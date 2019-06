Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 6 de junio

1. Los críticos con Iglesias consideran insuficiente la purga de Echenique. Mientras ayer Pablo Iglesias y Pablo Echenique forzaban una aparente normalidad en Twitter, con mensajes dirigidos a defenestrar el relato de los medios después de que el número tres fuese fulminado de la Secretaría de Organización, por los mentideros de las sucursales autonómicas la interpretación del relevo era distinta a la idea que la cúpula intentaba colar. Tras la debacle de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, el descontento interno se sumó al malestar crónico de los sectores críticos con la cúpula. En Podemos tenían que mover ficha, pero el «pato» no lo iba a pagar el líder. «Hacía falta algo, un movimiento, y lo fácil, la cabeza de turco, fue el responsable de la mala gestión con los territorios», aseguran desde una autonomía que salió muy debilitada de los comicios autonómicos. Consciente del malestar, la dirección nacional de Podemos forzó ayer una reorganización interna para apagar las voces disonantes que exigen responsabilidades.

2. El caso de Noa revela la insensibilidad que la eutanasia crea en Holanda. Noa Pothoven no falleció como consecuencia de la aplicación de los mecanismos legales de eutanasia, que le había sido rechazada en un centro privado especializado precisamente en casos en los que los médicos holandeses alegan objeciones de conciencia, sino que se suicidó por inanición en su casa, ante los ojos de sus familiares y el acompañamiento de un equipo médico e incluso el conocimiento de al menos una miembro del Parlamento holandés. Lo más sorprendente del caso de esta adolescente no es que haya llegado a morir de esta forma, sino la reacción indolente de la sociedad holandesa, que ha asistido con la mayor indiferencia a este hecho dramático sin que nadie se haya preguntado siquiera si se trata de un hecho que pueda ser amparado por la legalidad. En todo caso, el cuerpo de Noa aún no había sido enterrado ayer. Los diarios holandeses apenas se han hecho eco de esta noticia o si lo han hecho ha sido para elogiar la actitud valiente de esta adolescente. Ni la policía ni el Ministerio de Sanidad han anunciado que hayan abierto una investigación al menos para cubrir el expediente.

3. El jefe diplomático de EE.UU. se queja de la división de la oposición venezolana. El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, fue grabado la semana pasada quejándose de lo desunida que está la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En una grabación de una reunión a puerta cerrada que ha revelado en exclusiva el diario The Washington Post el secretario de Estado norteamericano afirma: «Nuestro dilema ha sido mantener a la oposición unida, algo que ha resultado tremendamente difícil». Además, Pompeo culpa en parte a las divisiones entre los opositores del fracaso del pronunciamiento del 30 de abril en el que Juan Guaidó intentó hacerse con el poder ejecutivo y liberó a Leopoldo López de su arresto domiciliario. «Maduro está rodeado sobre todo de cubanos. No se fía un pelo de los venezolanos. Y no le culpo. No debería hacerlo. Todos conspiran contra él. Lo triste es que todos conspiran en beneficio propio».

4. Qué hay detrás de la fallida fusión Renault-FCA (y de otras que vendrán). Juntos y, quizás, revueltos. La industria automovilística enfrenta una transición sin precedentes que obligará a reforzar los lazos existentes entre fabricantes y a crear otros nuevos, como sugería la oferta de fusión amistosa que Fiat Chrysler (FCA) había planteado a Renault. El movimiento fue muy bien acogido por los mercados financieros, ya que los expertos creían que ambos podrían encajar sin grandes problemas, aprovechando uno las fortalezas del otro y viceversa. No obstante, «The Wall Street Journal» adelantaba anoche que el grupo estadounidense FCA había reconsiderado su oferta y la retiraba, citando fuentes próximas al «holding» empresarial. Poco antes, Renault hacía saber que mantenía «en la nevera» su decisión, «a petición del Estado francés». Al filo de la una de esta pasada madrugada, FCA publicaba un comunicado oficial en el que confirmaba que retira su oferta de fusión con Renault «porque en la actualidad no se dan las condiciones políticas en Francia para seguir adelante».

5. Expertos en matemáticas ven diferencias notables entre el examen de Canarias y Valencia. El Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a formar un grupo de trabajo para estudiar si, según la región donde se examine el alumno, existe diferente grado de dificultad en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), también conocida como Selectividad. Lo anunció ayer miércoles la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, después del debate suscitado desde algunos partidos (PP y Ciudadanos), comunidades (Galicia y Castilla y León) y asociaciones de alumnos para que esta prueba obligatoria para acceder a la Universidad sea igual para toda España. Celaá ha afirmado que se han observado «algunas incidencias» en las pruebas que remarcan «algunas dificultades diferentes» por comunidades. Un hecho que se manifiesta de manera clara entre las pruebas de matemáticas de Canarias y Valencia, según han denunciado algunos usuarios por las redes sociales estos días.

6. 75 años del «Día D»: El español olvidado que combatió con los nazis en el Día D: «Querían rebanarme el cuello». Parece que fue ayer. Las películas de Hollywood han logrado que el Desembarco de Normandía (uno de los eventos más determinantes de la Segunda Guerra Mundial junto a la batalla de Stalingrado) se haya grabado a fuego en nuestra memoria. Gracias a Steven Spielberg hemos podido ponernos en la piel de los casi 150.000 hombres que, aquel 6 de junio de 1944, participaron en la Gran Cruzada contra el nazismo. No obstante, y cuando celebramos el 75 aniversario del Día D, todavía nos queda una tarea pendiente: entender cómo fue para los germanos combatir aquella triste jornada en las playas del norte de Francia y dejar de verlos como un mero uniforme. Hasta ahora, testimonios como el de Heinrich Severloh (famoso por haber causado, supuestamente, más de 2.000 bajas estadounidenses) no han ayudado a ello. Todo lo contrario, han logrado que sigamos creyendo que eran unos fanáticos dispuestos a morir por Adolf Hitler a cualquier precio. Sin embargo, la realidad es que los hombres que defendían los cinco sectores en los que fue dividida la costa por los Aliados (Utah, Omaha, Gol, Juno y Sword) distaban mucho de transpirar ideología nazi. Todo lo contrario.