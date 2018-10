Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 4 de octubre

1. El Gobierno cede ante Podemos y llevará a Bruselas la subida del IRPF. El Gobierno prosigue el tira y afloja de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos mientras se acerca la fecha límite para enviar a Bruselas los mimbres de las cuentas para el año que viene, el borrador presupuestario que debe estar listo para el 15 de octubre. Un documento que la Comisión Europea debe evaluar y en el que, como apuntan fuentes de Hacienda a ABC, figurarán medidas reclamadas por Unidos Podemos como la subida del IRPF a las rentas del trabajo y del capital, que el Ejecutivo comunitario escudriñará. Eso sí, la idea que tiene en estos momentos el Ministerio no es incluir en el boceto de cuentas las medidas que pide la formación morada al detalle, sino matizadas según sus parámetros, con incrementos en el Impuesto sobre la Renta por encima del entorno de los 140.000 euros –y no de los 120.000 que reclama la formación que encabeza Pablo Iglesias– así como un aumento impositivo en el ahorro, pero no como urge Podemos.

2. Sánchez intenta camuflar su tesis en un debate de «política general». El presidente del Gobierno ha encontrado un hueco en su apretada agenda para comparecer en el Senado: el próximo martes 23 de octubre por la tarde. Pero se resiste a hacerlo en un debate monográfico sobre su tesis doctoral, como exige el PP, y pretende camuflarlo en una comparecencia extraordinaria sobre «política general». El Ejecutivo propuso ayer esa fecha como la única del mes que Pedro Sánchez tiene disponible para acudir a la Cámara Alta. El PP, con mayoría absoluta, quiere examinarle de su trabajo doctoral tras el escándalo de plagio destapado por ABC y después de que el PSOE y sus socios de moción de censura hayan vetado una sesión especial en el Congreso sobre ese asunto. La comparecencia aún no está cerrada debido a las divergencias entre el Gobierno y el Parlamento, que ayer volvieron a chocar. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, trasladó a la Junta de Portavoces del Senado que la «voluntad» es comparecer, aunque se resistió al formato que solicita el PP.

3. El órdago de Torra evidencia su irrelevancia y la quiebra del independentismo. A medida que pasan los días, se acrecienta la fractura entre las formaciones independentistas con representación en el Parlamento de Cataluña. La división entre Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP se hace evidente en todos los ámbitos, y la última prueba de ello es la soledad en la que ha quedado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la hora de defender el ultimátum que él mismo lanzó el martes al Gobierno de España para que este fijara, en el plazo de un mes, los términos de la celebración de un referéndum de autodeterminación. El desconcierto es tal, entre las tres formaciones secesionistas y en el seno de éstas, que incluso Torra obvió su órdago en la carta que envió, ayer, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para concretar «en profundidad» los términos del referéndum. Torra invitó a Sánchez a una reunión en Barcelona, algo que ambos dirigentes habían acordado en su primer encuentro en julio en La Moncloa.

4.El CSN admite la existencia de terrenos contaminados por radiación en España. En España «no existe ningún terreno declarado como contaminado» formalmente por radiación, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) conoce la existencia de «emplazamientos con presencia de radiactividad», en los que «no existe riesgo radiológico significativo», señala el organismo regulador en un comunicado. El máximo organismo en materia de seguridad y protección radiológica apunta a la «ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente», pues esta clasificación «requiere una declaración explícita de la autoridad», una vez que «se ha verificado que la contaminación presente en el terreno está por encima de niveles previamente determinados». El texto reconoce, no obstante, que en España «existen diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas» debido a «accidentes o prácticas (actividades con sustancias radiactivas) realizadas en el pasado y puede ser debida a radionucleidos naturales o artificiales».

5. La revista «Time» incluye a Trump y Puigdemont en la lista de posibles Nobel de la Paz 2018. Este viernes se desvelará el nombre del nuevo ganador del premio Nobel de la Paz, un galardón que la Academia sueca entrega cada año a una persona o grupo que haya hecho grandes avances a favor de la paz en el mundo a lo largo de su trayectoria. La revista «Time» recoge algunas personalidades tan dispares y llamativas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, o el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont: «La cara visible del referéndum no autorizado que celebró Cataluña en octubre del año pasado vive exiliada en Bélgica desde que abandonó el país para evitar ser arrestado por las autoridades españolas. La votación precipitó una enérgica reacción por parte del Gobierno central, lo que ensardeció los ánimos de los independentistas. Puigdemont ha estado fuera de la actualidad política desde entonces, pero la casa de apuestas Ladbrokes le ve posibilidades (12/1)».

6. La Policía alerta del incremento de menores en el entorno de Ultras Sur. La Policía Nacional tiene el ojo puesto en los Ultras Sur, a los que viene sometiendo a una vigilancia cada vez mayor habida cuenta de su presencia en las calles tras ser expulsados del Santiago Bernabéu por la propia presidencia del Real Madrid. Sin embargo, esta y otras variables han conllevado que, desde hace unos meses, los investigadores estén percibiendo un incremento de menores de edad en torno a los integrantes de este grupo violento. Los agentes alertan, además, de que el adelanto horario de muchos partidos ha traído consigo esta mayor presencia de chavales, que se encuentran en una edad en la que su vulnerabilidad es mayor de cara a ser «seducidos»por un grupo que, desde sus inicios en los años 80, viene alimentándose de savia nueva. La Brigada Provincial de Información no ceja en su trabajo para evitar que sean captados por los cabecillas de estos grupos, individuos de extrema peligrosidad. «Lo fundamental es la prevención, prevención y más prevención», indican fuentes policiales. Sirva como ejemplo la actividad contra los grupos de ultraderecha en lo que llevamos de año en Madrid: 33 detenidos y 684 identificados.