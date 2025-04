Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 29 de abril

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. España se queda sola en Bruselas: es el único país que prevé subir impuestos . Bruselas ha comenzado a recibir los ansiados planes de recuperación o al menos los primeros bocetos, y entre los documentos remitidos, el de España destaca por ser el único de los grandes países europeos que contiene subidas de impuestos . «Se establecerá un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que grave los envases de plástico no reutilizables», señala el documento. Este último tributo se articulará, en todo caso, a nivel europeo. Junto a ello, el plan español también señala que «se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante», en referencia al aumento de la fiscalidad del diésel.

2. Se disparan las peticiones de asilo de inmigrantes como salvoconducto para llegar a la Península . El 14 de abril un juez abrió una vía a los casi cinco mil inmigrantes que todavía permanecen en Canarias para abandonar el Archipiélago por sus propios medios y recalar en la Península. Con su auto, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, Ángel Teba, ordenó a la Policía que permitiera viajar a un hombre en situación irregular si acreditaba su identidad con el pasaporte o con una solicitud de asilo. Esta decisión marca un precedente al que se podrán agarrar miles de inmigrantes una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo y, con él, las restricciones de movilidad por motivos sanitarios, hasta ahora el único recurso en manos de las Fuerzas de Seguridad para restringir la movilidad de los 'sin papeles' que todavía aguardan en las islas.

3. España es el tercer país de Europa más favorable al pasaporte Covid . La libertad de movimientos ha sido uno de los principales aspectos que nos ha arrebatado el coronavirus, pero recuperarla por completo todavía llevará un tiempo, por eso, ante la pregunta de si estaría de acuerdo en pedir el pasaporte de vacunación a los viajeros que quieran entrar en su país, de media global, el 78% de los ciudadanos se muestran a favor de esta medida, y el 73% está de acuerdo en que ayudaría a viajar y a acudir a eventos masivos de manera más segura, según un estudio realizado por Ipsos para el Foro Económico Mundial. En España, compartimos casi el mismo porcentaje que la media global en cuanto a ciudadanos de acuerdo en exigir un pasaporte sanitario para entrar en nuestro país (77%), situándonos como el tercer país de Europa más a favor de esta medida.

4. El Govern no vacunó a los policías pese a tener toda la información que requería . La Generalitat se enreda en excusas para justificar su remoloneo para vacunar a los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. La Consejería de Salud no empezó a vacunar contra el Covid a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y del Instituto Armado hasta un mes y medio después de haber comenzado el suministro a los Mossos d'Esquadra. La de los agentes de la Policía autonómica se inició el 10 de febrero, pero la de CNP y Guardia Civil no arrancó hasta el 25 de marzo. El Govern sugirió que era debido a que las listas de los agentes a vacunar habían llegado tarde. Sin embargo, según ha podido saber ABC, la Generalitat recibió de la Policía y de la Guardia Civil «en tiempo y forma» toda la documentación que se les iba requiriendo.

5. Biden: «Debemos demostrar que la democracia funciona para la gente» . Joe Biden compareció este jueves en el Capitolio para ofrecer su primer discurso ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso como presidente de EE.UU.. La escena fue histórica y pandémica. Detrás de Biden había por primera vez dos mujeres, en las butacas correspondientes a los dos primeros puestos de sucesión en la presidencia de EE.UU.; la vicepresidenta, Kamala Harris, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Enfrente de ellos, tribunas poco pobladas por las restricciones del Covid, con varios asientos de separación entre legisladores, mascarillas de todos los colores y ningún invitado en las galerías, con la excepción de la primera dama, Jill Biden, y del segundo caballero, Doug Emhoff.

6. Sergio Ramos acepta menos sueldo, pero pide dos años . Se lo ha pensado bien. Lo ha meditado mucho. Y ha entendido que es lo mejor para él. Sergio Ramos desea quedarse en el Real Madrid, pero quiere dos años de seguridad. Si el club lo aprueba, firmará la reducción del diez por ciento del salario de esta temporada. Acaba contrato en junio y solicita un acuerdo hasta 2023. Es la última propuesta del capitán para acabar su carrera en la casa que le ha elevado a la leyenda . Su hermano René, sus padres y su familia en general le han aconsejado que se quede en el sitio donde se ha hecho grande mundialmente. Es lo mejor para su devenir profesional y también para su esposa, Pilar Rubio, que trabaja en la capital de España, y por ende para sus hijos. El problema es que el Real Madrid solo le concede un año más, hasta 2022, pues en marzo cumplió los 35, y le propone firmarle renovaciones anuales, hasta los 36, los 37 e incluso hasta los 38, según su rendimiento.