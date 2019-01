Navarra suprime las mancomunidades para pasar a dividirse en 12 comarcas Hasta el último momento, el sector crítico de Podemos ha mantenido el vilo la reforma local más importante en 30 años

Pablo Ojer

Se supone que las grandes leyes requieren de grandes consensos. Sin embargo, la reforma del mapa local de Navarra, la más importante de los últimos 30 años ha sido aprobada por la mínima y en el último minuto.

A partir de ahora, Navarra se dividirá en concejos, municipios y comarcas. Y estas comarcas, 12 en total, serán quienes asuman la totalidad de los servicios que hasta ahora prestaban las mancomunidades, agrupaciones de servicios administrativos y otras entidades supramunicipales, más de un centenar en total.

Lo llamativo es que esta reducción de la administración no supondrá una reducción del empleo. Ha sido necesaria una enmienda que garantice que las personas que tienen su puesto de trabajo en el centenar largo de mancomunidades y organismos supramunicipales mantendrán el trabajo y sus condiciones en las 12 comarcas. Sin esta enmienda, los cuatro parlamentarios de Orain Bai, el sector crítico de Podemos, no iba a dar su conformidad a la reforma y, por lo tanto, no saldría adelante la reforma local. Pero sí, han recibido la promesa de que el mismo día que el Boletín Oficial de Navarra publique la nueva ley, las fuerzas del cuatripartito registrarán una proposición de ley para garantizar esos puestos de trabajo.

A partir de ahora se concede un periodo de un año para que las comarcas se conformen. Para ello, deberán estar de acuerdo, al menos, las dos quintas partes de los ayuntamientos y que representen, al menos, a la mitad de la población de cada comarca propuesta. De igual modo, a lo largo de este año, el Gobierno de Navarra presentará un proyecto de ley de financiación de estos organismos, de manera que puedan financiarse por sí mismos sin necesidad de depender de las ayudas y subvenciones recogidas en los Presupuestos Generales de Navarra.

El problema es que en el año que tardará en conformarse y desarrollarse la ley aprobada esta mañana, se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, por lo que el panorama político local y regional podría cambiar radicalmente. De momento, la portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Marí Carmen Segura, ya ha asegurado que “el 1 de julio registraremos la derogación de esta ley”.