Santos Indurain justifica la ampliación de las restricciones frente al Covid La consejera de Salud advierte de que vienen días muy duros

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, ha indicado que no se puede descartar ninguna medida, aunque por de pronto sólo se prorrogue 14 días las ultimas medidas. Indurain ha indicado que ha habido 431 nuevos positivos en Covid-19, de 3.701 pruebas, con un 11,6% de positividad. Asimismo, permanecen ingresadas 411 personas, de las que 61 están en UCI, la cifra más elevada hasta ahora. La capacidad asistencial, según Indurain, se está readaptando conforme es necesario y sobre crear otras infraestructuras como en la primera ola, ha dicho que todavía no lo barajan. Sobre el confinamiento, domiciliario, Santos Indurain se ha remitido al consejo de salud interterritorial de las comunidades autónomas de mañana y al que se llevará cada situación y no ha descartado ningun medida, según la evolución de la pandemia. El confinamiento requeriría también una autorización del Estado y mañana también creen que deben ser consensuadas entre las distintas autonomías, también en este aspecto.

El confinamiento domiciliario, han apuntado, Javier Remírez, el vicepresidente del Gobierno de Navarra, no está encima de la mesa en Navarra, ni en el conjunto del Estado ni en Europa. Ha insistido en que van a ir paso a paso y se ha remitido a que los tribunales han dicho que todas las medidas tienen que ser proporcionadas.

Santos Indurain ha insistido en mantener los grupos burbuja porque las reuniones tienen que mantenerse entre convivientes, porque en reuniones de personas próximas es donde se dan un 44% de los contagios. Las medidas se prorrogan hasta el 18 de noviembre, ha apuntado Indurain y ha pedido una valoración amplia de la situación que se está viviendo en Navarra, el conjunto del país y en Europa.

Indurain ha recordado las distintas limitaciones que se han ido aprobando por el Gobierno de Navarra. Ha apuntado que hay una ralentización del crecimiento de casos positivos por lo que insiste en no confiarse porque el objetivo es la reducción en el total de contagios, algo que no se ha conseguido.

Ha añadido que cada vez se hacen más pruebas y se supera los 4.o00 sin que aumente la positividad, aunque siguen siendo altas y las medidas están teniendo efectos, pero no los suficientes por lo que ha pedido consolidar las medidas. 1.193 de incidencia sobre 100.000 habitantes, ha apuntado, es una cifra muy elevada, aunque ya no sea la más alta del país.

Esta semana se incorporan 30 rastreadores hasta alcanzar los 350 y ha recordado que esta semana los test de antígenos se extendían a todos los centros de salud de Navarra. Santos Indurain ha apuntado que las medidas hay que mantenerlas otros 15 días, por los elevados números de contagios, el nivel de pacientes en UCI y cuando ha habido incrementos en personas de mayor edad y aumentan las proporciones de ingresos, de UCI y de fallecimientos.

Dijo que 500 positivos por día no son aceptables y que hay que reducir el impacto del Covid también en el resto de las atenciones sanitarias de no Covid. Ha insistido en que el sistema sanitario se está dejando la piel.

Sobre más cierres de localidades, como Ribaforada y Murchante, hoy, no descartan hacerlo en algún otro municipio que no quiso adelantar hasta no ver la tendencia, la monotorización y ver qué medidas hacen falta de acuerdo con las autoridades municipales.

En cuanto al estudio serológico que se anunció para realizar entre el personal sociosanitario público y privado, ha añadido que se les hace como se inició ya en junio para saber si tienen anticuerpos, defensas y esta semana se van a hacer entre 15.000 personas del sistema socisanitario.

Indurain ha insistido en que la población no puede confiarse y que hay que seguir en guardia a pesar de que es consciente de que hay personas que están cansadas de las medidas adoptadas.