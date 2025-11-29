Encendido de luces de Navidad en Pamplona hoy: horario, calles iluminadas, dónde está el árbol y el belén

Pamplona dará la bienvenida a las Navidades este sábado, 29 de noviembre, día de San Saturnino, patrón de la ciudad, con el gran encendido de luces. Será el espectáculo de luz y sonido Argiluna el encargado de volver a dar el pistoletazo de ... salida a estas fiestas.

No obstante, el pregón navideño tendrá lugar días después. En concreto, el 19 de diciembre, a las 19:00 horas, desde la Casa Consistorial. Será a tan solo unos días de la celebración de Nochebuena y Navidad.

Para estas fechas, el Ayuntamiento de Pamplona ha programado más de 200 actividades en los barrios, especialmente musicales y de danza, desde el 20 de diciembre hasta el 4 de enero. En este sentido, habrá salidas de gaiteros, gigantes, fanfarres, grupos de danzas, txarangas, coros y corales.

A todos ellos se suman una veintena de conciertos, una decena de actuaciones del programa Música de Calle, además de actividades para niños como campamentos navideños o el espacio infantil TxikiPamp. La programación completa, con todos los eventos previstos durante las fiestas en la ciudad, puede consultarse en la página web municipal.

En total, el Ayuntamiento de Pamplona ha invertido alrededor de 720.000 euros en las fiestas de Navidad. En este sentido, el grueso corresponde a la iluminación de calles y parques de la ciudad, con hasta 390.000 euros presupuestados.

Horario del encendido de luces de Navidad en Pamplona

Pamplona arrancará las Navidades el día de San Saturnino, patrono de Pamplona, en la Plaza Consistorial con el espectáculo de luces y sonido Argiluna. En esta ocasión, la propuesta incluye un concierto del grupo de salsa Jon Koldo. Esta cita musical comenzará a las 17:50 horas.

Tras el concierto, dará comienzo el espectáculo de luz y sonido Argiluna que, tras unos seis minutos de duración, activará la iluminación navideña en toda la ciudad, con la fachada del Ayuntamiento y la Plaza Consistorial como espacio principal. Por tanto, se espera que el encendido se produzca alrededor de las 18:30 horas.

Calles iluminadas en Pamplona en Navidad

La iluminación navideña de Pamplona estará formada este año por 1,5 millones de puntos led repartidos por toda la ciudad. En concreto, se iluminarán 81 calles y plazas, con 294 arcos de luz, 228 adornos en farolas y 97 figuras luminosas.

En este sentido, la plaza Consistorial, la plaza del Castillo y la avenida de Carlos III tendrán una decoración especial. Además, este año se han renovado algunos arcos de luz en calles como Santo Domingo, Mayor, Chapitela y Estafeta, además de Bergamín, Paulino Caballero y Amaya.

Te enumeramos a continuación algunas de las calles que también estarán iluminadas estas Navidades de 18:00 a 24:00 horas desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero:

Calles iluminadas en Pamplona estas Navidades Avenida Martín Azpilcueta

Avenida de Bayona en San Juan

Calle Ermitagaña,

Calle Irunlarrea

Calle Sancho Ramírez

Calle Benjamín de Tudela en Ermitagaña – Mendebaldea

Avenida de San Jorge

Avenida de Navarra,

Avenida de Marcelo Celayeta

Calle Bernardino Tirapu

Calle Abejeras

Paseo de Santa Lucía

Por otro lado, se han instalado adornos como osos luminosos, estrellas, bolas navideñas o un pingüino en distintos puntos como la plaza Europa, junto a la figura de la Tramontana, la avenida de Carlos III, junto al monumento al Encierro o la plaza San Francisco, junto al frontón López.

Dónde están el árbol de Navidad y el belén en Pamplona

Por lo que respecta al gran árbol de Navidad, se instalará este año en la plaza del Castillo, mientras que el belén principal estará ubicado en el zaguán del Ayuntamiento. Creado por la Asociación de Belenistas de Pamplona, podrá visitarse del 30 de noviembre al 6 de enero, de 8:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos, de 10:00 a 20:00 horas.