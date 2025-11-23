Suscribete a
Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, en una charla del Congreso contra la violencia machista

Su caso salió a la luz en 2001 cuando, siendo una concejala 'popular' de Hacienda en Ponferrada (León), denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al entonces alcalde de la localidad

Nevenka anima a las mujeres que sufren acoso o maltrato a contarlo: «Hablar me salvó la vida»

Nevenka Fernández, en una imagen de 2021
EP

El Congreso ha organizado un coloquio entre Nevenka Fernández, la primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político, y una jueza especializada en violencia de género para este martes, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia ... contra la Mujer.

