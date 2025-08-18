Esta nota manuscrita implica a la ex jefa etarra Ainhoa Múgica en el asesinato del fiscal Portero

«La Sala considera pertinente y útil (...) la aportación del informe relativo al análisis de la autoría de las notas manuscritas incautadas al comando Andalucía de ETA». Este literal se incluía en el auto del pasado 28 de julio por el que la Sala ... de lo Penal de la Audiencia Nacional estimaba en parte el recurso presentado por la representación legal de la familia de Luis Portero, el fiscal que asesinó ETA en 2000 en Granada.

Han pasado 25 años desde entonces, pero la Audiencia Nacional continua investigando si, además de los autores materiales y un miembro de la cúpula que ya fueron condenados en su día, hubo una participación demostrable de 'Otsagi', el «núcleo de decisión del aparato militar de ETA» del que formaban parte los exjefes de la banda Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olga', y Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'.

ABC ha tenido acceso al informe de inteligencia de marzo de 2025 elaborado por agentes de la Guardia Civil que dio pie a la Audiencia Nacional a pedir nuevas diligencias, y también ha podido acceder a esas notas manuscritas que fueron incautadas en una operación de la policía francesa y que revelarían que los jefes de ETA iban a contactar con el comando Erraia -el que llevó a cabo el asesinato de Portero- para transmitirles indicaciones e informarles de posibles objetivos de la banda en Andalucía.

«Tipo organizado»

Esa nota manuscrita, clave para incriminar a Ainhoa Múgica, se incluía en la documentación remitida por Francia (el sello 107/23) en la que, además de una lista con potenciales objetivos de la banda terrorista ubicados en Cataluña, se incluían «cuatro hojas en las que figuraban anotaciones manuscritas en euskera». En una de esas hojas sueltas figuraban las anotaciones «ERR + BURH Iraila buk» («ERR + BURH finales septiembre»). Según un informe de ensayo elaborado por el Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de 2022, quien estaba detrás de esa letra no era otra que «la militante de ETA Ainhoa Múgica Goñi».

Supieron esto al contrastar esa nota con otras muestras del archivo del departamento procedentes de informes periciales elaborados con anterioridad. En el informe de 2022 se dice que Múgica posee «una escritura del tipo organizada, una disposición espacial semicuidada con tendencia a organizar la estructura del texto en distintos niveles y sangriados y a no respetar los márgenes convencionales». Y en el mismo analizaban más de una veintena de manuscritos suyos, como esta carta en la que en 2021 solicitaba un vis a vis extraordinario en el centro penintenciario de Logroño.

Carta escrita por Ainhoa Múgica abc

De esa carta, el departamento especializado analizó varios aspectos típicos de la letra de la etarra.

Extracto del informe pericial abc

La Guardia Civil debe ahora trasladar al instructor del caso, Ismael Moreno, ese informe grafológico que vincula a la exjefa de ETA con la nota que haría referencia a los nombres orgánicos -de forma reducida- de dos comandos armados que desarrollaban su actividad terrorista en el interior de España desde 1999. Se trataría de los comandos Erraia («Err») y Buruhauste («BURH»). Explica la Benemérita que esas anotaciones de Múgica estarían relacionadas «con citas orgánicas mantenidas a finales de septiembre de 1999 por la estructura de dirección del aparato militar de ETA con los integrantes de los referidos comandos.

Cabe recordar que el comando Erraia estuvo integrado por los miembros liberados de la organización terrorista Igor Solana y Harriet Iragui, y que hizo su entrada en España en julio de 1999 procedente de territorio francés. Aquí realizaron tres 'campañas' terroristas hasta que fueron detenidos el 16 de octubre de 2000.

En el informe de inteligencia presentado por la Guardia Civil, se explicaba al juez que según el acta de declaración de Igor Solana, fue el dirigente de ETA José Antonio Olarra Guridi, alias Jon, también condenado por este atentado contra Portero, quien habría concertado una cita orgánica con los miembros del comando tras el asentamiento de sus integrantes en Andalucía.

Cita en la catedral

Ese contacto tuvo lugar a finales de septiembre en la catedral de Sevilla con un enlace enviado por el aparato militar, y se utilizó por seguridad una contraseña que les había sido facilitada por Juan Antonio Olarra.

-«¿Dónde has comprado la camiseta?» -debía preguntar el comando-.

-«Me la he hecho yo» -tenía que responder el enlace-.

Según explicó Solana en su declaración, ese enlace enviado por la dirección del aparato militar les proporcionó también informaciones sobre objetivos de la organización terrorista en Andalucía, entre las que se incluía las correspondientes al fiscal Luis Portero, quien fue asesinado en Granada el 9 de octubre de 2000.

Con estos datos, la Guardia Civil entiende que la anotación manuscrita de Ainhoa Múgica podría estar haciendo referencia a esa cita orgánica de la catedral que mantuvieron los liberados de ETA con el enlace . Y descartan tajantemente que pudiera estar refiriéndose a un encuentro entre los comandos Buruhauste y Erraia porque «sus zonas de actuación terrorista eran diferentes» y porque «una cita orgánica entre comandos de liberados era altamente improbable que se produjese ya que, por doctrina de la organización terrorista, esas citas no se debían de producir para preservar la estanqueidad de los comandos por razones de seguridad».

El sello remitido por Francia y que incluía esta nota manuscrita procedía de todo lo incautado en la operación policial que acabó con la detención en Francia de la dirigente etarra María Belén González Peñalva, alias Carmen. Ese precinto contenía varios documentos que han sido considerados por los investigadores de especial interés al estar relacionados algunos de ellos con miembros de la estructura Otsagi, a la que pertenecía Múgica.