El Rey acompaña a las víctimas del 17-A en Barcelona y otras cinco noticias para estar informado

ABC

1.- Los Reyes de España y Condes de Barcelona han sido recibidos este viernes con aplausos y vivas al Rey y a España en el homenaje a las víctimas de los atentados perpetrados hace un año en la capital catalana y Cambrils. Tras saludar a las autoridades locales, Don Felipe se ha dirigido a la primera fila, donde estaban los familiares de las víctimas y los heridos, y llevándose la mano al pecho y bajando ligeramente la cabeza les ha dicho: «Estamos con vosotros». En ese momento les acompañaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien han viajado desde Madrid. A su llegada a las inmediaciones de la plaza de Cataluña, Don Felipe y Doña Letizia fueron recibidos a pie de coche por la delegada del Gobierno en esta comunidad autónoma, Teresa Cunillera, y dentro ya de la plaza han saludado al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra; al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros. Entre el público que ha querido rendir homenaje a las víctimas de los atentados se podían contemplar numerosas banderas de España, así como sombrillas y sombreros con los colores rojo y amarillo. Además, se oyeron vivas a la Guardia Civil y a la libertad.

2.- Pese a los reiterados llamamientos a no politizar el homenaje a las víctimas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado su breve encuentro con el Rey, justo antes del acto institucional en plaza Cataluña, para deslizar sus reivindicaciones y dejarse ver en todo momento junto a la mujer del exconsejero de Interior Quim Forn, Laura Masvidal. Así lo ha explicado el propio Torra en una entrevista en Rac-1 en la que ha revelado que él mismo le pidió a Masvidal que le acompañase durante todo el día. «Me parecía una buena manera de honrarle», ha dicho. Así, además de lucir una chapa con la cara del exconsejero, Torra ha dicho que ha explicado a «cada una de las personalidades» a las que ha saludado que a su lado estaba la mujer de Forn. «Aquí está la señora Forn, su marido está es la cárcel». Según el propio Torra, cuando Felipe VI ha saludado a Masvidal esta le ha habría dicho que no era ella la que tendría que estar en el acto, sino su marido. Torra también ha defendido la pancarta contra el Rey desplegada en plaza Cataluña y ha asegurado que no quería estar al lado de Felipe VI durante el acto de homenaje a las víctimas. De hecho, durante la ceremonia Torra y el Rey estaban separados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

3.- China está preparando a sus pilotos para atacar objetivos de Estados Unidos, según informa «CNN» este viernes. «Durante los últimos tres años, el Ejército Popular de Liberación ha probablemente entrenado para golpear contra objetivos de Estados Unidos y sus aliados», ha señalado un informe del Pentágono. La evaluación, que llega en un momento de intensas tensiones entre China y Estados Unidos sobre el comercio, ha sido publicada en un informe anual que destaca los esfuerzos de China para aumentar su influencia global, con gastos de defensa que el Pentágono calcula que superaron los 190.000 millones de dólares en 2017. «En los últimos tres años, el EPL amplió rápidamente sus áreas operativas de bombardeos sobre el agua, adquiriendo experiencia en regiones marítimas críticas y probablemente entrenando para ataques contra objetivos estadounidenses y aliados», ha señalado el informe, refiriéndose al Ejército Popular de Liberación (EPL) de China. El informe llega en un momento en el que China y Estados Unidos planean mantener conversaciones comerciales, ofreciendo la esperanza de que puedan resolver un conflicto arancelario creciente que amenaza con degenerar en una guerra comercial.

4.- Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas han decidido mantener la huelga prevista entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre tras no alcanzar un acuerdo con la adjudicataria de estos servicios, Ilunion. Alternativa Sindical, uno de los dos sindicatos convocantes de las protestas (representante del 20% de la plantilla), ha advertido además de que es probable que las movilizaciones se extiendan a otros aeropuertos. El principal punto de discordia entre ambas partes reside en la aplicación de una serie de pluses, como los de radioscopia, rotación o productividad. Se trata de unas variables que se incluyeron en el convenio sectorial después de un acuerdo entre la patronal y el Gobierno alcanzado en noviembre del año pasado. Ilunion se niega a aplicar estas mejoras a toda la plantilla y, según los sindicatos, se remite al convenio de empresa. Este ofrece determinadas «mejoras sociales», según el portavoz de Alternativa Sindical Alberto García, pero no recoge los complementos mencionados. Y la aplicación de estos ha sido señalada por los trabajadores como condición indispensable para desconvocar las protestas.

5.- Al menos 167 personas han muerto en el estado de Kerala, en el sur de India, como consecuencia de las peores lluvias e inundaciones registradas desde hace casi un siglo, según el último balance ofrecido este viernes por su ministro principal, Pinarayi Vijayan. El máximo responsable de Kerala ha solicitado a la población que coopere con los equipos de emergencia, denunciando que «algunas personas siguen mostrándose reacias a evacuar sus hogares pese a las advertencias de las autoridades». «La población debería cooperar con las autoridades y escuchar sus instrucciones», ha añadido, según informan los medios locales. Asimismo, ha instado a los residentes a mantener la cautela, después de que el servicio meteorológico haya decretado la alerta roja en trece distritos del estado. Las fuerzas de seguridad indias han conseguido rescatar hasta el momento a más de 3.000 personas afectadas por las inundaciones. En las labores de rescate están participando 23 helicópteros y 450 embarcaciones. Entretanto, está previsto que el primer ministro, Narendra Modi, visite este viernes el estado, según ha anunciado en su Twitter. Modi ha hablado por teléfono con Vijayan sobre las inundaciones y revisado con él «las operaciones de rescate» y tiene previsto llegar a Kerala «la noche de este viernes» para «estudiar la desgraciada situación».

6.- El Inter de Milán se va a querellar contra Javier Tebas, presidente de la Liga española, por sus afirmaciones sobre el equipo italiano en el que el dirigente dice que «hace trampas». Así lo ha confirmado el club milanés a través de un comunicado en su página web. «El FC Internazionale Milano confirma que el club emprenderá acciones legales contra el señor Javier Tebas, tras sus declaraciones hechas hoy a la prensa». Tebas ha afirmado en un entrevista a ABC que «en el Inter, la oferta de Modric tiene trampas. No podemos competir con estos clubes».