Cuatro detenidos por los disturbios en Pamplona relacionados con el acto de Vito Quiles

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en los disturbios ocurridos el pasado 30 de octubre en las inmediaciones de la Universidad de Navarra. Los arrestos se producen tras los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar tras el intento de celebración ... de un acto convocado por el agitador político Vito Quiles, que había sido contraprogramado por varios grupos de izquierda radical.

Según el comunicado oficial de la Policía que los detenidos, tres varones en Pamplona y un cuarto en la misma ciudad, están acusados de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Durante los disturbios, los manifestantes atacaron a agentes de la Policía Nacional, a un periodista y a un joven que no participaba en los altercados.

El informe también asegura que, los enfrentamientos incluyeron el lanzamiento de objetos y botellas a los agentes, lo que causó heridas a cuatro policías. Uno de ellos resultó lesionado en la cabeza por el impacto de una piedra, mientras que otros dos sufrieron quemaduras por artefactos incendiarios. Además, un joven ajeno a los disturbios fue hospitalizado con lesiones graves, al igual que un periodista de El Español, quien fue golpeado y arrojado al suelo mientras grababa los incidentes.

La investigación permitió identificar a los cuatro sospechosos, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona.

Contexto de los disturbios

El 30 de octubre, un acto convocado por Vito Quiles en la Universidad de Navarra fue cancelado a última hora por la institución debido a la creciente tensión y la amenaza de violencia. Diversos grupos de izquierda radical, como Ernai, Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Jardun, habían contraprogramado la actividad bajo el lema de «luchar contra el fascismo», lo que provocó un fuerte ambiente de enfrentamiento en el campus.

Aunque el evento de Quiles fue suspendido, cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Universidad, lo que derivó en disturbios violentos con la Policía. Se produjeron cargas policiales, incendios de contenedores y enfrentamientos directos entre los manifestantes y los agentes, que desembocaron en varios heridos. La Universidad justificó su decisión de cancelar el evento por el riesgo de «incidentes violentos», mientras que la Delegación del Gobierno de Navarra desmintió rumores sobre la presencia de cuchillos y navajas en autobuses interceptados desde Bilbao, como había afirmado Vito Quiles.