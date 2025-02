Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 27 de mayo

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Sánchez fuerza un acuerdo 'in extremis' en los ERTE . Tras multitud de curvas y tropiezos, el camino de los ERTE se allana hasta el próximo 30 de septiembre. El Gobierno puso ayer sobre la mesa una nueva propuesta en la que mejoró las exoneraciones ofrecidas para los trabajadores suspendidos de actividad –el principal escollo de la negociación y reclamo de los agentes sociales–, aunque mantuvo también los incentivos a la reactivación de los trabajadores, el principal objetivo del Ministerio de Seguridad Social. El texto llegó tras la intervención del presidente del Gobierno en la crisis , según confirman fuentes conocedoras, y tras una conversación entre Pedro Sánchez y Antonio Garamendi, líder de la CEOE, que coincidieron en la clausura de un acto celebrado en el I nstituto de Comercio Exterior en la sede del Icex. La fumata blanca se produjo por la tarde y desencadenó un rosario de celebraciones.

2. La propuesta del PSOE de 2016 dejaría fuera a cuatro presos del 'procés' . Cuatro de los doce condenados del «procés» no podrían ser beneficiarios del indulto si el PSOE fuera coherente con la proposición de ley que presentó en el Congreso de los Diputados en 2016 para que se prohibiera esta medida de gracia a condenados por corrupción. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa . Estos cuatro acusados fueron condenados por sedición, pero en concurso medial con malversación de fondos públicos, lo que agravó sus penas, aunque no tanto como si ambos delitos se hubieran castigado por separado. Junqueras, por ejemplo, fue castigado con 13 años, al quedar «absorbida» la malversación en la sedición. Si las dos conductas se hubieran valorado de forma independiente, las penas mínimas habrían sido de diez años por la sedición y de seis por la malversación.

3. Alemania, sin medios para tratar la epidemia de salud mental en niños . Lena se preparaba para los exámenes de Selectividad cuando la pandemia obligó a cerrar los colegios, en febrero de 2020. Privada desde entonces de las clases y del contacto con sus amigos, desarrolló una ansiedad crónica, aumentó considerablemente de peso y perdió la rutina del sueño. Inmersa en la bulimia y sin poder continuar sus estudios, ha comenzado a autolesionarse. Por eso ha sido incluida por vía de urgencia en un programa de terapia en el que no hay plazas inmediatas para todos los casos que se presentan . La prensa alemana se hace eco de estos procedimientos de triaje en la psiquiatría infantil y juvenil a causa de las masivas consecuencias psicológicas de la pandemia en la franja de población de menor edad. Los médicos se ven obligados a decidir quién es tratado y quien no en las clínicas psiquiátricas infantiles, que no están preparadas para semejante demanda.

4. La tutela de Díaz sobre Belarra encarrila un acuerdo en vivienda . Hay ánimo en el Gobierno de coalición de poder reconducir las negociaciones para poder alcanzar un acuerdo en la ley de Vivienda. Una de las piedras de choque más frecuentes entre los socios y que más heridas ha dejado abiertas. Desde ambas partes del Ejecutivo se emiten señales favorables a un acuerdo que desde el Ministerio de Transportes sitúan en «las próximas semanas» . Aunque en Unidas Podemos (UP) se reservan una fecha. En la parte socialista señalan como clave el nuevo liderazgo de UP en la persona de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera. Esa «nueva etapa» que afronta el flanco izquierdo de la coalición se vislumbra con esperanza en el sector socialista. En el caso de vivienda, el PSOE ve claramente un estilo distinto. Explican que en los últimos días se han producido reuniones técnicas «con muy buen tono». Transmiten mayor esperanza porque los desacuerdos no se trasladan constantemente a los medios. Algo que vinculaban al estilo de oposición de Iglesias.

5. El destino del caso Dina se resolverá en la Sala de lo Penal . El destino del caso Dina que se instruye en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional se decidirá en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, a la que finalmente ha elevado el juez Manuel García Castellón todos los recursos de apelación que han venido presentando acusaciones y defensas desde el pasado mes de septiembre y que en muchos casos, no cuentan con un pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. En una batería de resoluciones a la que ha tenido acceso este diario y que están firmadas todas el 20 de mayo, el letrado de la Administración de Justicia da por fin traslado de los recursos, que en casos como el de los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles esperaban desde octubre del año pasado.

6. Zidane enfila hacia la puerta de salida del Real Madrid . La noticia, que en realidad no tiene todavía carácter oficial, quedó distorsionada porque en esos momentos el Villarreal lanzaba tropecientos penaltis para conquistar la Europa League ante el Manchester United. Empezó a correr la voz a última hora de la tarde y el titular, claro, era explosivo: Zidane ya ha comunicado a la plantilla que deja el Real Madrid, punto y final a esta segunda etapa al frente de la nave blanca después de una temporada extenuante que terminó el sábado pasado sin títulos. A la espera de que se comunique formalmente, el técnico francés tiene claro, tal y como ha ido dando a entender en sus últimas comparecencias, que su tiempo en Valdebebas se ha terminado y enfila hacia la puerta de salida. No parece que nada ni nadie vaya a cambiarle de parecer.