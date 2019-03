Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 21 de marzo

ABC Actualizado: 21/03/2019 08:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Retiran los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y un activista vuelve a colocarlos. Un activista ha vuelto a colocar este jueves de madrugada lazos amarillos en la plaza Sant Jaume de Barcelona, después de que dos empleados municipales de limpieza hubieran sacado los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Jaume. L os empleados empezaron a las 3.15 horas y terminaron en apenas 10 minutos, tras los cuales han borraron los lazos dibujados con pintura sobre el suelo de la plaza.Una patrulla de la Guardia Urbana ha estado junto a ellos en la plaza, donde pasaban muy pocas personas a esa hora. Pasadas las 5.00 horas seguía en el balcón de la Generalitat la pancarta y el lazo amarillo que la Junta Electoral ha ordenado retirar. El presidente Quim Torra dijo en un comunicado la tarde del miércoles que se iban a seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre retirar estos símbolos pero que el propio presidente «no da ni dará» ninguna orden para que se retiren.

2. ABC destapa los vídeos de las torturas del servicio de inteligencia de Maduro. Un preso con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados con celofán. Un grupo de personas hacinadas en un cubículo y obligadas a dormir una encima de otra. Un detenido que se queja porque orina sangre y debe hacerlo en una botella porque no le permiten acudir al baño ni ver a un médico. Estas son solo parte de las condiciones en las que malviven los 70 presos de una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas en la que prestó servicio entre agosto y febrero un teniente de aviación que ayer se presentó como Ronald Dugarte. Tales fueron las brutalidades que este joven uniformado presenció y escuchó de los presos, que decidió desertar el 27 de febrero y darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Antes de irse, gracias a una pequeña cámara oculta tras un agujero en el bolsillo derecho de la camisa de su uniforme, el teniente Dugarte grabó lo que pudo de la vida en esa prisión donde muchos de los torturadores, dijo, son cubanos.

3. May no quiere retrasar el Brexit más allá del 30 de junio. Técnicamente parece imposible que Theresa May pueda hacer aprobar el acuerdo del Brexit pactado con sus socios de la UE, porque el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha señalado que bloqueará cualquier intento de llevar de nuevo ante el Parlamento a votación el acuerdo conseguido con Bruselas. Bercow citó una norma parlamentaria que se remonta al siglo XVII para avanzar que no es legítimo someter a votación una misma cuestión en más de una ocasión en un único curso parlamentario. Pero, ¿puede el Gobierno de May saltarse esta ley? En principio no porque el presidente de la Cámara de los Comunes tiene el poder en el Parlamento y la capacidad de vetar una nueva votación sobre el pacto. Sin embargo, miembros del Ejecutivo como el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, ya han apuntado a que podría haber un resquicio legal que permitiese al Gobierno de May llevar el pacto ante la Cámara de los Comunes de nuevo.

4. Nueva Zelanda prohibirá en abril las armas semiautomáticas y los fusiles de asalto tras el atentado. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha informado este jueves de que las armas semiautomáticas de estilo militar y fusiles de asalto se prohibirán bajo las nuevas leyes de armas impuestas tras la muerte de 50 personas en el peor tiroteo en masa del país. Ardern ha indicado que espera que la nueva ley entre en vigor el próximo 11 de abril y que se establezca un sistema por el que el Gobierno pagará a los dueños por la entrega de las armas prohibidas. «Ahora, seis días después de este ataque, estamos anunciando una prohibición de todas las armas semiautomáticas de estilo militar (MSSA) y de asalto en Nueva Zelanda», ha confirmado Ardern. «Las partes que se utilizan para fabricar estas armas también serán prohibidas, junto con todos los cargadores de gran capacidad», ha aseverado.

5. El PSOE enmudece tras rechazar al Juan Carlos I en Guecho. Mañana atracará en el puerto vizcaíno de Guecho el Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada española, que abrirá sus puertas al público durante el fin de semana. Lo hará a pesar del rechazo del PSOE y Podemos, así como de las formaciones nacionalistas, que recientemente pusieron de relieve su «disconformidad» con la presencia de este tipo de buques en la zona. Una posición explicada a medias tintas por la formación socialista, que se escuda tras la cortina del rechazo a todo lo que tenga carácter belicista. La declaración institucional fue suscrita por Guk (Podemos), EH Bildu y las formaciones que sustentan al Gobierno municipal, PNV y PSE. Si bien no hicieron mención explícita al Juan Carlos I, los partidos exteriorizaron su «disconformidad» con la llegada de «buques de guerra» a sus aguas. Por razones obvias, es el paso enfrente de los socialistas el que más sensibilidades ha herido, principalmente porque es el propio PSOE el que se encuentra al mando del Ministerio de Defensa.

6. CSIF despunta en el sector privado como alternativa a CC.OO. y UGT. El sindicato independiente y de funcionarios CSIF, organización que lleva en su ADN el sector público, está ganando cada vez más terreno en las empresas privadas, nicho tradicional de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT. De hecho, ha cuadriplicado su representación en el sector privado en los últimos diez años y está presente ya en un centenar de importantes empresas, como Atresmedia, Michelin, Heineken, Securitas, Prosegur, Zara, Bershka, Benetton, Cortefiel, Liberbank, Caja Mar, Sanitas, Roche, Abott, Wyeth Farma, Race, Mediamarkt, FCC, Técnicas Reunidas, Abengoa, Quirón Salud, Amazon, Nestlé, Cuétara, Retevisión, Once, Burguer King, Lladró, Campofrío, Helios, Fremap, Telepizza, Atento y Barceló, además de negociar los convenios nacionales de notarías y de registros de la propiedad, según datos de CSIF. Este sindicato que preside Miguel Borra ha pasado de tener 1.024 delegados en 2009 a los 4.500 a comienzos de este año, restando espacio electoral a las organizaciones sindicales de clase y convirtiéndose en una tercera vía alternativa para los trabajadores españoles.