COVID-19 Vacunas para todos los profesores El sindicato Afapna las pide también para quienes trabajan en enseñanzas no obligatorias

G.S. Pamplona Actualizado: 04/04/2021 18:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Afapna ha exigido que se vacune a todo personal docente de educación "sin excepción". Para el sindicato, "aunque sea una decisión estatal, eso no es óbice para que el Ejecutivo foral, con sus pertinentes competencias, determine como imprescindible que se vacunen al personal docente de la educación no obligatoria, como es el personal correspondiente a FP, Escuela de Artes, Bachilleratos, Conservatorios de Música, CEBAs (Educación para Adultos) y Escuela de Oficial de Idiomas (EOI y EOIDNA), entre otros".

En su opinión, "es incoherente que se les haya vacunado a los docentes de sus escuelas obligatorias y no lo hagan al resto de colectivos docentes que se encuentra en una situación igual o de mayor riesgo, como puede ser el caso de las FP donde están en contacto con distintas herramientas o en con instrumentos, tal y como ocurre en los conservatorios, algo que incrementa el riesgo de contagio".

Según ha indicado Afapna en una nota, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha explicado que este colectivo no se vacuna debido a que "no es una educación obligatoria reglada, por tanto no se considera grupo esencial". A pesar de ello, ha afirmado que "el Departamento de Educación, junto con su sección de Prevención de Riesgos Laborales, pasó todos los datos de los docentes no universitarios para la vacunación".

Asimismo, el sindicato presentó por instancia general ante el Defensor del Pueblo de Navarra "la necesidad de vacunar a todo personal docente, tal y como lo están haciendo en otras comunidades autónomas como son La Rioja, Madrid y Aragón, entre otras". "No podemos permitir que una comunidad como la Navarra se encuentre a la cola en cuanto a seguridad y prevención", ha manifestado.

Afapna ha recordado que en el mes de abril "el profesorado de la EOIDNA tiene que examinar a miles de alumnos de secundaria en los institutos de Navarra", por lo que ha considerado "vital que este colectivo esté vacunado para evitar la propagación del COVID-19". "Lo mismo ocurre con el profesorado que va a formar parte de los tribunales y aspirantes de las próximas oposiciones docentes, los cuales deberían tener al menos la primera dosis para evitar la expansión del virus", ha reivindicado.

El sindicato ha instado al Gobierno de Navarra a que "determine como personal esencial a todos los docentes y se les garantice la total seguridad en cuanto a la salud para realizar su labor con eficiencia".