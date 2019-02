'Phishing' Cae una red nacional de estafadores a raíz de una investigación iniciada en la localidad navarra de Peralta Se ha identificado a 13 personas que habían estafado por el método del 'phishing', al menos, a 33 personas en toda España

La globalización que ha supuesto internet ha provocado que la maldad se extienda de forma universal. Pero también ha aportado cosas muy buenas. De esta forma, a raíz de una investigación que se inicio en la pequeña localidad navarra de Peralta, de apenas 5.800 habitantes, ha permitido a la Guardia Civil desmantelar una red de estafadores que operaban desde Cádiz, Madrid, Murcia y Alicante y lograron cometer sus actos delictivos en 33 puntos de toda España.

La operación ‘Picota’ se inició a raíz de la denuncia de una persona en la localidad navarra de Peralta. Mediante el método del ‘Phishing’ habían logrado sacar 4.000 euros de su cuenta corriente en partidas de 500 euros. A partir de esta denuncia, la Policía Judicial de la Guardia Civil detecta hasta 15 cuentas de correo electrónico que se utilizaban para cometer la estafa a través de un proveedor de correos llamado @cox.net, cuyo servidor se encuentra en Estados Unidos.

Los agentes encargados de la investigación concluyen que podría haber más personas perjudicadas por esta red. Se localizaron hasta 33 víctimas en provincias de toda España. Incluso, una de ellas residía en Alemania, estafadas mediante el método llamado ‘phishing’.

¿En qué consiste el ‘phishing’?

El ‘phishing’ es el nombre de una estafa que se basa en el mal empleo de internet. Consiste en que los autores envían un correo electrónico a la persona perjudicada, en este caso simulando ser su entidad bancaria, solicitando su usuario y contraseña, informando que si no las introduce en el enlace que aparecía se le bloqueará la cuenta corriente.

Una vez obtenidas las claves, accedían a la cuenta corriente de la víctima y extraían el dinero a través de una aplicación de pagos móvil a móvil (aplicación con la que trabajan varias entidades bancarias), variando la cantidad extraída entre 100 y 4.000 euros.

Este trabajo lo realizaban las llamadas ‘mulas-phishing’. Según explica la Guardia Civil, una serie de personas ponen a disposición de la organización sus cuentas bancarias para que las víctimas de la estafa ingresen diversas cantidades de dinero.

Posteriormente, estas mulas deben reenviar a estos grupos criminales esas cantidades de dinero que ellos han recibido, a las que deben descontar la comisión que figura en los falsos contratos y que ronda entre el 10% y el 20% del dinero ingresado.

En muchas de las ocasiones, estas mulas son a su vez víctimas de engaño, ya que no tienen conocimiento de la verdadera actividad de las supuestas empresas que, bajo la apariencia de una actividad supuestamente legal, siendo cómplices de esta actividad delictiva al enviar estas cantidades de dinero estafado a países extranjeros a través de empresas de transferencia monetaria, envíos que se realizan a nombre de terceras personas que bajo identidades falsas dificultan su identificación.

Consejos ante el ‘phishing’

- Para evitar un posible caso de estafa tipo ‘phishing’, la Guardia Civil hace una serie de recomendaciones:

- Nunca facilite el número secreto de su tarjeta.

- No tiene que tomar ninguna decisión precipitada, si algo no le termina de convencer, pida una segunda opinión a un familiar o conocido.

- No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento.

- No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

- No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito…)

- No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten.

- Realice análisis de su equipo con frecuencia.

- Llame a la Guardia Civil o la Policía Nacional cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso.

- Prepare toda la documentación que pueda ser útil.

- Recuerde formular denuncia.