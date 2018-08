El CGPJ ampara a Llarena ante la demanda de Puigdemont y otras cinco noticias para estar informado

ABC

Actualizado: 16/08/2018 21:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy otorgar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde después de que éste lo solicitara tras ser demandado ante los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat de Cataluña fugado, Carles Puigdemont, y los exconsellers huidos del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig. El CGPJ considera como «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional» por parte de cinco de los procesados en la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña, que permanecen huidos de la Justicia española «con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse» en ese y otros procedimientos. En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.

2.- «Pedimos, por favor, que sea un día de recuerdo y homenaje a las víctimas. Que las autoridades políticas hagan una tregua de 24 horas y que no usen el dolor ajeno para hacer política». Con este mensaje tan claro, las víctimas del 17-A en Barcelona y Cambrils agrupadas en la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT) han exigido poder vivir este viernes, justo cuando se cumple el primer aniversario de los atentados, sin polémica alguna y con todas las miradas puestas en las víctimas. Todavía muy apenados y con dolorosos sentimientos que estos días les regresan, los afectados han aprovechado para denunciar que este año se han sentido ninguneados y abandonados. En nombre de las víctimas, el coordinador de la UAVAT, Roberto Manrique, ha exigido esta tregua y ha hecho un llamamiento para que el Gobierno central modifique los plazos para poder pedir el reconocimiento como víctimas del terrorismo. Éste finaliza teóricamente al año de la tragedia, algo que los afectados no entienden. «¿Cómo le explicas a alguien que sus derechos caducan al año? Estamos siempre exigiendo que no prescriban los atentados terroristas, pasen los años que pasen, ¿cómo es posible que tengamos que permitir que prescriban los derechos de las víctimas?», se ha quejado.

3.- El ministro turco de Finanzas y el Tesoro, Berat Albayrak, ha asegurado que Turquía saldrá «más fuerte» del actual periodo de volatilidad, señalando que el país otomano no se planteará la imposición de controles de capital ni la opción de solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI). «Turquía saldrá más fuerte de este periodo de volatilidad», declaró Albayrak, quien también es yerno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferencia con inversores, donde dijo comprender completamente los retos a nivel doméstico a los que se enfrenta el país bajo la actual «anomalía del mercado». En este sentido, el ministro turco defendió la solidez del sector bancario turco, subrayando que no se ha detectado una salida de depósitos significativa de las entidades, añadiendo que el Gobierno «no dudará en prestar apoyo al sector bancario». Asimismo, Albayrak destacó que Ankara llevará a cabo un programa coherente y creíble a medio plazo para controlar la inflación, con el objetivo de frenar la subida de los precios a menos del 10% «tan pronto como sea posible» para lo que adoptará la postura fiscal que el banco central considere oportuna.

4.- La Comisión Europea (CE) ha recordado este jueves que Italia es responsable del mantenimiento del puente derrumbado en Génova y que disponía de fondos y recomendaciones para ello, después de que el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini atribuyera la tragedia a las restricciones presupuestarias de la Unión Europea. «Creemos que ha llegado el momento de dejar algunas cosas claras», señaló el portavoz comunitario Christian Spahr en la rueda de prensa diaria de la CE tras las declaraciones en las que Salvini señaló que «las limitaciones externas» impuestas por Bruselas impiden a Italia «gastar para tener carreteras seguras y escuelas». El Ejecutivo comunitario recordó que para el actual período 2014-2020 Italia tiene atribuidos «unos 2.500 millones de euros como fondos europeos Estructurales y de Cohesión para inversiones para la red de infraestructuras como carreteras o ferroviarias». Señaló, además, que Bruselas aprobó el pasado abril un plan de inversiones italianas de 8.500 millones de euros destinadas a inversiones en infraestructuras, «incluyendo en la región de Génova».

5.- Aretha Franklin, la gran diva del soul, una de las mejores voces de la música moderna, ha muerto a los 76 años, según ha confirmado Reuters. La cantante llevaba varios años con graves problemas de salud y sufriendo un cáncer de páncreas, y el año pasado ya tuvo que abandonar la música por recomendación médica. Franklin se encontraba ya muy grave, en Detroit, rodeada de su familia y amigos cercanos. Con su muerte se apaga una voz eterna e incomparable, todo un símbolo estadounidense. Lo hace, además, el mismo día que nos dejó, hace 41 años, Elvis Presley. El rey del rock y la reina del soul se marcharon un 16 de agosto. Nacida en 1942 en Memphis, era hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. Llevaba en la música desde los años 50, donde comenzó una carrera artística muy influenciada por el ambiente gospel y algunas de las mejores voces del jazz como Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Con tan solo 14 años hizo su primera grabación. Su padre era conocido como «la voz del millón de dólares» por sus sermones y contaba con Martin Luther King entre sus amigos más cercanos. Después de su asesinato en 1968, Aretha se convirtió en una referente en la lucha por los derechos civiles.

6.- LaLiga y la multinacional estadounidense de medios, deportes y entretenimiento «Relevent», que ya organiza la veraniega «International Champions Cup», han alcanzado un acuerdo para que Estados Unidos pueda acoger próximamente partidos oficiales de la liga española de fútbol, una medida con la que se pretende impulsar el desarrollo de este deporte en dicho país y en Canadá. La patronal del fútbol español hizo pública este jueves la creación de LaLiga North América, una filial conjunta a quince años y participada al cincuenta por ciento por ambas partes, que entre sus objetivos incluye «la disputa de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugará fuera de Europa». «Estamos volcados en fomentar la pasión por el fútbol en todo el mundo. Este revolucionario acuerdo sin duda dará un impulso fundamental a la popularidad de este hermoso deporte en Estados Unidos y Canadá», destacó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «Relevent ha llenado estadios en todo Estados Unidos con la International Champions Cup; estamos encantados de colaborar con ellos en esta misión conjunta por promover el fútbol en Norteamérica». Según el comunicado de LaLiga, la denominada LaLiga North America «enfocará sus esfuerzos a promover la cultura del fútbol en Estados Unidos y Canadá gracias a los activos de LaLiga».