Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 25 de abril

Actualizado: 25/04/2019 07:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El PP está convencido de la remontada y Ciudadanos ve posible el «sorpasso» en el centro-derecha. No hay un criterio establecido para determinar el ganador de un debate. Pero atendiendo a los medios de comunicación, las opiniones de expertos o las encuestas está claro que el presidente del Gobierno no se impuso en ninguno de los dos celebrados en RTVE y Atresmedia. En el entorno de Pedro Sánchez dicen que este doble duelo televisivo les «ha sentado muy bien». Y aseguran tener datos que valoran positivamente la actuación del candidato-presidente. También el debate «a doble vuelta» ha dejado buenas vibraciones en el PP. Los populares creen que Pablo Casado consiguió mover a los indecisos, aunque el día siguiente llegase con una noticia mala para la campaña popular: el expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido abandonaba la candidatura del PP a las Europeas para sumarse a las listas de Ciudadanos a las autonómicas como número 13.

2. Dos de los terroristas suicidas de Sri lanka eran hijos de un magnate con conexiones políticas. Según el portal de noticias indio Firstpost, Imsath Ahmed Ibrahim, de 33 años, y Ilham Ahmed Ibrahim, de 31, hijos del magnate de las especias Mohammed Yusuf Ibrahim están entre los terroristas suicidas del pasado domingo en Sri Lanka. El primero atentó contra el hotel Cinnamon Grand y el segundo contra el Shangri-La. La esposa de Imsath, Fatima, que estaba embarazada, se inmoló junto a sus tres hijos cuando la Policía registró su casa el domingo por la noche y mató a tres agentes. Otro terrorista más, que iba a atentar contra un cuarto hotel, se hizo estallar y acabó con dos personas más. Entonando el «mea culpa», el viceministro de Defensa ha reconocido «la responsabilidad del Gobierno» por el fallo de seguridad

3. Las medidas olvidadas por los partidos en la campaña electoral. Los partidos políticos apuran sus últimas opciones para atraer al voto indeciso tras trece días de campaña electoral y dos debates en televisión. Un periodo en el que una amalgama de medidas económicas ha desfilado por discursos y mítines. Desde las subidas fiscales hasta la implantación del contrato único; desde la derogación del impuesto de patrimonio hasta la implantación de la denominada «mochila austriaca», la tributación y el mercado laboral han compartido en las últimas horas el protagonismo de la campaña con asuntos como el desafío soberanista. Por contra, asuntos como la transición ecológica, la estacionalidad del turismo o la «guerra» del taxi han quedado en segundo plano en intervenciones y programas. Desafíos que, sin lugar a dudas, condicionarán las políticas económicas de la próxima legislatura.

4. Cabify permite desde hoy reservar taxis a través de su aplicación. Cabify ha logrado uno de los principales objetivos del sector de las VTC en España: integrar al taxi. La plataforma ha alcanzado un acuerdo con el gremio para que, desde este jueves, sea posible reservar taxis a través de su aplicación. Una colaboración histórica que, por el momento se limitará a la ciudad de Santander. Así lo ha explicado la compañía, que destaca que este lanzamiento va acompañado de la puesta en marcha de una página web que explica «las ventajas que supone para un taxista integrarse dentro de la aplicación de Cabify, en la que se pueden inscribir desde hoy»

5. Bernat Soria, un «trabajador fantasma» que ha cobrado más de un millón de euros de la Junta de Andalucía. El exministro Bernat Soria Escoms ha cobrado más de 1,2 millones de euros desde mayo de 2009 como directivo en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, un ente adscrito a la entonces consejera de Salud y Consumo, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y candidata del PSOE al Congreso por Sevilla. El 4 de mayo de 2009, tan sólo 27 días después de su cese como responsable de Salud y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el científico valenciano fue contratado como director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Como investigador «distinguido», no había sueldo que igualase al suyo en toda la Administración autonómica

6. Bale no se irá del Madrid por menos de 80 millones de euros. Gareth Bale es el primer colocado en la lista de jugadores transferibles del Real Madrid. El 16 de julio cumplirá la treintena, tiene contrato hasta 2022 y el club considera que es el momento, para las dos partes, de buscar un nuevo camino. Es la hora especialmente para el futbolista, que justo antes de celebrar los treinta años puede conseguir un último gran contrato en la Premier. Pero no es un problema para la casa blanca, como algunos predicen. La entidad no piensa malvender al galés. Solo se marchará si las ofertas superan los 80 millones. Zidane no cuenta con el británico para el futuro. Si no alcanzan esa cifra, se quedará. Se augura que una vez acabada la temporada, esas propuestas se sucederán y que la cifra de su precio será acorde al caché que tiene en Gran Bretaña