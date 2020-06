UPN votará en contra de la nueva prórroga del estado de alarma Consideran que Sánchez mercadea votos con formaciones independentistas en asuntos ajenos a la salud y la seguridad

El Comité Ejecutivo de UPN ha decidido hoy que sus dos diputados voten en contra de la nueva prórroga del estado de alarma que planteará este miércoles Pedro Sánchez.

Los regionalistas valoran que los datos de contagios y fallecimientos por la pandemia han mejorado mucho y consideran que en este contexto se podían haber implementado otras fórmulas al margen del estado de alarma, tal y como, por otro lado, el Gobierno dijo que iba a hacer, “por lo que ha incumplido una vez más su palabra”.

Además, denuncian que en un tema tan sensible como este, Sánchez está llevando a cabo un auténtico mercadeo de votos con formaciones independentistas en asuntos que nada tienen que ver con la seguridad y la salud de los ciudadanos, algo que “no es serio”. Así, los regionalistas critican los pactos con ERC para reactivar la mesa del diálogo en Cataluña y en especial los acuerdos con Bildu y con el PNV en asuntos que afectan a las instituciones de Navarra. “Sánchez no está dudando en utilizar a Navarra para fortalecer al independentismo vasco. Que no cuente con UPN”, han manifestado.

“Los partidos, al igual que los ciudadanos, necesitamos que quienes nos gobiernan nos den credibilidad y confianza. Este Gobierno ha perdido la nuestra”, han concluido.