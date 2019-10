Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10 de octubre

ABC Actualizado: 10/10/2019 07:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, pincha en este enlace]

1. El PSOE hizo un «censo oficial» de enchufados para exigirles el voto. Las cajas de documentos que se salvaron de la máquina trituradora en el Ayuntamiento del municipio sevillano de Huévar del Aljarafe están plagadas de información sobre el método que utilizaba el PSOE para controlar a los vecinos y dominar sus voluntades en las urnas. A los papeles del «Plan 1.000» que publicó ayer ABC, en los que se especifica la fórmula para lograr los mil votos necesarios para la mayoría absoluta ofreciendo trabajos eventuales en el Ayuntamiento, se suma un listado a modo de «censo» oficial sobre el reparto de empleos. El citado «Plan 1.000» aparecido en el despacho del primer teniente de alcalde socialista es un documento manuscrito. Pero toda esa información se pasó después a un listado, que aparece bajo el epígrafe «Relación de personal casos B», en el que se puede comprobar que los trabajos que se anotaron en el manuscrito en cada domicilio están después registrados en este «censo», ya pasado a una hoja de Excel. El sistema tenía, por tanto, bastante sofisticación. No se trataba de una improvisación para lograr los votos. De hecho, muchos nombres de ambos documentos coinciden. Y los trabajos que dio el Ayuntamiento iban desde monitor deportivo a limpiadora o peón de mantenimiento.

2. La Abogada General avala el informe que pide Sánchez tras la división de sus subordinados. El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña electoral, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras la polémica surgida entre los representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda. Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios demostraron su malestar por las formas del Gobierno. Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la abogada general del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos.

3. El avispero de Más Madrid estalla a un mes del 10-N. La dimisión del edil Pablo Soto por presunto acoso sexual a una militante de Más Madrid es el último episodio del avispero que es el partido creado por Manuela Carmena e Íñigo Errejón, sin distinción entre Cibeles y la Asamblea, lastrados como marca a un mes de las elecciones del 10-N. Diluidos en la oposición, sin sus referentes originales y divididos por peleas internas, afrontan la campaña con la necesidad no solo de recuperar el terreno perdido, sino de justificar actitudes que hace menos de un año les distanciaban de Podemos y ahora se reconocen en sus movimientos. El escándalo de Soto, un terremoto en los pilares ideológicos de la formación, se resolvió ayer con la renuncia del concejal y las explicaciones de la coportavoz, Rita Maestre, sobre cómo se ha actuado internamente en este caso, ajenos a cualquier denuncia o procedimiento judicial.

4. Primer atentado radical antisemita con muertos en Alemania desde 1945. Unas ochenta personas se reunían ayer a la puerta de la sinagoga de Halle, en el este de Alemania, para celebrar el Yom Kippur, cuando un coche estacionó en medio de la calle, a unos 30 metros de distancia. Apenas les dio tiempo a apreciar que el hombre que salía del vehículo iba armado y empezaba a disparar contra el grupo. Ocultaba su identidad con un casco negro, ropa militar y chaleco antibalas. Disparaba con precisión apostado en la parte trasera del vehículo y lanzó al menos una granada de mano contra las tumbas del cementerio judío anexo a la sinagoga, que quedaron parcialmente destruidas. Tras un intento de forzar por medio de reiterados disparos las puertas del templo, donde se habían parapetado dejando atrás el cuerpo de una mujer tendido en la acera, huyó en el mismo vehículo. Solo cuando cesó el fuego se volvieron a abrir las puertas de la sinagoga y los familiares descubrieron el cadáver de un hombre que había tratado de protegerse en un restaurante cuya puerta no llegó a alcanzar. Al cierre de esta edición, dos heridos graves seguían hospitalizados.

5. Defensa renuncia a que un general español lidere la misión europea en Malí. El próximo diciembre España aspiraba a asumir por tercera vez el mando de la misión militar EUTM Malí, que tiene como fin el adiestramiento de soldados malienses en su lucha contra el yihadismo. Era un puesto esperado, dado el peso del contingente español en la misión (292 efectivos, siendo la principal nación aportadora del total de 600) y después de un año con generales alemán y austriaco.Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha renunciado a dar la batalla en Bruselas por este alto puesto militar «al estar el Gobierno en funciones», informan a ABC fuentes militares solventes. Incluso ya estaba decidido el militar que iba a ser propuesto por España para el mando: el coronel Eduardo Diz Monje, jefe de la Guardia Real hasta el pasado 13 de septiembre y del que se esperaba su ascenso para asumir el cargo en el cuartel general de Bamako, capital maliense.

6. Día de la salud mental: «Entre el 50 y el 80% de las enfermedades mentales se inician en la infancia». Dolores Moreno, jefe de la sección de Psiquiatría del Niño y el Adolescentes del Hospital Gregorio Marañon y profesora asociada de la Universidad Complutese de Madrid, entre otros cargos, muestra su gran preocupación por el hecho de que no exista en nuestro país una especialidad de Psiquiatría Infantil. Asegura que en 2014 fue una especialidad, pero esta decisión solo duró unos meses «por un efecto colateral de la caída del Decreto de la troncalidad». Insiste en que si a alguien nos debemos parecer «es a nuestro entorno, que tienen esta especialidad médica. Con el gobierno anterior todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo en apoyar la decisión y en que se sacara por la vía rápida. Cuando estábamos a punto de conseguirlo el gobierno actual decidió sacar un Real Decreto para las especialidades nuevas. Le dijimos que ya había consenso parlamentario y que todos estaban a favor de que la psiquiatría infantil fuera una especialidad y que no nos llevaran otra vez a la casilla de salida. Pero no fue así.