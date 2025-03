Ninguna comunidad del PP imitará el acuerdo de Mazón para los presupuestos

El acuerdo entre PP y Vox en Valencia para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat no será, en principio, una reconciliación entre las formaciones de Núñez Feijóo y Abascal. Castilla y León, Baleares, Murcia, Extremadura y Aragón, todas gobernadas por los populares, mantendrán la misma postura que compartían antes del anuncio del pacto entre ambas formaciones en Valencia: gobernar en solitario, hasta en las comunidades en las que no tienen mayoría, y buscar apoyos alternativos.

Castilla y León

PP y Vox están muy lejos de llegar a acuerdos en esta comunidad donde, desde la ruptura del gobierno de coalición, las dos formaciones han endurecido sus críticas y enfrentamientos. Ninguna contempla poder alcanzar pactos con el debate sobre el estado de la comunidad previsto para la próxima semana y con los presupuestos prorrogados después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofreciera dos rondas de contactos a los grupos y los de Abascal declinaran su asistencia. La vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, reiteraba ayer por su parte que la posición de Castilla y León sigue siendo a favor de la acogida de menores migrantes, aunque con la condición de que sea mediante acuerdos y no «por imposición», como pretende el Gobierno central.

Desde Vox, en cambio, se muestran inamovibles al respecto y se remiten al acuerdo con Mazón en política migratoria. En este sentido, su portavoz en el parlamento autonómico, David Hierro, reconoció a ABC que «nos gustaría que Fernández Mañueco hiciera lo mismo», pero «no vemos ninguna intención de diálogo», después de que, según destacó, no tuvieran una contestación a sus propuestas para el presupuesto de 2025 que presentaron el pasado noviembre.

Noticia Relacionada El Gobierno cierra con Junts el reparto de menores de Canarias: Madrid, 700; Cataluña, 30 Juan Casillas e Inés Ruiz-Jiménez

Baleares

La relación entre Vox y el PP es cada día más tensa en Baleares, al menos en público, hasta el punto de que los de Santiago Abascal llegaron a hacer pinza con la izquierda para aprobar varias mociones del PSOE con el objetivo de limitar seriamente la ejecución presupuestaria del Gobierno de Marga Prohens. Este insólito 'pacto' fue el último incendio en una relación que siempre ha sido tensa: a los tres meses de legislatura, Vox tumbó el techo de gasto y, seguidamente, forzó al máximo sus exigencias para permitir los primeros presupuestos de Prohens. El pasado verano, siguiendo las órdenes de Bambú, rompió formalmente el acuerdo de 110 propuestas firmado tras las elecciones. Y aunque la relación parecía igual y que los presupuestos iban a aprobarse, las exigencias de última hora de los de Abascal provocaron que el PP prefiriera prorrogar sus cuentas.

Rechazo al pacto verde europeo, lucha contra la inmigración ilegal. Y además el catalán. Vox pretende diferenciarse con el PP y mantener la estrategia de máxima tensión que desarrolla con el Ejecutivo de Prohens desde hace meses.

Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, alejó este martes la posibilidad de pactar unas cuentas públicas de manera inmediata con Vox, y reivindicó sus «tiempos y criterio» tras el preacuerdo presupuestario alcanzado en la Comunidad Valenciana entre el PP y Vox. Fuentes populares confirman que están en conversaciones con la formación del anterior exvicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, pero también que tratarán de llegar a Las Cortes con el máximo consenso posible, como reivindicó este martes Azcón en rueda de prensa junto a la secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra.

«En Aragón tenemos nuestros propios tiempos y nuestro propio criterio. Y, por lo tanto, para que haya un acuerdo presupuestario tiene que haber un mínimo común denominador que pase por las políticas de quien ganó las elecciones», afirmó este martes en un acto del PP en Zaragoza, en el que recordó que la situación de su autonomía no es la misma que la que ha muñido Carlos Mazón en Valencia.

Murcia

El presidente de Vox en esta autonomía, José Ángel Antelo, confirmó anteayer que el pacto presupuestario alcanzado en la vecina Valencia no es extrapolable a su comunidad autónoma «porque el PP no ha cumplido», aunque afirma que, si ocurre un cambio de estrategia, «podremos hablar». El presidente provincial de Vox en Murcia confirmó este lunes que el pacto presupuestario alcanzado en Valencia no es extrapolable a su comunidad autónoma «porque el PP no ha cumplido», aunque han afirmaron que si ocurre un cambio de estrategia «podremos hablar».

Extremadura

Por el momento, no parece una opción que PP y Vox vuelvan a la negociación presupuestaria en Extremadura.

El consejero de Presidencia -y número 2 de María Guardiola- Abel Bautista recalcó que los planteamientos de Vox «no fueron aceptados por la Junta de Extremadura». Consideró que plantear la negociación de presupuestos es volver a «escenarios pasados», si bien reconoció que los populares han tenido un acercamiento a los de Abascal recientemente con la aprobación conjunta de un ambicioso decreto fiscal.