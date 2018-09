Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 27 de septiembre

ABC

Actualizado: 27/09/2018 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Sánchez apoya a Delgado por ahora, pero el Gobierno espera el próximo golpe. Los elementos que Pedro Sánchez tiene encima de la mesa en estos momentos no son suficientes, a su juicio, para que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, abandone su cargo tras conocerse diferentes grabaciones que evidencian que mantuvo encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo. Y una vez ha quedado constatado que no dijo la verdad sobre su relación con el comisario, ahora en prisión. Sánchez aguanta y defiende a Delgado, sin manifestar explícitamente, eso sí, la existencia de un vínculo de confianza personal con ella. El presidente y los diferentes miembros de su Gobierno saben que el caso no ha terminado, y que en cualquier momento puede conocerse más información que haga imposible su continuidad.

2. Trump acusa a China ante el Consejo de Seguridad de interferir en las elecciones legislativas. Como cualquier otro mandatario, Donald Trump utiliza la Asamblea General de Naciones Unidas, la gran reunión anual de líderes internacionales, para impulsar su agenda política doméstica. El martes, en su intervención ante el pleno de la ONU, habló sobre todo a sus bases y votantes al defender una política exterior basada en el patriotismo, frente al multilateralismo que llena las bocas de la mayoría de dirigentes mundiales. Ayer, en el Consejo de Seguridad -el único órgano con auténtico poder de la ONU- hizo lo mismo. Como si estuviera en un programa dominical de análisis político, utilizó el foro para lanzar un ataque a uno de sus principales enemigos: acusó a China de tratar de influir en las elecciones legislativas del próximo noviembre.

3. Maduro acepta la oferta de diálogo de Trump. En un inesperado gesto de distensión, el presidente venezolano aceptó este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas una improvisada oferta de diálogo de su homólogo norteamericano. Después de detallar lo que calificó de agresiones en los planos económico, político y mediático contra su país, Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a sentarse a negociar con Donald Trump sin ni siquiera tener que consensuar una agenda previa. «El presidente Donald Trump ha dicho que está preocupado por Venezuela, que quiere ayudar a Venezuela. Bueno, yo estoy dispuesto a hablar con agenda abierta sobre todos los temas de los que quiera hablar el presidente de EE UU, con franqueza y humildad», dijo Maduro, quien en su discurso hizo uso de su habitual retórica antiimperialista.

4. Economistas alertan de que una subida de impuestos puede agudizar la desaceleración. El 15 de octubre es la fecha límite para que el Gobierno presente en Bruselas los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre en contra de Pedro Sánchez y Podemos es bien consciente de ello. Con este escenario contrarrelojcomo telón de fondo, los de Pablo Iglesias presentaron esta semana una batería de medidas fiscales que suponen un alza de impuestos con un impacto calculado de 10.500 millones de euros. ABC ha consultado a varios economistas para que ofrezcan su opinión sobre las principales medidas propuestas por la formación morada. El factor común de todos ellos es que un momento de ralentización como el que vive actualmente la economía no es el indicado para aumentar la carga impositiva. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), explica que «las subidas de impuestos tienen un efecto contractivo para la economía pues retraen la demanda y pueden generar desincentivos por el lado de la oferta.

5. Carmena retendrá el Open de Tenis otros diez años. El Ayuntamiento y los promotores del Mutua Madrid Open (MMO), Madrid Trophy Promotion, han llegado a un acuerdo para renovar el convenio y mantener el torneo en la capital diez años más. El actual expira en 2021, por lo que su continuidad estaría asegurada hasta 2031. Las dos partes están de acuerdo y esperan sellarlo antes de enero. Pero aún hay cuestiones contractuales que negociar y las reuniones van a continuar. Uno de los aspectos que necesita despejar la sociedad privada es la fórmula para ampliar el aforo del evento, aunque no es su máxima preocupación en la ronda de contactos. Sobre la mesa se ha puesto el deseo de construir una segunda pista central junto a la Caja Mágica, que actualmente tiene capacidad para 12.400 espectadores. La prestigiosa cita madrileña necesita crecer en espacio.

6. El Sevilla tumba las promesas de Lopetegui. Los de Machin ganaron ayer al Real Madrid 3-0, en un partido donde los blancos cayeron derrotados en 45 minutos con el trío de goles de André Silva (dos) y Ben Yedder. Cuando hay visita al Pizjuán el cerebro responde desde primera hora. Sin darse uno cuenta empieza a silbar el himno del Arrebato. Es algo ya pavloviano. Como la vacuna, que duele un rato antes de que te la pongan. También se sabe bien lo que le espera al Madrid allí; normalmente un partido serio, intenso. Pero esta vez la dificultad no vino por la presión o el ardor, sino por un orden superior sin aspavientos ni machadas. Machín, su entrenador, volvía a desquiciar al Madrid. Puso a los buenos, abrió el campo, dejó a Banega de cinco y su equipo pasó sobre el Madrid, que solo respondió fantasmalmente cuando ya no había partido.