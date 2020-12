Navarra detecta 139 nuevos positivos por COVID-19 El Gobierno recomienda no acudir a ninguna celebración

G.S. Pamplona Actualizado: 31/12/2020 14:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Navarra detectó ayer 139 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.473 pruebas (1.608 PCR y 865 test de antígenos), con un 5,6% de positivos.

A día de hoy, se han administrado vacunas a 805 personas del ámbito sociosanitario de Pamplona (386 trabajadores y 459 residentes), en un proceso que se retomará el próximo lunes, 4 de enero, y que se incluirá también a centros del resto de la geografía navarra.

En la jornada de ayer se registró el fallecimiento de un hombre de 65 años, y se notificó el fallecimiento de días previos de una mujer de 100 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 963.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 66%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 39,4 años. 135 personas permanecen ingresadas, 19 de las cuales se encuentran en puestos UCI. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 42.426 casos.

Tendencia al alza del Covid

Ante la tendencia al alza del COVID-19, como consecuencia de una mayor interacción social y familiar en torno a las fiestas de Navidad, desde el Departamento de Salud se hace un llamamiento, tanto a la población como a los diferentes sectores de actividades, a extremar las medidas de precaución, prevención y protección individuales y colectivas en reuniones públicas y privadas, espacios comerciales, hostelería, ocio, cultura, deporte, transporte, etc. apelando, tanto al cumplimiento de las normas vigentes como a comportamientos responsables.

A la población, se recuerda que la primera medida fundamental es que a la mínima sospecha o constancia de síntomas de COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, diarrea..), no se debe acudir a ningún encuentro ni celebración y debe ponerse en contacto con el sistema sanitario a través de las diferentes vías existentes. Lógicamente, es recomendable no interactuar personal o socialmente, tampoco si está a la espera del resultado de una prueba diagnóstica, o se encuentra en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso.

Servicios de urgencias extrahospitalarias

Para estos días festivos y fin de semana y con el fin de garantizar una atención más eficaz, desde el Departamento de Salud se recuerda la necesidad de emplear los recursos más adecuados a cada situación. Así, se solicita a la población que, en caso de que se trate de una situación de urgencia menos grave, se acuda a los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, Centro Doctor San Martín o Buztintxuri, en el caso de Pamplona, y centros de Tafalla, Estella y Tudela.

Asimismo, se recuerda que, en caso de tener alguna duda relacionada con síntomas, tratamientos u otros problemas sanitarios, el servicio de Consejo Sanitario atiende en el teléfono 948 290 290 los fines de semana y festivos, de 09:00 a 21:00 horas.

Por otra parte, Salud recomienda no acudir a los servicios de urgencia acompañado si no es imprescindible, o, en caso de serlo, hacerlo en compañía de una sola persona.

Normativa vigente y medidas de precaución

Además de estas indicaciones respecto a la detección y asistencia sanitaria, Salud recuerda que, en los encuentros privados los grupos tienen que ser no más de 6 personas y máximo de dos unidades convivenciales, a poder ser al aire libre y, si no es posible, en espacios con ventilación continua.

Durante las reuniones, hay que evitar los saludos frente a frente, lavarse las manos con agua y jabón o gel hicroalcohólico, mantener la distancia todo el tiempo de al menos 1,5 metros, utilizar siempre la mascarilla, salvo justo en el momento de comer y beber, no compartir vasos, cubiertos, platos ni picoteos, y no alargar mucho el tiempo del encuentro. También se recomienda no fumar ni vapear, y conviene recordar que el consumo de alcohol puede reducir la atención a las medidas de prevención.

En los bares y restaurantes, se permite el consumo en el interior con un aforo del 30%, la distancia entre las mesas será de 2 metros, se recomienda que los establecimientos dispongan de ventilación natural, siempre que sea posible, obligatorio el uso de mascarilla, salvo en el momento puntual de la consumición, y 4 personas por mesa, hasta un máximo de 6 cuando las dimensiones de las mesas lo permitan. Queda prohibido el consumo en la barra, y el cierre será a las 22 horas.

En las terrazas, las mismas recomendaciones, y se añade la prohibición de fumar si no se puede garantizar la distancia de seguridad de los 2 metros.

En general, el Departamento de Salud recomienda seguir las indicaciones que en diferentes momentos se han reiterado y que, recientemente, los mismos profesionales sanitarios y sanitarias han trasladado en la campaña preventiva del Gobierno con sus propios videos y testimonios.