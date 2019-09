La viuda de un guardia civil asesinado por ETA niega el saludo a María Chivite: «No es bienvenida» «¿Cómo pretendes que la vaya a saludar cuando está gobernando con etarras?», denuncia la exmujer de Juan Carlos Beiro

Este martes se han cumplido 17 años del asesinato del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro a manos de ETA. En su memoria, como es tradición, se celebró en el municipio navarro de Leiza un homenaje al que asistieron sus allegados, así como representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército y autoridades políticas. No faltó a la cita la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, aunque su presencia no fue del agrado de todos. «No es bienvenida», sentenció la esposa del agente fallecido, María José Rama, que rehusó saludar a la dirigente socialista por sus acuerdos con EH Bildu.

«¿Cómo pretendes que la vaya a saludar cuando está gobernando con etarras?», alegó ante los medios de comunicación la viuda de Beiro, que no perdona a Chivite que se haya apoyado en los soberanistas para gobernar. En este sentido, subrayó que, al igual que su predecesora, Uxue Barkos (Geroa Bai), la líder socialista «no está haciendo lo que debería y se junta con quien no debería». «Yo con esa gente no, para mí no son gratos —apuntó—. Que venga, que siga viniendo, que haga lo que quiera, pero sé que no viene de corazón y su conciencia no es la mía, con lo cual para mí sobra».

La tensión entre Rama y Chivite, que no quiso realizar declaraciones al respecto, fue la nota polémica de una jornada en la que se volvió a reivindicar la figura del cabo de la Benemérita, asesinado con una bomba escondida tras una pancarta trampa en la que se había escrito en euskera el mensaje «Guardia Civil, mátalo aquí». Según recoge Covite en su Mapa del Terror, Beiro, asturiano de 32 años y padre de dos hijos, llevaba apenas tres meses en su puesto de Leitza.

«Serás paloma en libertad»

Los presentes en el acto de esta mañana, al que también acudieron el delegado del Gobierno en el territorio, José Luis Arasti; y el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, depositaron varias coronas de flores junto a la placa en recuerdo al agente de la Guardia Civil, que reza: «Querido Juan Carlos, aquí te quitaron la vida por defender la paz y la libertad. Para tu familia, amigos de Leiza y los que te quisimos serás paloma en libertad».