El paro sube tras el verano y otras cinco noticias imprescindibles de este martes

1. El Gobierno rechaza el ultimátum del presidente de la Generalitat de Cataluña de pactar un referéndum de autodeterminación, pero insiste en su apuesta por la normalización y rechaza la aplicación del artículo 155: «El presidente de la Generalitat no tiene que esperar a noviembre. La respuesta es autogobierno y no independencia. La propuesta es convivencia y no independencia». La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha comparecido esta tarde en La Moncloa después de que el Ejecutivo permaneciese en silencio durante el día de ayer pese a los graves incidentes en las calles de Cataluña, donde grupos radicales que por la mañana habían sido alentados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, rodeaban el parlamento catalán.

2. Derrota histórica del partido que intentó que Quebec se independizara de Canadá. El partido de centroderecha Coalition Avenir du Québec (CAQ), liderado por Francois Legault, ha ganado la votación y formará gobierno con mayoría absoluta tras las elecciones provinciales celebradas en Quebec. Este resultado permitirá, por primera vez en la historia del partido fundado en 2011, que la CAQ forme Gobierno y convertirá a Legault en el próximo primer ministro de la provincia. En segundo lugar queda el actual partido en el Gobierno, el federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ) del primer ministro provincial, Philippe Couillard. El gran perdedor de la jornada electoral parece ser el soberanista Partido Quebequés (PQ), que parece destinado a perder su grupo parlamentario al no obtener el mínimo de 12 diputados necesario para mantener el estatus.

3. El número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha subido en septiembre en 20.441 personas en relación con el mes anterior. Sin embargo, esta cifra es inferior a la del año pasado, cuando el número de parados aumentó en 27.858 personas. La cifra total de parados registrados es de 3.202.509. Por otra parte, la Seguridad Social ha alcanzado 18.862.713 de afiliados en septiembre, 22.899 personas más que en agosto (0,12%). Se trata del tercer mejor registro intermensual desde el año 2.000, en un mes en el que tradicionalmente han predominado los descensos en la afiliación. El dato de los últimos 12 meses muestra un incremento de 526.551 personas (2,87%).

4. El Nobel de Física de 2018 parece de ciencia ficción, pero sus aplicaciones son tan amplias que han llegado incluso a las ya tan habituales operaciones de miopía. Los estadounidenses Arthur Ashkin y Gérard Mourou y la canadiense Donna Strickland han sido galardonados por la academia sueca por sus contribuciones en el desarrollo de unas herramientas de precisión avanzadas hechas de algo tan maravillosamente intangible como es la luz. Ashkin (Nueva York, 1922) inventó las pinzas ópticas que agarran partículas, átomos, virus y otras células vivas con sus «dedos» de rayos láser, mientras que Mourou (Albertville, Francia, 1944) y Strickland (Guelph, Canadá, 1959) desarrollaron un método para generar los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad, esos que han permitido a tanta gente volver a ver con nitidez tras salir del quirófano.

5. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé, como cabecilla de otra trama «del 3%» que operaba en la provincia y que tenía su epicentro en ese organismo y en la subdelegación de la Generalitat en la provincia. En este último organismo han sido arrestados dos altos cargos del departamento encargado de la conservación de carreteras. Los investigadores han comprobado que una red de empresas se beneficiaba de adjudicaciones de obra pública a cambio de pagos a la Fundación de Convergencia, CatDem. Al parecer, además de esos pagos a la entidad nacionalista también recibieron dinero los principales implicados en la red. Dos de los señalados son el presidente de la Diputación y su número dos, que podrían haber recibido miles de euros en este periodo.

6. Lionel Messi ha perdido la demanda por derecho al honor que interpuso en junio de 2017 contra el director de ABC, Bieito Rubido, y el redactor de investigación del diario Javier Chicote. El futbolista argumentaba que la primera oleada de informaciones de este periódico en la que se detallaban irregularidades contables en la fundación que lleva su nombre atentaba contra su honor, un perjuicio que cifró en 202.786 euros. El juicio se celebró el pasado 18 de julio en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gavá (Barcelona), donde el astro argentino tiene su residencia. La sentencia, de fecha 27 de septiembre y recién notificada, hace una «desestimación íntegra» de la demanda, al tiempo que condena a la estrella del FC Barcelona al pago de las costas del juicio.