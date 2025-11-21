Suscribete a
La negativa de la ponente a condenar a García Ortiz precipitó la difusión del fallo

En el entorno del fiscal general impera la prudencia a la espera de conocer los argumentos del Supremo

Moncloa instará al fiscal general a que recurra al Constitucional y está dispuesta a acudir a Europa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Madrid

El primer fiscal general del Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados y el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de la democracia. Apenas siete días –los transcurridos desde el visto para sentencia– han sido suficientes para que ... el tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz le haya considerado autor de un delito de revelación de secretos. Pese al histórico varapalo del Tribunal Supremo y que el Gobierno ya le ha dejado caer, al cierre de esta edición el condenado seguía aferrado a su cargo.

