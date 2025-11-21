Suscribete a
Cuatro detenidos por los disturbios en Pamplona relacionados con el acto de Vito Quiles

Los arrestos se producen tras los enfrentamientos del 30 de octubre en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, que dejaron varios heridos y daños materiales

Sergio D. Arcediano

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en los disturbios ocurridos el pasado 30 de octubre en las inmediaciones de la Universidad de Navarra. Los arrestos se producen tras los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar tras el intento de celebración ... de un acto convocado por el agitador político Vito Quiles, que había sido contraprogramado por varios grupos de izquierda radical.

