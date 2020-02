Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 30 de enero

1. Solo una ministra de Unidas Podemos ha tenido actividad pública en 18 días. La limitada capacidad de gestión de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno de coalición, confinados en departamentos «ad hoc», se hizo manifiesta en las últimas semanas a razón de una agenda pública mucho más escasa en comparación con la de sus colegas; los ministros socialistas. En 18 días solo la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado reuniones con actores sociales para materializar la subida del SMI y ha cerrado un protocolo de actuación con otra cartera. Conscientes de su posición, los monclovitas de UP buscan compensarlo con una estrategia de intensa exposición mediática. En el PSOE hay quien se jacta de la falta de atribuciones de UP, que hay días que no tienen ningún acto en la agenda del Gobierno.

2. PP y Ciudadanos refuerzan su alianza y allanan el camino hacia Cataluña Suma. La colaboración parlamentaria entre el Partido Popular y Ciudadanos cada día es más estrecha. Las dos formaciones van de la mano en numerosas iniciativas, incluso cuando no es necesario, ya que el partido de Pablo Casado tiene votos suficientes para actuar en solitario. Pero la estrategia de Génova es clara: tender la mano al partido de Inés Arrimadas, con «generosidad», para avanzar hacia la unidad y la «refundición» del centro-derecha. Desde ambas formaciones se ha admitido la posibilidad de una alianza ante las próximas elecciones autonómicas catalanas. Podría materializarse en la plataforma «Cataluña Suma», que Ciudadanos rechazó de forma tajante en las generales, con Albert Rivera como presidente de este partido.

3. Empleadas de hogar y sector agrícola destruyeron 60.000 empleos en 2019. Decían los expertos a primeros de 2019, cuando el salario mínimo subió un 22,3%, que para estimar el impacto en el empleo era necesario esperar al menos un año. Hoy, doce meses después, la ocupación se ha resentido en general y en particular en el colectivo de empleadas de hogar y en el sector agrícola, dos de los colectivos más sensibles a las subidas. El pasado año se generaron 402.300 puestos de trabajo, pero fue el peor dato desde 2013, último año de la crisis, y un 30% menos de ocupados que un año antes. Y un tercio del centenar de sectores en los que se divide la actividad en España se anotaron destrucción de empleo, entre ellos trabajadoras del hogar y del campo. 60.000 puestos de trabajo destruidos entre los dos.

4. Lección de democracia de Escocia al independentismo catalán: solo habrá referéndum si lo autoriza Londres. El Parlamento de Escocia aprobó este miércoles, dos días antes de que se consume el Brexit, una moción para reclamar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. La ministra principal escocesa y líder del partido nacionalista SNP, Nicola Sturgeon, defiende que este territorio, que forma parte del Reino Unido desde 1707, tiene «el derecho a escoger su propio futuro». El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó de plano hace unos días la propuesta que había realizado Sturgeon de transferir al Parlamento escocés las competencias necesarias para organizar la consulta, al amparo de la llamada Sección 30 de la Scotland Act, la ley de 1998 que regula los poderes delegados en esta cámara legislativa.

5. La mortalidad por cáncer de pulmón en las españolas es la única que sigue subiendo. La mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres es la única que subió durante el último año, debido, en gran medida, a la incorporación en masa de la mujer al hábito tabáquico en los años 70-80. Esta es una de las conclusiones del informe «Las cifras del cáncer en España 2020», presentado ayer por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), como antesala del Día Mundial de la enfermedad que se celebra el próximo 4 de febrero. El número de casos de cáncer diagnosticados, aunque en global es todavía mayor en hombres que mujeres, se está equiparando.

6. Paso firme del Real Madrid. El mes de enero solía ser difícil para el Madrid. Las competiciones nacionales exigían un esfuerzo que a menudo revelaba los problemas de la plantilla, dividida en titulares integrados y suplentes apocalípticos. Las dificultades acababan en accidente traumático o simplemente en eliminación copera. Pero este año parece distinto. El Madrid avanza y además aprovecha los partidos para integrar armónicamente la plantilla. Los jugadores a los que Zidane da entrada aprovechan la ocasión y se suman a lo que parece ya un círculo virtuoso.