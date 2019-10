Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 3 de octubre

1. Una alto cargo de Ayuso plagió su tesis al mismo tiempo que Pedro Sánchez. Concepción Canoyra, nombrada el 28 de agosto directora general de Educación Concertada, nueva área del Gobierno de la Comunidad de Madrid, plagió gran parte de su tesis doctoral, titulada «Marketing global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes». La doctora Canoyra copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como «El rincón del Vago» y Wikipedia. Además de estas faltas de integridad académica, la tesis cuenta con otros muchos defectos de forma. Tan solo una hora después de que ABC publicase en su versión electrónica la primera edición con la exclusiva, Canoyra presentó su dimisión. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso aceptó su renuncia «convencida de que todos los altos cargos de la Consejería de Educación deben dar ejemplo a los estudiantes», según un comunicado oficial. En una carta dirigida al consejero de Educación, Enrique Ossorio, Canoyra justifica su decisión en que «no quiero que los últimos acontecimientos y la difusión mediática de las noticias en torno a mi tesis doctoral, por muy injustas que sean, tengan ninguna incididencia sobre el gran proyecto del Gobierno de la Comunidad».

2. Bandas latinas: la Policía tiene fichados a más de mil pandilleros, 300 de ellos muy violentos. Cerca de 300 individuos están catalogados por la Policía Nacional como miembros activos de bandas latinas en Madrid. Es la cifra que maneja la Brigada Provincial de Información, cuyos agentes mantienen actualmente «fichados» a más de un millar de sujetos relacionados con esta problemática. Los que están definidos como potencialmente peligrosos participan de manera constante en las actividades delictivas del grupo al que pertenecen, mientras que el resto permanecen bajo seguimiento debido a su implicación en determinados hechos puntuales. «Algunos se han marchado a su país o no los hemos vuelto a identificar en actuaciones posteriores», apuntan los expertos, principales conocedores de un negro panorama en el que la labor de los jueces y agentes sociales se antoja a todas luces fundamental. El hecho de que este número se mantenga más o menos constante confirma el progresivo relevo generacional de unas bandas, golpeadas por las sucesivas operaciones policiales.

3. Juncker evita caer en la trampa de Johnson pero mantiene el diálogo abierto. Después de una serie de anuncios y desmentidos, el Gobierno británico envió por fin ayer a la Comisión Europea su propuesta alternativa a la «salvaguarda irlandesa». Aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, lo hizo en un tono de ultimátum, subrayando que si no era aceptado la única alternativa será un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, la respuesta moderada -pero no afirmativa- de la Comisión permitirá seguir negociando en el poco tiempo que queda. La posición del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, «agradeciendo» la disposición teórica de Johnson a llegar a un acuerdo, tal como se dice en el comunicado oficial de Bruselas, es en estos momentos el único punto esperanzador de una situación muy enrevesada. Los países miembros debían haber sido teóricamente informados al mismo tiempo, pero o no fue el caso o todos -salvo Irlanda por razones obvias- se pusieron de acuerdo para eludir cualquier comentario que pudiera contribuir a empeorar las cosas.

4. La etnia de los alumnos no influye en el acceso a la universidad en España. Este martes la justicia estadounidense dio la razón a la Universidad Harvard al considerar la raza para admitir a sus alumnos. Un juez desestimó la demanda de una organización conservadora que acusaba a la prestigiosa universidad de discriminación contra los candidatos asiáticos. En España la etnia de los alumnos no influye aún en el acceso a la universidad. No obstante, un Real Decreto aprobado en 2014 establece que se deben reservar plazas a distintos colectivos para facilitar su acceso a la enseñanza superior. Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 años, se destina un 2% de las plazas. Además, un máximo del 3% de los puestos están reservados para mayores de entre 40 y 45 años que acrediten experiencia profesional. También se destina al menos un 5% de las plazas ofertadas para los alumnos con una discapacidad igual o superior al 33%.

5. La izquierda da aire al independentismo en Cataluña. Ante la inminencia de la sentencia del proceso independentista, con la Generalitat llamando a la desobediencia y con la cuestión catalana copando de nuevo la agenda en plena carrera electoral, los partidos de izquierdas vuelven a marcar distancias respecto a una actuación coordinada frente al independentismo. Si hay un partido que, desde la izquierda, ha coqueteado más con el nacionalismo, en este caso el catalán, es el PSC. La formación que ahora lidera Miquel Iceta se ha convertido, en no pocas ocasiones, en un dolor de cabeza para el PSOE. Desde sugerir el indulto para los líderes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, antes de conocer la sentencia, hasta defender la celebración de un referéndum de secesión, el PSC reitera, cuando escucha tambores de discrepancias con el PSOE, que son dos partidos distintos.

6. Estados Unidos impondrá aranceles a varios productos españoles. En un esperado fallo, la OMC determinó que Washington puede imponer a la UE sanciones comerciales por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros). Los países que sentirán el mayor «peso» de los gravámenes serán Francia, Alemania, España y el Reino Unido, los «cuatro países responsables de los subsidios ilegales», explicó la Oficina de Comercio Exterior.