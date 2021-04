Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 22 de abril

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Ayuso capea los envites de sus adversarios mientras Iglesias no logra brillar. El primer debate electoral de la campaña fue, como se pensaba, un todos contra Ayuso, pero la candidata popular logró capear la batería de ataques. Entre otros factores, por un Pablo Iglesias que no logró brillar como pensaba; y por el fuego cruzado entre los partidos, tan preocupados por estorbar a Díaz Ayuso como por restarle apoyos a los otros partidos de su mismo bloque ideológico. El debate electoral de Telemadrid, primero y quizá único en que participen los seis candidatos, ganó en flexibilidad con respecto al habitual encorsetamiento de este tipo de eventos. El protagonista de la primera mitad fue la pandemia, o más bien la crítica a la gestión de la pandemia, donde los partidos de izquierda atacaron sin piedad a la cabeza de lista popular, especialmente por las cifras de fallecidos y por el tratamiento a los mayores en las residencias. Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso protagonizaron la mayoría de los rifirrafes, aunque el primero se mostró menos eficaz de lo habitual en lo dialéctico.

2. La Generalitat maniobró dos meses para no vacunar a policías y guardias civiles. La Generalitat lleva dos meses y medio maniobrando para no vacunar a policías nacionales y guardias civiles, incluidos en el grupo 6 de colectivos prioritarios que fijó la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial. De los casi 7.000 agentes de ambos Cuerpos que trabajan en Cataluña, no se ha inoculado ni al 15 por ciento, frente al casi 80 por ciento de funcionarios que ya han recibido su dosis en el resto de España. La cifra ronda el cien por ciento en mossos y policías locales catalanes. La intención de veto quedó clara desde 10 de febrero, cuando empezó el proceso. Ni en el plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ni en las declaraciones del consejero de Interior, Miquel Sàmper, se mencionó a ninguno de los dos Cuerpos. Ante ese ‘olvido’, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, pidió información de la fecha de inicio.

3. Hacienda investiga la venta a precio de ganga de un piso al hijo de Raúl Morodo. La Agencia Tributaria tiene en el punto de mira la operación de una sociedad portuguesa que se saldó con la venta por 350.000 euros de una vivienda cuyo precio real de mercado superaba el millón en favor de Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, y que al igual que su padre, su madre, su mujer y varios socios está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos de corrupción, blanqueo, contra la Hacienda pública y falsedad documental en el contexto de supuestos servicios de consultoría para la petrolera estatal venezolana PDVSA.

4. España, la peor gestión económica y sanitaria del coronavirus en la UE en 2020. La gestión de España de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de coronavirus en 2020 ha tenido los peores resultados de la Unión Europea. España es el país con mayor caída del PIB el año pasado, y está entre los cinco con mayor mortalidad por Covid-19 en relación al tamaño de su población. En España, el PIB cayó un -10,8% en 2020. Es la mayor caída de la Unión Europea, según los datos de Eurostat. Es incluso la mayor de todos los países europeos recogidos en la estadística de la oficina comunitaria. El segundo peor es Reino Unido, ya fuera de la UE, con una caída del -9,9%. En Alemania cayó un -4,9%; en Francia, un -8,1%; y en Italia un -8,9%. En el lado opuesto está Irlanda, con un crecimiento del 3,4%, el único país de la UE en positivo. Entre los 36 países recogidos en la estadística de Eurostat, con nueve extracomunitarios, Irlanda y Turquía son los únicos con crecimiento positivo en 2020. La caída de la UE es del -6,1%, y de la zona euro, del -6,6%, más de cuatro puntos mejor que el dato de España.

5. La cifra de menas cae por la pandemia y suponen solo el 7,2% de niños tutelados. La Comunidad de Madrid está viviendo su mínimo histórico de menores extranjeros no acompañados. La principal razón de esta caída en el cómputo hay que buscarla, principalmente, en el cierre de fronteras a causa de la pandemia del coronavirus. Otra de las razones es que muchos de estos niños ‘utilizan’ Madrid como punto de llegada y estancia temporal, para después desplazarse a Francia y Alemania, donde tienen familiares. Esto ocurre, sobre todo, en el caso de los marroquíes y argelinos. Concretamente, a 31 de marzo de 2021, la Consejería de Políticas Sociales computa un total de 3.709 menores con medidas de protección en sus distintos recursos. De ellos, 2.637 (el 71%) son españoles y 1.072 son extranjeros (29%). De estos últimos, 269 son menas, lo que representa un 7,2% del total. Hace tres años comenzó el auge de estos niños tutelados, rondando los dos mil, mientras que en 2019 fueron alrededor de 1.500, según la Comunidad de Madrid, y 1.800 a tenor de los datos de la Fiscalía regional.

6. La traición a Florentino: «Es una sensación de pena y rabia». Durante las últimas 72 horas en el mundo del fútbol no se ha jugado ni un solo partido de los que dentro de un siglo aún será recordado, pero hay encuentros que no necesitan disputarse sobre un campo de hierba y con unas gradas a rebosar para que pasen a la historia del deporte favorito del planeta. La Superliga europea es el máximo ejemplo de ello. A la dimisión en bloque de los seis equipos ingleses durante la madrugada del martes al miércoles, se le unió en el día de ayer la renuncia a formar parte del proyecto de otros cuatro equipos: Juventus, Inter, Milán y Atlético. El club colchonero se pronunció ayer por primera vez para retractarse de su postura inicial: «El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto. El Atlético tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados», detalló el club rojiblanco en su misiva.