Las seis noticias imprescindibles de este lunes 2 de septiembre

1. El juez imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza Púnica por delitos de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha imputado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza de la trama Púnica en la que se investiga la financiación irregular del PP regional. García-Castellón acepta así la petición realizada semanas atrás por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía imputar a Aguirre por los delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, además de los que puedan añadirse más adelante.

2. «Los perros van a recorrer ciertos sitios que han marcado». Continúan los trabajos de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. La Guardia Civil ya ha peinado las doce rutas previstas para esta mañana, donde en algunos puntos los perros han marcado algún rastro alejado de la zona del aparcamiento de Las Dehesas. Ahora, el operativo prosigue con el objetivo de aclarar si esos indicios podrían convertirse en un rastro claro de la exmedallista. «No tenemos ninguna pista clara, pero los perros van a ir a recorrer ciertos sitios que han marcado», expone Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil. Por su parte, su hermana Dolores cree que la deportista ha podido sufrir un percance: «Mi hipótesis es que vino de excursión le pilló la tormenta y se refugió. O se ha accidentado».

3. Johnson propondrá elecciones el 14 de octubre si los rebeldes conservadores votan en su contra en el Parlamento. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha repetido este lunes que no piensa pedir una prórroga del Brexit a Bruselas durante una esperada comparecencia frente al número 10 de Downing Street, donde también ha insistido en las virtudes de la ruptura con Bruselas. «No retrasaría el Brexit en ninguna circunstancia», ha sentenciado el primer ministro. Además, a pesar de las especulaciones, Johnson no ha hecho mención a un posible adelanto electoral. Johnson ha asegurado que no quiere convocar unas elecciones generales anticipadas, pero ha advertido de que si el Parlamento aprueba una ley que bloquee la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, la negociación que lleva a cabo con Bruselas se hará «imposible».

4. El Real Madrid vende a Keylor Navas y logra la cesión de Areola. Tras cinco años en la capital de España, Keylor Navas ya no es portero del Real Madrid. El guardameta de las tres Champions consecutivas firmó esta mañana en París el contrato que le unirá las próximas cuatro temporadas con el conjunto galo, a razón de siete millones de euros limpios por cada una de ellas, dos más de lo que cobraba actualmente en el club blanco. El PSG paga a los blancos 15 millones por el traspaso de Keylor, que en 2014 le costó 10 kilos a los blancos. El negocio es redondo. «El Real Madrid C. F. y el París Saint-Germain han acordado el traspaso del jugador Keylor Navas. El club quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por su comportamiento y su entrega en las cinco temporadas que ha defendido la camiseta del Real Madrid. Keylor Navas ha formado parte de una de las etapas más importantes de nuestra historia, en la que ha ganado 12 títulos, entre ellos tres Copas de Europa. El Real Madrid le desea lo mejor en su nueva trayectoria profesional», reza el comunicado de la entidad blanca que vio la luz pasados pocos minutos de las 18.00 horas.

5. Albert Rivera regresa en modo electoral: «España Suma, pero la corrupción resta». El 28 de abril, en medio de la euforia desatada en la sede de Ciudadanos (Cs) por su consolidación como tercera fuerza política de España, Albert Rivera daba por hecho que Pedro Sánchez ya tenía un ejecutivo pactado con «sus socios»: Podemos y los nacionalistas. El presidente de Cs ha roto hoy su silencio, después de todo el mes de agosto desaparecido del foco mediático, y ha recuperado el tono electoral para atacar al secretario general del PSOE, pero también para erigirse como la mejor alternativa al «plan Sánchez» en el medio plazo. Los planes iniciales de Cs eran que Rivera dirigiese la primera reunión del curso de su nuevo Comité Permanente el pasado jueves, pero la comparecencia urgente de Carmen Calvo, arrastrada por la oposición, para explicar la gestión de la crisis del Open Arms cambió el guion. «España Suma, pero la corrupción resta. No todo el mundo está dispuesto a votar a un partido que puede tener nuevas imputaciones por la Púnica», ha atizado Rivera nada más ser preguntado en una entrevista en Onda Cero por su opinión sobre la alianza que trata de promover el PP desde hace semanas.

6. Quim Torra ya tiene fecha para el juicio por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo de los acusados los próximos días 25 y 26 de septiembre para responder ante la Justicia por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante periodos electorales. Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), se le juzgará por un delito de desobediencia. Asimismo, también podría ser procesado, de forma subsidiaria, por un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente. La Fiscalía presentó una querella contra el jefe del ejecutivo autonómico por el incumplimiento reiterado de a resoluciones de la Junta Electoral Central en relación con el uso de lazos amarillos y otros símbolos partidistas durante la campaña electoral por los comicios generales del 28-A.