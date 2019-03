Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 28 de marzo

1. El PSC pone fecha a la independencia catalana: 10 años. Nueva marejada política en casa de los socialistas por unas palabras de Miquel Iceta. Si unos días antes de las últimas elecciones autonómicas catalanas, en diciembre de 2017 -con la aplicación en efectivo del artículo 155 de la Constitución-, la defensa de un indulto para los líderes del procés supuso un quebradero de cabeza para el PSC, ahora, Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, sale a la palestra para admitir, aunque no sea su opción, que Cataluña tiene derecho a la independencia. «Si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla. Pero no en el último penalti, ni con el 47%, ni con el 51%». Iceta respondía así en una entrevista para el diario Berria, editado en eusquera y heredero de Egunkaria, dando por válido que si una mayoría de ciudadanos de Cataluña optasen por la independencia esta decisión tendría que encontrar acomodo legal, por lo que debería cambiarse la Constitución y ajustarla.

2. El Govern gastó 550.000 euros en adoctrinar a periodistas y personalidades extranjeras. La Generalitat de Cataluña marcó una hoja de ruta desde que aprobó su Plan de Acción Exterior 2010-2015. El objetivo era convertir a Cataluña en un actor internacional de primer orden con un único objetivo: la independencia. Y no escatimó en gastos para explicar el «procés». Viajes internacionales, conferencias monotemáticas, contratación de lobbies, todo tipo de contactos con periodistas, políticos y parlamentarios de distintos países, subvenciones, asesoramientos, observadores para el referéndum ilegal del 1-O… Un conjunto de iniciativas que propició el despilfarro de 421 millones de euros durante 7 años. Detrás del órdago, una quimera: la creación de un nuevo Estado integrado en la Unión Europea. Los gastos fueron asumidos tanto tanto por las llamadas «embajadas catalanas» como por Diplocat. Un derroche sin ningún control. En su obsesión por impulsar la autodeterminación, en sus cuentas se olvidaron de Cataluña, que sufría recortes en Educación y Sanidad, y fijaron su mirada al exterior. Así, las actividades organizadas en las distintas delegaciones bajo el epígrafe del derecho a decidir por al menos 275.925 euros. Entre ellas, la presentación en la Delegación de Francia del 20 de marzo de 2014 del libro «Catalonia calling. El món ho ha de saber» por parte de la directora de la revista Sapiens, Claudia Pujol.

3. Ciencia deja en vilo a 7.000 grupos de investigación tras demorar sus ayudas. La burocracia, la mala gestión y la falta de presupuesto están lastrando los anuncios del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Él iba a poner en primera línea a la Ciencia española, pero de momento poco ha cambiado. El último mazazo que ha recibido la comunidad científica es el retraso en la entrega de las ayudas del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Pese a ser estas subvenciones el oxígeno de miles de grupos de investigación españoles, Ciencia ha anunciado que se ve obligada a retrasar su entrega seis meses más por su incapacidad para gestionar el elevado número de solicitudes. Más de 7.000 grupos de investigación españoles estarían afectados por este retraso, «unos 3.100 grupos en retos de conocimiento y unos 4.000 en retos de investigación», según un portavoz del Ministerio, quien para aclarar la demora remitió a las explicaciones que la Agencia Estatal de Investigación había dado en redes sociales. En ellas se culpa al rechazo de los presupuestos de 2019 con los que se podrían «organizar más racionalmente los calendarios de las convocatorias y asignar debidamente los recursos que se requieren para la investigación». La agencia asegura que en los presupuestos había 17 millones destinados a ampliar los recursos humanos y materiales de la institución y con los que se hubiera podido agilizar ésta y otras convocatorias.

4. Cucarachas y alcantarillas que expulsan excrementos en la cocina de un hospital «top» de Cataluña. Las profundas heridas causadas por años de recortes en la sanidad catalana siguen sin cerrarse. Entre 2009 y 2015 Cataluña amputó hasta un 31,27 por ciento su gasto en sanidad –así lo apunta el último informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales–, convirtiéndose en una de las comunidades que más ha sacrificado en este ámbito. Los hospitales catalanes han visto en estos últimos años cómo sus partidas más básicas se han ido recortando sin encontrar amparo en la Generalitat, «más preocupada por conseguir la culminación del «procés» que por rescatar la sanidad de la complicada situación a la que la han abocado los ajustes presupuestarios», según denuncian en declaraciones a este medio trabajadores de este centro. ABC denunció en 2014 que hospitales públicos de excelencia como el Hospital de Bellvitge o el Vall d’Hebron de Barcelona, dos de los más punteros en investigación en Cataluña, presentaban infraestructuras «tercermundistas» –así lo calificaron los sindicatos denunciantes–. Cuatro años después, en los que apenas se han impulsado desde el Govern medidas para recuperar el vapuleado sector, la fotografía que ofrecen los servicios básicos de algunos de estos centros de referencia no es muy diferente.

5. May ofrece su cargo a cambio de que se apruebe su plan de salida de la UE. El día de ayer en el Reino Unido fue otro ejemplo más del caos y de la división que el Brexit ha llevado al país. Se suponía que iba a ser una jornada decisiva para conocer, al menos, si hay una mayoría clara en el Parlamento sobre qué estrategia tomar ahora, y lo único que quedó claro es que no hay ninguna preferida. Los diputados británicos rechazaron todas las propuestas que estaban sobre la mesa, ninguna salió viva de esas votaciones «indicativas» que la Cámara de los Comunes organizó ayer, y la incertidumbre vuelve a reinar en Westminster. Los diputados británicos solo se pusieron de acuerdo en una cosa, en retrasar la fecha de salida hasta el 12 de abril si no hay acuerdo, o hasta el 22 de mayo si May consigue aprobar su pacto. Dos de las opciones presentadas ayer a la Cámara, sin embargo, fueron derrotadas por muy estrechos márgenes en los Comunes. Se trata de la propuesta de permanecer en la Unión Aduanera, lo cual evitaría el problema de una frontera entre las dos Irlandas -fue apoyada por 264 diputados y rechazada por 272-; y la propuesta de celebrar un nuevo referéndum sobre el Brexit -fue votada por 268 diputados y descartada por 295-.

6. Madrid sigue las restricciones de París y Londres para poner coto a los pisos turísticos. Madrid sigue los pasos de París y Londres para limitar los pisos turísticos en la capital. El Ayuntamiento de Madrid pretende acabar con la barra libre para los propietarios de viviendas que las destinen a este uso en Centro, Chamberí y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca a través del Plan Especial de Hospedaje (PEH) que aprobó este miércoles en el Pleno municipal -con los votos a favor de Ahora Madrid y del Partido Socialista y la oposición del Partido Popular y Ciudadanos-. Esta nueva normativa establece que, desde abril, para poder llevar a cabo este negocio durante más de 90 días al año los interesados tendrán que solicitar a la Agencia de Actividades (ADA) una licencia para cambiar el uso del inmueble de residencial a terciario de hospedaje. Dicho permiso irá ligado al hecho de que el apartamento en cuestión deberá contar con un acceso y un ascensor independiente al del resto de residentes del edificio. Esta exigencia es inasumible para aquellos inmuebles que se sitúen en plantas superiores por lo que, según calcula el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, se clausurará el 95% de las casas turísticas que operan en la capital. Más de 10.000.