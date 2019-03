Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 14 de marzo

1. La Moncloa rechaza aclarar el origen del informe que falseó para proteger a Sánchez. La Moncloa sigue sin aclarar cómo se realizó y con qué medios, incluso si existen, los informes antiplagio a los que en un comunicado hacía referencia el pasado septiembre cuando decidió hacer pública la tesis doctoral del presidente del Gobierno tras las informaciones de ABC denunciando el plagio de la misma. Este periódico publicó ayer que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) confirmó esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. El CTBG respondió esta semana a una petición de información de EsDiario y aseguró que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno», así como que La Moncloa nunca encargó un informe antiplagio. La ausencia de explicaciones solo deja lugar a dos caminos: o tal informe no existe o no se quiere dar a conocer. Es la segunda ocasión que el Gobierno, a través de la Vicesecretaría General de la Presidencia, reconoce que ese informe no se realizó de forma oficial: «Ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado el análisis, ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y PlagSca».

2. Zaplana pudo usar sociedades instrumentales para engrosar el patrimonio familiar. La pista del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovió Eduardo Zaplana ha sido una de las partes de la instrucción del conocido como caso Erial que se ha llevado a cabo de manera más minuciosa. La juez Isabel Rodríguez, el fiscal Pablo Ponce y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado durante años un rastreo exhaustivo de las cantidades obtenidas a partir de las supuestas mordidas –cuantificadas en 10,5 millones– mediante la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). La mecánica desvelada apuntaría a que a través de esos contratos se cobrarían comisiones y los fondos se desviarían a sociedades extranjeras. Para pagar estas mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas, lo cual se consiguió con determinadas cantidades.

3. Las aerolíneas se replantean sus pedidos tras la crisis de Boeing. La crisis del Boeing 737 MAX 8 trasciende ya a las aerolíneas. El veto a estos aparatos -que alcanza ya casi 50 países después de extenderse ayer a Estados Unidos y Canada- ha desatado una oleada de cancelaciones por parte de compañías en posesión de estas aeronaves. Como respuesta, algunas de estas firmas empiezan a exigir al fabricante americano indemnizaciones millonarias y otras directamente estudian cancelar pedidos pendientes de Boeing. Norwegian se sitúa por el momento en el primer grupo. La compañía noruega de bajo coste, en posesión de 18 Boeing 737 MAX 8, anunció ayer que reclamará una compensación al fabricante por tener que inmovilizar estas aeronaves. «Vamos a pasar la factura a Boeing», advirtió ayer la empresa en un comunicado. La advertencia de la «low cost» noruega, que tiene una gran presencia en España, puede ser replicada en las próximas horas. Otras compañías como VietJet Air y Kenya Airways estudian dar un paso más y cancelar los pedidos pendientes que tienen de este avión. Lion Air, según ha apuntado Bloomberg, incluso está teniendo conversaciones con Airbus para reemplazar el encargo de 737 Max que mantenía por uno de aviones A320, el principal competidor de este aparato.

4. Los contribuyentes pueden pedir ya este viernes sus datos fiscales para la declaración de la Renta. Nuevo año, nueva campaña de la Renta. La Agencia Tributaria pondrá desde este viernes a disposición de los contribuyentes los datos fiscales y actualizará la aplicación para móviles y tabletas. Pese a ello, la Campaña como tal no arrancará hasta el 2 de abril, prologándose hasta el 1 de julio. Eso sí, la novedad este año es que desaparece la posibilidad de presentar la predeclaración en papel en una oficina de la Agencia Tributaria, una opción que, por ejemplo, en 2016 solo ejercieron 727 contribuyentes. «Este año desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria previa solicitud de cita», recoge la orden que ha publicado el Ministerio de Hacienda esta mañana en el BOE.

5. Podemos se fracciona aún más en la Comunidad de Madrid, y da pasos hacia una tercera lista.Podemos se desangra en sus diferentes familias o sensibilidades. La que comenzó siendo una formación fuerte con un prometedor futuro cuando llegó a la Asamblea de Madrid en 2015, con casi 600.000 votos en su haber, se ha roto en varios pedazos que aún no está claro si habrá tiempo y voluntad de recomponer. De momento, hay dos listas en paralelo, Más Madrid y Podemos, que compiten por el mismo nicho de votos de izquierda. Y a ellas podría unirse en breve una tercera, la que han dado un paso para conformar Anticapitalistas con IU. Ésta última llama a la confluencia con la formación morada, pero aún está por ver si tendrán éxito. Bajo el rótulo de «Madrid en pie», Anticapitalistas e Izquierda Unida de Madrid se reúnen el próximo domingo en una asamblea abierta en la que esperan hablar de todo: de personas, de programas y de sistemas de primarias. Y de convergencia también; para ello, invitan a Podemos públicamente y lo han hecho de forma oficial para que participen con ellos en esta asamblea, aunque dejan claro que sería una conversación «de igual a igual» porque «los tiempos de las imposiciones y los acuerdos de despacho se ha terminado». Desde Podemos matizaron que no tienen pensado asistir; siguen pensando en la confluencia, pero «como Unidas Podemos».

6. La UE exige a May un plan claro si quiere pedir una prórroga. «Una prórroga ¿para qué?» se preguntó ayer el negociador europeo para el Brexit, el francés Michel Barnier, en un debate en el plano del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el día siguiente del rechazo del acuerdo de Retirada en el parlamento Británico. Las opiniones en las instituciones europeas son cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de eludir una desconexión sin acuerdo del Reino Unido y se aceleran los planes de contingencia para lo que pueda suceder el 29 de marzo, un proceso inédito en tiempos de paz. La situación la resumía muy bien el portavoz del presidente del Consejo Donald Tusk el martes por la noche justo después de la segunda derrota de la primera ministra británica Theresa May en el Parlamento. «¿Qué más podríamos hacer nosotros?» dijo con cierta resignación. Y esto es lo que sentenció ayer Barnier, incluso antes de que se supiese que hay una muy exigua mayoría de diputados que no quiere una salida sin acuerdo. «Prolongar esta negociación ¿para hacer qué? ya que la negociación sobre el artículo 50 está terminada», cerrada y firmada en el acuerdo que la UE ha ratificado y que los parlamentarios británicos no quieren aprobar.