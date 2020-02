Revocan la condena por el poema contra Irene Montero y otras cinco noticias del día

1.- Génova impone a Alonso la coalición PP+Cs: «Tiene que decidir si acepta el acuerdo o no». El desplante de Alfonso Alonso no le ha servido para frustrar las condiciones del acuerdo entre el PP y Ciudadanos (Cs). Su plantón a la dirección nacional del partido y su intento de dinamitar la coalición solo le han servido para romper la confianza que en él se depositaba. En sus manos está, avisan desde Génova, encabezar la coalición o dar un paso a un lado. Los dos partidos han suscrito ya esta tarde concurrir unidos a las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, bajo el nombre PP+Cs.

2.- Sánchez designa a la exministra de Vivienda con Zapatero, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Según ha informado este viernes Red Eléctrica Corporación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Corporación ha propuesto el nombramiento de Beatriz Corredor como consejera para cubrir la vacante de Jordi Sevilla, que anunció su renuncia al cargo el pasado mes de enero. Licenciada en Derecho y registradora de la propiedad, fue la titular de la cartera de Vivienda entre 2008 y 2010.

EFE

3.- Italia aísla a 250 personas por el coronavirus tras detectar los primeros 16 contagios. Las autoridades han confirmado hay 14 personas contagiadas en Lombardía y otras dos en la región de Véneto. Al menos 5 personas están graves. El virus llegó con un italiano procedente de China, prácticamente asintomático, que infectó a otra italiano que, a su vez, ha contagiado a otras personas. De inmediato se han adoptado medidas de emergencia. Se han aislado unas 250 personas, entre ellas 160 empleados de la multinacional Uniliver. Todas ellas permanecerán en cuarentena durante 14 días.

EFE

4.- Los Veintisiete no logran un acuerdo sobre el presupuesto y dejan abiertos los recortes a la PAC. Los líderes europeos no han podido cerrar sus diferencias y no han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años, según han confirmado fuentes comunitarias. Las profundas diferencias entre los países más ricos del bloque, partidarios de recortes en los fondos agrícolas y regionales, y aquellos que apuestan por mantenerlos, entre los que se encuentra España han bloqueado cualquier entendimiento. Esto implica que los líderes tendrán que volverse a ver para intentar el acuerdo, todo apunta que será durante la primera semana de marzo, según fuentes consultadas.

5.- Revocan la condena por el poema machista sobre Irene Montero. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia de un Juzgado madrileño que condenó al autor de un poema machista sobre Irene Montero. La condena fue de 50.000 euros para el autor y de 20.000 para el comité de redacción de la publicación. El texto del poema era el siguiente: «Cuentan que en España un rey / De apetitos inconstantes / Cuyo capricho era ley / Enviaba a sus amantes / Hacer de un convento grey / Hoy los tiempos han cambiado / Y el amado timonel / En cuanto las ha dejado / No van a un convento cruel/ Sino a un escaño elevado / La diputada Montero / Expareja del 'Coleta' / Ya no está en el candelero / Por una inquieta bragueta / Va con Tania al gallinero».

6.- Bartomeu aparta a su jefe de gabinete, pero se resiste a convocar elecciones. E l presidente del FC Barcelona logró frenar momentáneamente la crisis que se le avecina al club amparado en la extraoficialidad de la reunión que su directiva celebró este viernes. Fue un encuentro muy tenso, y que duró más de seis horas, en el que el presidente no pudo obviar la fractura existente entre sus compañeros de viaje aunque sí logró posponer toda decisión hasta que el primer equipo haya disputado al menos el partido de Champions League en Nápoles. Está previsto que se convoque una reunión extraordinaria para el próximo jueves, justo antes del clásico del Bernabéu. Tiempo suficiente para que se apacigüen los ánimos y los resultados respalden las intenciones del presidente, que no tiene intención de anticipar elecciones.