusar de varios niños en una piscina en Ballarat, su ciudad natal.

6. Fracasa la política antidesahucios de Carmena: más de 13.000 desalojos en cuatro años. Las cifras que recopila la estadística judicial del Gobierno de España respecto al «efecto de la crisis en los órganos judiciales» refleja que durante la legislatura de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se han producido en la capital (3,16 millones de habitantes) una media de 14 desahucios diarios en días hábiles. Dicho de otro modo, más de 13.000 lanzamientos practicados desde 2015 –sin contabilizar los del último trimestre de 2018 ni lo que va de año–. La mayoría (un 78,5% de media) son por procedimientos ejecutados por impago del alquiler frente a un 21,5% que son por no cumplir con la hipoteca, Así, en 2015 se contabilizaron 3.926 desahucios; 3.496 en 2016; 3.416 en 2017, y, durante los tres primeros trimestres de 2018, tal y como figura en la estadística de Policía Municipal facilitada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), hubo 1.950. Una de las principales promesas que lanzó la exjuez como candidata a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 fue que pararía los desalojos forzosos de las viviendas si se hacía con el bastón de mando. Su programa electoral era claro: «Ahora Madrid se compromete a parar los desahucios, mejorar el parque público de vivienda y poner en uso las viviendas vacías en manos de grandes bancos o empresas».