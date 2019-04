Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 11 de abril

1. Vox recupera terreno a costa de Rivera y estrecha el duelo por la tercera posición. Arranca de forma oficial una campaña electoral que puede ser más decisiva que nunca de cara a la configuración de mayorías para formar Gobierno. Y la foto con la que arranca la contienda es la de una disputada batalla por la tercera posición. El tracking elaborado por GAD3 para ABC, con 2.000 entrevistas realizadas entre el 8 y el 9 de abril, define de forma muy clara esa contienda. El cambio más destacado respecto al barómetro del mes de abril que este periódico publicó el pasado lunes es que Vox recuperaría terreno hasta alcanzar un 11,2% de los votos y entre 25 y 29 escaños. En el último barómetro la formación de Santiago Abascal obtenía un 9,8% de los votos y entre 16 y 18 escaños. Con este crecimiento Vox corta una racha descendente que venía fraguándose desde comienzos de marzo. Y se acerca de nuevo a su mejor estimación, que es la que obtuvo el 10 de marzo con 36 escaños y un 12,1% de votos.

2. Banco Popular: un informe clave para la causa judicial y los afectados. El juez de la Audiencia Nacional que investiga la debacle del Popular, que fue resuelto por las autoridades españolas y europeas y vendido al Santander por un euro, tiene ya en sus manos un documento clave: el informe pericial sobre las cuentas del banco que encargó a dos inspectores del Banco de España. Pues bien, la conclusión de los dos técnicos del supervisor es que si bien la entidad financiera estaba justa de capital y aplazó su saneamiento incumpliendo para ello la normativa contable, el Popular era viable antes de su resolución, pero se hundió por la imposibilidad de hacer frente a la fuga de depósitos que sufrió antes de caer. Los peritos del Banco de España Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández, que trabajan para el caso, descartan en su informe, al que ha tenido acceso ABC, que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016

3. La UE concede a Theresa May otro plazo hasta el 31 de octubre. La primera ministra Theresa May llegó ayer a Bruselas, una vez más, a pedir una nueva prórroga del artículo 50 de modo que se pueda retrasar la salida del Reuno Unido de la UE. Durante una hora trató de convencer a los demás miembros del Consejo Europeo de que solo necesita unos cuantos días para -esta vez sí- aprobar la ratificación del Tratado de Retirada de modo que se pueda producir una salida ordenada antes de las elecciones europeas. Los líderes de los 27 países que le escuchaban no acabaron de creerla y optaron por una prórroga más larga, que incluye que los británicos deben participar en las elecciones europeas del mes de mayo y el Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE hasta el 31 de octubre, con la esperanza de que en este tiempo sean capaces de ponerse de acuerdo sobre qué hacer con su futuro.

4. El Barcelona gana en Old Trafford y parte con ventaja en la eliminatoria. El FC Barcelona ha ganado este miércoles en Old Trafford al Manchester United (0-1), algo que nunca antes había logrado, para tomar ventaja en estos cuartos de final de la Liga de Campeones que se decidirán, de todos modos, en el Camp Nou después de que David De Gea evitara una derrota más dolorosa para los 'red devils'. Justo hace un año, el 10 de abril de 2018, el club blaugrana se quedaba fuera de la 'Champions' en cuartos de final, barrera que ahora pretende saltar, al perder por 3-0 en el 'Colosseo' de Roma. Una derrota dolorosa, aún recordada, pero esta vez los blaugranas demostraron que pueden tener la lección aprendida. Un sólo gol, confeccionado por Leo Messi y buscado por Luis Suárez, que tiene un gran valor. Pudo el Barça irse con más ventaja para el partido de vuelta, pero David De Gea fue clave en dos acciones. Primera vez en su historia que el Barça ganaba en Old Trafford, camino de las semifinales.

5. Las entidades cívicas de Baleares denuncian ante la Unesco la «imposición» catalanista en el Archipiélago. as principales entidades cívicas de Baleares enviaron el pasado 3 de abril un escrito a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en el que denuncian «cómo el nacionalismo catalanista vulnera derechos y libertades en la escuela y socava la convivencia en la sociedad en Baleares». El citado escrito ha sido suscrito por Convivencia Balear, Foro Baleares, Grup d'Acció Balear, Mos Movem, PLIS Educación y Societat Civil Balear. Todas estas entidades conforman hoy la Plataforma de asociaciones baleares por la convivencia de las lenguas.El apartado específico centrado en la inmersión lingüística indica que en Baleares se ha dado preferencia a «la lengua propia exclusiva de otra región —el catalán estándar— en detrimento tanto del español o castellano como de las modalidades lingüísticas baleares, también llamadas lengua balear».

6. Descubren una nueva especie humana en una isla de Filipinas. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto en la isla de Luzón, Filipinas, restos fósiles de una especie humana hasta ahora desconocida. Bautizada como Homo luzonensis, vivió hace entre 50.000 y 67.000 años, cuando en el mundo ya deambulaban los neandertales, sus misteriosos primos denisovanos, el diminuto hombre de la isla de Flores y por, supuesto, los sapiens, nuestra propia especie y la única que sigue con vida en el planeta. El nuevo homo era aún más pequeño que su vecino, el «hobbit» de Flores, probablemente aún trepaba a los árboles y presentaba una sorprendente mezcla de rasgos nunca antes vista: mientras sus dientes recuerdan a los nuestros, sus manos y sus pies se parecen a los de los australopitecos, homínidos antiquísimos que vivieron hace millones de años.