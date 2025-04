Navarra se cierra desde este jueves ante el Covid-19

Navarra se cierra perimetralmente desde este jueves y por 15 días, según ha anunciado la presidenta del Gobierno de Navarra , María Chivite, debido a la alta incidencia del Covid-19 en la Comunidad foral y aplica un "toque de queda" a las 21.00 en lo que respecta, entre otros, a bares y hostelería; medida que más le ha costado adoptar al Gobierno, según Chivite. Las restricciones comienzan a las 00.00 del miércoles al no haber tenido resultado las medidas adoptadas hace una semana con reducción de aforos, de reuniones, etc.

El aumento de casos positivos en Covid-19 han continuado estos días, aunque la presidenta del Gobierno aseguró que no desean llegar al confinamiento total. Chivite ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada apenas media hora antes de las 19.00 horas de hoy y tras tres días en los que prácticamente toda la población navarra barajaba ya al menos la posibilidad de que se cerrase Pamplona y su comarca, al sumar el 65% de los casos positivos que se daban cada día.

Chivite ha asegurado que Navarra es la comunidad que más PCR realiza, con una gran fiabilidad y responsabilidad en la comunicación de los datos. Pero ha afirmado que no quieren llegar a situaciones de colapso y los sanitarios han pedido más restricciones que las adoptadas hasta ahora, al menos durante los próximos 15 días.

Asimismo, ha considerado que las medidas no debían limitarse a poblaciones concretas, sino adoptarlas con carácter más amplio, debido a la incidencia tan alta que registra Navarra con prácticamente 850 casos por 100.000 habitantes. La presidenta ha culpado, principalmente, del elevado número de positivos en Covid-19 a las no fiestas y botellones, como los 20 casos registrados ayer mismo por las no fiestas de Villava, localidad próxima a Pamplona.

La Comunidad, con una incidencia prácticamente de un 850 por 100.000 habitantes, un 28% de ocupación de UCI ,con 37 personas en estas unidades y varios días con más de 400 casos, superando incluso los 500, hoy con 466 y un 65% de ellos concentrados en Pamplona y comarca, estaba pendiente hace días de que se incrementasen las restricciones. La última semana, con las medidas acentuadas hace 7 días, no han servido para disminuir el impacto de la pandemia y reducir unas cifras que colocan a Navarra en las primeras comunidades en afección por el Covid-1 9, como ha reconocido la presidenta. Esas medidas, ha dicho Chivite, no han hecho el efecto deseado y los sanitarios han pedido incrementar las restricciones y evitar así en lo posible males mayores.

Las medidas, que se prolongarán hasta el 4 de noviembre, se harán efectivas mediante Orden Foral de la Consejera de Salud y se publicarán en las próximas horas en el Boletín Oficial de Navarra.

Así, se restringen entradas y salidas de la Comunidad Foral, salvo los desplazamientos por motivos laborales, de estudios universitarios, cuidado de familiares y otros fuerza mayor; y el cierre de bares, cafeterías y restaurantes, establecimientos que solo podrán mantener la actividad para venta de pan y prensa, si disponen de habilitación para ello, y para venta de comida a domicilio hasta las 21 horas. En el caso de hoteles y casas rurales, además, se permitirá la restauración para atender a las personas que tengan alojadas, en mesas de 4 personas como máximo.

Además, las restricciones también afectarán al comercio y a todos los actos culturales y deportivos, que tendrá que cerrar sus puertas y desalojar a su clientela a diario para las 21 horas. En el caso de las galerías y zonas de ocio de las grandes superficies comerciales, se prohíbe su uso recreativo, quedando limitado el acceso y uso de estas grandes superficies solo para realizar compras.

El Ejecutivo Foral mantendrá la prohibición de reuniones de más de seis personas en espacios públicos y establece la obligatoriedad de crear “burbujas de conviviencia” entre los convivientes de cada domicilio. En el caso de personas solas o dependientes podrá ampliarse ese grupo estable de relación a personas cuidadoras (“burbuja ampliada”), limitándose al mínimo imprescindible los contactos con personas de fuera de estas burbujas.

Dado que el mayor contagio se ha demostrado en actividades sociales y zonas de interior, el paquete de medidas aprobado se completa con una veintena de medidas sectoriales.